BTC $110,413.04 0.89%
ETH $3,877.51 0.46%
SOL $185.81 -0.17%
PEPE $0.0000066 2.40%
SHIB $0.000010 2.28%
BNB $1,094.86 1.32%
DOGE $0.18 0.90%
XRP $2.51 -0.46%
Cryptonews บิทคอยน์

ก้าวใหญ่! เวเนซุเอลาจ่อรับ Bitcoin เข้าระบบธนาคารทั่วประเทศ

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
ก้าวใหญ่! เวเนซุเอลาจ่อรับ Bitcoin เข้าระบบธนาคารทั่วประเทศ

วงการคริปโตต้องจับตา Conexus ผู้ให้บริการชำระเงินรายใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลา ซึ่งจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกือบ 40% ของประเทศ ประกาศแผนครั้งประวัติศาสตร์ในการผนวกรวม Bitcoin และ Stablecoins อย่าง Tether (USDT) เข้ากับระบบธนาคารของประเทศอย่างเป็นทางการ

การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างธนาคารบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและนำเสนอทางเลือกทางการเงินที่มั่นคงให้กับประชาชน

เปิดแผน Conexus: ผนวก Bitcoin สู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน

โรดอลโฟ กัสปาร์รี (Rodolfo Gasparri) ประธานของ Conexus ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น Banca y Negocios ถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างโมเดลการบูรณาการวิธีการชำระเงินรูปแบบใหม่

โดยระบุว่าบริษัทกำลังพัฒนาระบบเครือข่ายระหว่างธนาคารที่ทำงานบนเทคโนโลยีบล็อกเชน เป้าหมายหลักคือการให้บริการรับฝาก Bitcoin และ Stablecoins แก่ลูกค้าของธนาคารโดยตรง

กัสปาร์รีเน้นย้ำว่าคริปโตและบล็อกเชนได้กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบการเงินโลกไปแล้ว ดังนั้นการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้กับโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารจึงเป็น “การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มของโลก”

นอกจากนี้ แผนดังกล่าวยังมุ่งหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารให้รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำลงผ่านการใช้คริปโตเคอร์เรนซี

ทำไม Bitcoin จึงเป็นทางรอดในภาวะเงินเฟ้อรุนแรง?

Conexus เล็งเห็นถึงแนวโน้มที่ชาวเวเนซุเอลาหันมาใช้คริปโตเคอร์เรนซีและ Stablecoins เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

กัสปาร์รีชี้ว่าผู้คนจำนวนมากมองว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันความมั่งคั่งจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและความผันผวนของสกุลเงินท้องถิ่น

การนำ Bitcoin และ Stablecoins เข้ามาในระบบธนาคารไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศที่กำลังเติบโตนี้ แต่ยังเป็นการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย

กัสปาร์รีกล่าวเสริมว่า “สิ่งนี้มอบความมั่นคงอย่างมาก เพราะมันช่วยกำกับดูแลการหมุนเวียนของ Bitcoin และ USDT ด้วยความโปร่งใสและกฎระเบียบที่เหมาะสม ผู้ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง”

เทียบชั้นการปฏิวัติ Mobile Banking: อนาคตธุรกรรมด้วย Bitcoin

กัสปาร์รีได้เปรียบเทียบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ Bitcoin และ Stablecoins มาใช้ในระบบธนาคารว่าอาจยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับการปฏิวัติของระบบการชำระเงินผ่านมือถือระหว่างธนาคารที่เคยเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเงินของประเทศมาแล้ว

การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินที่ทันสมัย แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตที่ธุรกรรมทางการเงินจะมีความปลอดภัย รวดเร็ว และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน

ภาพรวมระดับโลก: ท่าทีสถาบันการเงินต่อ Bitcoin และ Stablecoins

การตัดสินใจของ Conexus สอดคล้องกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่หลายแห่งเริ่มเปิดรับคริปโตมากขึ้น

ธนาคารชั้นนำในสหรัฐฯ เช่น JPMorgan กำลังเตรียมพร้อมที่จะอนุญาตให้ลูกค้าสถาบันสามารถใช้ Bitcoin และ Ethereum เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อได้ Morgan Stanley กำลังพิจารณาการเปิดให้บริการซื้อขายคริปโตผ่านแพลตฟอร์ม E-Trade ของตนเอง และ Bank of America ได้มีความสนใจที่จะออกเหรียญแบบ Stablecoin ของตนเองซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีข้อกฎหมายสนับสนุน

นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังทบทวนกฎเกณฑ์การถือครองคริปโตของธนาคารที่จะบังคับใช้ในปี 2026 เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Stablecoins ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการยอมรับ Bitcoin ในระดับสถาบันกำลังกลายเป็นกระแสหลัก

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptorank.io/news/feed/87f06-venezuelas-conexus-to-integrate-bitcoin-and-stablecoins-in-banking-system

Bitcoin Hyper ม้ามืด Layer-2 ที่อาจเติบโตหลายเท่าในอนาคต

Bitcoin Hyper (HYPER) ระดมทุน $8 ล้าน

ในขณะที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่หลายแห่งเริ่มให้ความสนใจและเปิดรับคริปโตมากขึ้น เหรียญขนาดเล็กที่มีศักยภาพสูงมักเป็นที่จับตามอง และหนึ่งในเหรียญใหม่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดตอนนี้คือ Bitcoin Hyper ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากกลุ่มวาฬคริปโต

โครงการนี้พัฒนาเป็นโซลูชัน Layer-2 บนเครือข่าย Bitcoin โดยนำเทคโนโลยี Solana Virtual Machine และ Zero-Knowledge Rollup มาใช้ เพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผลธุรกรรม และเปิดทางให้สามารถรันแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนระบบ Bitcoin

กระแสตอบรับของ Bitcoin Hyper ถือว่าแรงมาก เนื่องจากในรอบ ICO สามารถระดมทุนได้มากกว่า 25 ล้านดอลลาร์ ทั้งยังมีข้อมูลธุรกรรมจากนักลงทุนรายใหญ่ เช่น การซื้อโทเคนด้วย 58 ETH (ราว 267,000 ดอลลาร์) และอีกหนึ่งรายการสูงถึง 124 ETH (กว่า 550,000 ดอลลาร์) ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที

ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและแนวทางพัฒนา Layer-2 ที่ต่อยอดจาก Bitcoin ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่า Bitcoin Hyper มีโอกาสเติบโตมากกว่า 10 เท่า หากโครงการสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+15%
$25,535,494.59 Raised so far
$0.0115 → $0.013205

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปยัง Bitcoin Hyper

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,917,090,496,448
-1.34
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
ชี้ชะตา Dogecoin! วาฬเทขายหนักเสี่ยงร่วงหรือลุ้นพุ่ง 800%
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-11-01 23:00:20
บิทคอยน์
ทั่วโลกขานรับ! Bitcoin ได้แรงหนุนจากสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-11-01 20:56:25
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า