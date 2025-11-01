สถาบันกว้านซื้อ! 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ถือ Bitcoin เกือบ 8 แสน BTC
ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในโลกคริปโต เมื่อ 5 สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ได้เข้าถือครอง Bitcoin รวมกันมากถึง 798,416 BTC หรือคิดเป็นประมาณ 3.8% ของอุปทานทั้งหมด เน้นย้ำให้เห็นว่า Bitcoin กำลังกลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดในสายตานักลงทุนสถาบันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ท่ามกลางกระแสการสะสมนี้ โครงการ Layer-2 มาใหม่อย่าง Bitcoin Hyper ก็กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยการนำเทคโนโลยีของ Solana มาเสริมศักยภาพให้เครือข่าย Bitcoin
เจาะลึก 5 สถาบันยักษ์ใหญ่ที่กำลังกวาด Bitcoin
รายงานระบุว่าบริษัทมหาชน 5 แห่งได้กลายเป็นผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ ประกอบด้วย Strategy, MARA Holdings Inc., XXI, CEP, และ Metaplanet Inc. ซึ่งทั้งหมดถือครอง BTC รวมกันถึง 798,416 BTC คิดเป็นมูลค่าราว 87,550 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบัน
ผู้นำที่โดดเด่นที่สุดคือบริษัท Strategy ซึ่งถือครอง Bitcoin มากถึง 640,031 BTC ทิ้งห่างอันดับ 2 อย่าง MARA Holdings Inc. ที่มีจำนวน 53,850 BTC ไปไกล
นอกจากนี้ ยังมีแผนการควบรวมกิจการที่น่าสนใจ เช่น การที่ Strive ประกาศแผนเข้าซื้อ Semler Scientific ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 บริษัทถือครอง BTC รวมกัน 11,006 BTC สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการรวมศูนย์การถือครองในหมู่นักลงทุนสถาบัน
ภาพรวมการถือครอง Bitcoin: อุปทานส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ไหน?
เมื่อพิจารณาภาพรวมที่กว้างขึ้น ตามข้อมูลจาก Bitcoin Treasuries พบว่าสัดส่วนการถือครอง Bitcoin โดยบริษัทมหาชนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 5.01% ของอุปทานทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่า 115,600 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมี Bitcoin อีก 7.14% ที่ถูกถือครองในรูปแบบของ ETFs, กองทุนต่าง ๆ และทุนสำรองของรัฐบาล
ขณะเดียวกัน มี Bitcoin อีกประมาณ 279,000 BTC ที่ถูกล็อกไว้ในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์และ Smart Contract อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ส่วนใหญ่เหล่านี้ยังคงเป็น ‘ทุนที่ไม่เคลื่อนไหว’ ซึ่งถูกเก็บไว้ในฐานะสินทรัพย์รักษามูลค่าเป็นหลัก
คำถามสำคัญคือ จะเกิดอะไรขึ้นหาก Bitcoin เหล่านี้เริ่มถูกนำมาใช้งานอย่างจริงจังในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Bitcoin Hyper: Layer-2 น้องใหม่ที่จะปลดล็อกศักยภาพ Bitcoin
Bitcoin Hyper กำลังเข้ามาตอบโจทย์นี้ด้วยการสร้างโซลูชัน Layer-2 ที่เร็วที่สุด โดยใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย Bitcoin ผ่าน Canonical Bridge ซึ่งจะเปลี่ยน Bitcoin จากสินทรัพย์ที่หยุดนิ่งให้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนไหว
หลักการทำงานคือ เมื่อผู้ใช้ฝาก Bitcoin เข้ามาในระบบ เช่น จำนวน 1 BTC เหรียญในรูปแบบ “Wrapped Bitcoin” จะถูกสร้างขึ้นภายในระบบนิเวศของ Bitcoin Hyper เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน การชำระเงิน และกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่าย
ด้วยสถาปัตยกรรมที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำของ Solana นักพัฒนาจึงสามารถสร้างสรรค์ dApps ที่หลากหลายบนเครือข่าย Bitcoin ได้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน เช่น DeFi, เกม และ NFT
ทำไม Bitcoin Hyper ถึงน่าจับตา? โอกาสสำหรับนักลงทุน
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนา Bitcoin ทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันมาให้ความสนใจโทเคน Bitcoin Hyper ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศ
Bitcoin Hyper โดยทำหน้าที่เป็นทั้งโทเคนสำหรับการชำระค่าธรรมเนียม สกุลเงินสำหรับการ Stake และกุญแจสำคัญในการกำกับดูแลของโครงการ
Bitcoin Hyper เป็นเหรียญใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบพรีเซลอย่างสูง โดยสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 25 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง 5 เดือน
นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของโครงการโดยใช้ SOL, ETH, USDT, USDC, BNB แลกเปลี่ยนหรือบัตรเครดิตในการชำระเงิน และสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทาง Telegram และ X ของโครงการ
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
