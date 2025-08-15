เอายังไงแน่? Bessent กลับคำพูดไปมา เกี่ยวกับแผนสำรอง Bitcoin ของสหรัฐฯ
Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งคลังสำรอง Bitcoin เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งสร้างความชัดเจนหลังจากเกิดความสับสนในตลาดก่อนหน้านี้ ความเคลื่อนไหวนี้เป็นสัญญาณสำคัญถึงทิศทางนโยบายของสหรัฐฯ ต่อ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ระดับรัฐ ท่าทีที่ชัดเจนขึ้นนี้ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและภาพรวมของตลาด Bitcoin ทั่วโลก ซึ่งต่างจับตามองว่ามหาอำนาจเศรษฐกิจจะบูรณาการ Bitcoin เข้ากับระบบการเงินอย่างไร
ความเคลื่อนไหวในระดับนโยบายนี้อาจสร้างความสนใจให้กับนักลงทุนรายย่อย สำหรับผู้ที่สงสัยว่าจะ ซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี ก็สามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการลงทุนได้
Bessent ชี้แจงนโยบายคลังสำรอง Bitcoin: ไม่ซื้อตรง แต่ใช้สินทรัพย์ยึด
ก่อนหน้านี้ Scott Bessent ได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News โดยระบุว่า รัฐบาลจะไม่ซื้อ Bitcoin ตรงจากตลาดเพื่อสร้างคลังสำรอง ซึ่งได้สร้างความสับสนให้กับนักลงทุนจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม เขาได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมผ่าน X ว่าแผนการหลักคือการใช้ Bitcoin ที่ถูกยึดเป็นของกลางจากคดีต่างๆ และจะหยุดการเทขายสินทรัพย์ Bitcoin เหล่านี้ในอนาคต เขาประเมินว่ามูลค่า Bitcoin ที่รัฐบาลถือครองจากการยึดอยู่ราว 1.5–2 หมื่นล้านดอลลาร์ การหยุดขายถือเป็นก้าวแรกของการสะสมอย่างเป็นระบบ
ประเด็นสำคัญที่เขาเน้นย้ำคือ กระทรวงการคลังกำลังสำรวจ “ช่องทางที่ไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณ” เพื่อเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมในอนาคต คำชี้แจงนี้เป็นการปรับท่าทีที่ดูผ่อนคลายลงจากเดิม และส่งสัญญาณว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มีความตั้งใจจริงจังที่จะขยายขนาดคลังสำรอง Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ผลกระทบต่อนโยบายและตลาด Bitcoin: ความพยายามสร้างสมดุล
นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในสมัยรัฐบาลทรัมป์ที่ต้องการผลักดันให้สหรัฐอเมริกากลายเป็น “มหาอำนาจ Bitcoin ของโลก” (Bitcoin superpower of the world) การสร้างคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การมีท่าทีที่ชัดเจนต่อ Bitcoin ยังช่วยสร้างกรอบการกำกับดูแลที่นักลงทุนสถาบันรอคอยมานาน
ความชัดเจนทางนโยบายนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดมีความอ่อนไหวสูง โดยก่อนหน้านี้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นทำสถิติใหม่เหนือ 124,000 ดอลลาร์ ก่อนจะย่อตัวลงอย่างรวดเร็วจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้กระแสของ Bitcoin จะแข็งแกร่งเพียงใด แต่ก็ยังคงผูกติดอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin จึงยังคงได้รับอิทธิพลจากนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
การพุ่งขึ้นครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่นักลงทุนจับตา มีการวิเคราะห์มากมายเกี่ยวกับ การที่ Bitcoin ทะลุ 124K ทำนิวไฮ ว่าจะเป็นจุดสูงสุดหรือไม่ ในทางกลับกัน ความผันผวนก็ยังต้องระวัง เช่น ราคา Bitcoin ดิ่งหลังรายงาน PPI สหรัฐฯ ที่สะท้อนความอ่อนไหวต่อปัจจัยเศรษฐกิจ
การสื่อสารของ Bessent แสดงถึงความพยายามสร้างสมดุล โดยให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ซื้อ Bitcoin ปริมาณมหาศาลจนทำให้ราคาผันผวน แต่ยังมุ่งมั่นสร้างคลังสำรองอย่างจริงจัง ซึ่งช่วยยกระดับสถานะ Bitcoin เป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ และส่งผลบวกต่อภาพลักษณ์ระยะยาว
นโยบาย Bitcoin สหรัฐฯ ชัดเจนขึ้น ท่ามกลางความผันผวนของตลาด
คำชี้แจงของ Scott Bessent ได้สร้างความชัดเจนให้กับแผนการจัดตั้งคลังสำรอง Bitcoin เชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ โดยเน้นการใช้สินทรัพย์ที่ยึดมาเป็นหลักและแสวงหาแนวทางที่ไม่กระทบงบประมาณเพื่อการจัดหาเพิ่มเติมในอนาคต แม้ว่าตลาดจะยังคงมีความผันผวนและอ่อนไหวต่อปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค แต่การเคลื่อนไหวเชิงนโยบายนี้ถือเป็นการยกระดับสถานะของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์สำรองระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อระบบนิเวศของ Bitcoin ในระยะยาวอย่างแน่นอน
ขณะที่นโยบายระดับประเทศกำลังส่งเสริมสถานะของ Bitcoin ภาพรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่ Bitcoin Dominance ร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเปิดโอกาสให้สินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ได้รับความสนใจมากขึ้น
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์