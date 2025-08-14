BTC $118,881.52 -1.78%
ETH $4,662.50 -0.15%
SOL $195.94 -0.75%
PEPE $0.000011 -6.40%
SHIB $0.000013 -4.32%
BNB $852.67 1.26%
DOGE $0.22 -5.45%
XRP $3.12 -3.96%
Cryptonews บิทคอยน์

ร่วงเร็วเกิน! ราคา Bitcoin ดิ่งหลังรายงาน PPI สหรัฐฯ น่ากังวล เขย่าตลาดคริปโต

Bitcoin ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
กราฟราคา Bitcoin ร่วงลง โดยมีอาคารธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นพื้นหลัง สะท้อนผลกระทบจากรายงาน PPI

ราคา Bitcoin (BTC) ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยร่วงจากระดับกว่า $121,000 ลงมาต่ำกว่า $118,000 ในเวลาอันสั้น การดิ่งลงครั้งนี้เกิดขึ้นทันทีหลังการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐอเมริกาที่สูงเกินคาดการณ์ ซึ่งจุดประกายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อครั้งใหม่และส่งผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึงตลาด Bitcoin ที่กำลังเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก

เจาะลึกรายงาน PPI สหรัฐฯ ตัวการฉุดราคา Bitcoin

สาเหตุหลักที่กดดันราคา Bitcoin ในครั้งนี้มาจากรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% อย่างมาก และเมื่อเทียบเป็นรายปี ตัวเลข PPI ก็เพิ่มขึ้นถึง 3.3% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระดับผู้ผลิตยังคงอยู่ในระดับสูง

นอกจากนี้ ดัชนี Core PPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน ก็พุ่งขึ้น 0.9% ในเดือนกรกฎาคมเช่นกัน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% อย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลที่น่ากังวลนี้ทำให้นักลงทุนลดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ซึ่งส่งผลลบโดยตรงต่อสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยอย่าง Bitcoin

ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนได้ลดลงจาก 100% เหลือเพียง 96% หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อราคา Bitcoin เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าและลดความน่าสนใจในการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล

ผลกระทบต่อตลาด Bitcoin และการล้างพอร์ตครั้งใหญ่

การตอบสนองของตลาด Bitcoin ต่อข่าว PPI เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยราคาดิ่งลงอย่างหนักหลังจากที่เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) ที่ระดับกว่า $124,500 ไปเมื่อไม่นานนี้ การปรับฐานลงมาที่ประมาณ $121,000 ก่อนจะเกิดการเทขายฉับพลันจนหลุดระดับ $118,000 ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อนักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจสูง

ในมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค การร่วงลงของราคาครั้งนี้อาจเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อปิดช่องว่างราคาในตลาดฟิวเจอร์ส โดยมีการวิเคราะห์ว่ามี ช่องว่างราคา CME ของ Bitcoin ที่รอการปิด อยู่บริเวณ $117,500

ข้อมูลจาก CoinGlass เปิดเผยว่ามีสถานะ Long ถูกล้างพอร์ต (Liquidation) ไปแล้วกว่า 930 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และเกือบ 460 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังข่าวออก มีเทรดเดอร์กว่า 207,000 รายที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนและความเปราะบางของตลาดเมื่อต้องเผชิญกับปัจจัยมหภาคที่ไม่คาดคิด

Total Liquidation Coingrass

นอกจากแรงกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อแล้ว CoinTelgraph รายงานว่าตลาดยังได้รับผลกระทบเชิงลบจากถ้อยแถลงของ Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในการให้สัมภาษณ์กับ Fox Business โดยเขายืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก

“เราก็เริ่มก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการมีคลังสำรอง Bitcoin แล้ว เราจะไม่ซื้อเพิ่ม แต่จะใช้สินทรัพย์ที่ยึดมาและสร้างต่อไป” Bessent กล่าว

Scott Bessent interview. Source: Foxbusiness.com

คำพูดนี้ขัดแย้งกับคำสั่งฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้ของประธานาธิบดี Donald Trump ที่มอบหมายให้รัฐบาลพัฒนากลยุทธ์ “เพิ่มการถือครอง Bitcoin โดยไม่เพิ่มงบประมาณ”

ในเดือนเมษายน Bo Hines อดีตที่ปรึกษาสภาประธานาธิบดีด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เคยระบุว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้รายได้จากภาษีศุลกากรและการประเมินมูลค่าใหม่ของใบรับรองทองคำของกระทรวงการคลัง เพื่อนำมาซื้อ Bitcoin

แรงกดดันดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่ Bitcoin เพิ่งแซงมูลค่าตลาดของ Google ที่ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ ขึ้นมาเป็นสินทรัพย์อันดับ 5 ของโลก ก่อนที่ความเชื่อมั่นจะหายไปจากท่าทีของกระทรวงการคลัง

ความเสียหายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มเทรดเดอร์ฟิวเจอร์สเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยมีรายงานว่า มูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมหายไปกว่าแสนล้านดอลลาร์ ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

แม้ว่าราคา Bitcoin จะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาได้บ้าง แต่ก็ยังคงซื้อขายอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมอย่างมาก เหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่าตลาดคริปโต โดยเฉพาะ Bitcoin ยังคงมีความเชื่อมโยงกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด

เมื่อราคา Bitcoin ร่วง นักลงทุนอาจถือโอกาสนี้ช้อนซื้อ สำหรับนักลงทุนที่มองว่าการปรับฐานครั้งนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อ การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมี คำแนะนำในการเลือกแหล่งช้อนซื้อ Bitcoin ที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจได้

ช้อนซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี? Best Wallet คือคำตอบ

การใช้เครื่องมือการซื้อที่ง่าย ปลอดภัยและเชื่อถือได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง Best Wallet เป็นกระเป๋าเงินคริปโตชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ

Best Wallet ใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับสถาบัน สามารถรองรับเครือข่าย Bitcoin เต็มรูปแบบ มีฟีเจอร์ Native Bitcoin Swaps ที่ช่วยให้สลับเหรียญกับ BTC ได้โดยตรงอย่างปลอดภัย แถมยังรองรับ multichain อย่าง Ethereum, Polygon และ Solana ทำให้นักลงทุนสามารถบริหารจัดการพอร์ตได้อย่างคล่องตัวในแอปเดียว

ด้วยการใช้งานที่ง่ายดาย แบะระบบความปลอดภัยขั้นสูง ทำให้ Best Wallet เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้ถือ Bitcoin ในปีนี้

แอพ Best Wallet

การเปิดเผยตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ที่สูงเกินคาด ประกอบกับท่าทีชัดเจนจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ว่าจะไม่ซื้อ Bitcoin เพิ่ม ได้กลายเป็นแรงกดดันสองทางที่ฉุดราคาลงอย่างรุนแรง และจุดชนวนการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ในตลาดฟิวเจอร์ส เหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่า Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวตามปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงินของ Fed และนโยบายคริปโตของรัฐบาลสหรัฐฯ นักลงทุนจึงควรติดตามทั้งข้อมูลเศรษฐกิจและท่าทีของภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางราคาในอนาคต

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าว Dogecoin
Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์
2025-08-13 14:39:15
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
Bitcoin Dominance ร่วงต่ำกว่า 60%! ETH-XRP โตสวนกระแสจากข่าวดี
2025-08-14 17:51:59
,
โดย Pattada Lertwattana
บิทคอยน์
ร่วงเร็วเกิน! ราคา Bitcoin ดิ่งหลังรายงาน PPI สหรัฐฯ น่ากังวล เขย่าตลาดคริปโต
2025-08-14 20:41:57
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,246,511,147,635
4.24
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Dogecoin
Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์
2025-08-13 14:39:15
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
Bitcoin Dominance ร่วงต่ำกว่า 60%! ETH-XRP โตสวนกระแสจากข่าวดี
2025-08-14 17:51:59
,
โดย Pattada Lertwattana
บิทคอยน์
ร่วงเร็วเกิน! ราคา Bitcoin ดิ่งหลังรายงาน PPI สหรัฐฯ น่ากังวล เขย่าตลาดคริปโต
2025-08-14 20:41:57
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
Dogecoin ร่วงกว่า 3% นักวิเคราะห์ชี้อาจลงต่อถึงโซน 0.21 ดอลลาร์
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-14 22:52:01
XRP ข่าวล่าสุด
XRP จะมีมูลค่าเท่าไหร่ในอีก 3 ปีข้างหน้า ?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-14 21:54:09
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า