เอาจนได้! Bitcoin ทะลุ $124K ทำนิวไฮ! แต่นักวิเคราะห์ชี้ นี่อาจจะเป็นจุดสูงสุดแล้ว?
Bitcoin (BTC) สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการพุ่งทะลุราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 124,450 ดอลลาร์ ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ก่อนย่อตัวลงมาที่ระดับ 121,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางสัญญาณหลากหลายจากตลาด ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ตั้งคำถามว่า การขึ้นครั้งนี้เป็นเพียงการพักตัวเพื่อไปต่อ หรือเป็นจุดสูงสุดรอบนี้แล้ว การวิเคราะห์ทั้งเทคนิคและข้อมูลบนบล็อกเชน (On-chain) จะช่วยให้เห็นภาพอนาคตของ Bitcoin ชัดเจนขึ้น
ข้อมูล On-Chain ชี้ Bitcoin ยังมีแรงขึ้น สัญญาณกระทิงยังแข็งแกร่ง
แม้ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่ข้อมูลบนบล็อกเชนหลายตัวชี้ว่าราคายังไม่ถึงจุดสูงสุด และยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อ จากข้อมูล CryptoQuant ตัวชี้วัดภาวะตลาดร้อนแรง (Overheating) อย่าง Funding Rate และเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นยังต่ำเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในอดีต นอกจากนี้ การทำกำไรของนักลงทุนระยะสั้นยังจำกัด ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มราคา อีกทั้ง สัญญาณบวกนี้สอดคล้องกับ การวิเคราะห์ราคา Bitcoin ล่าสุด ที่คาดว่าราคามีโอกาสพุ่งถึงเป้าหมายใหม่
Funding Rate ของ Bitcoin บ่งบอกว่ามีนักลงทุนเพิ่มเดิมพันฝั่ง Long แต่ปริมาณยังต่ำกว่าช่วงทำจุดสูงสุดก่อนๆ แสดงว่าตลาดยังมีพื้นที่เติบโต ก่อนเข้าสู่ภาวะร้อนแรงเกินไป
ตัวชี้วัด Short-Term Holder Spent Output Profit Ratio (STH SOPR) เผยว่านักลงทุนระยะสั้นขายทำกำไรน้อยมากในรอบขึ้นครั้งนี้ โดยค่า SOPR ปัจจุบันอยู่ที่ 1.01% ต่างจากเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน 2024 ที่มีการขายทำกำไรหนัก สะท้อนว่าผู้ถือส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าราคาจะไปต่อ
ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลจาก 30 bull market peak indicators ของ CoinGlass สนับสนุนมุมมองนี้ โดยยังไม่มีสัญญาณฟองสบู่ และอาจมีเป้าหมายราคาสูงถึง 187,000 ดอลลาร์ ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
สัญญาณเทคนิคเตือน อาจถึงจุดสูงสุดที่ 124K แล้ว
ด้านสัญญาณเทคนิคเริ่มเตือนว่าราคา Bitcoin อาจแตะจุดสูงสุดรอบนี้ที่ 124,000 ดอลลาร์ ตามการวิเคราะห์ของ Captain Faibik ที่พบสัญญาณหมีหลายอย่างหลังราคาทำสถิติสูงสุด
เขาระบุว่ากราฟรายวันเกิด ‘แท่งเทียนขาย TD ลำดับที่ 9’ (9th TD sell candle) ซึ่งมักบ่งชี้การกลับตัวลง พร้อมสัญญาณ Bearish Divergence บน RSI ที่บอกถึงโมเมนตัมอ่อนลง และรูปแบบ Rising Wedge ที่สะท้อนแรงซื้อที่ลดลง ซึ่งทั้งหมดเป็นสัญญาณเตือนถึงการปรับฐานครั้งใหญ่
RSI ของ Bitcoin เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ในหลายกรอบเวลา แตะ 72, 71 และ 70 ในกราฟ 4 ชม., 12 ชม. และรายวันตามลำดับ ภาวะนี้เคยเกิดตอนราคาสูงสุดที่ 123,000 ดอลลาร์ ในเดือนกรกฎาคม ก่อนปรับฐานกว่า 6% ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
Best Wallet ($BEST): กระเป๋าบิทคอยน์ที่คริปโตเทรดเดอร์ควรมี
เมื่อพูดถึงการเก็บรักษาทรัพย์สิน Best Wallet เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าจับตามากที่สุด กระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial รองรับหลายเชน (multichain) รวมถึง Bitcoin ทำให้ซื้อ ขาย และจัดการ BTC ได้อย่างปลอดภัยในแอปเดียว และสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเข้าสู่ตลาดนี้ การรู้ว่า ซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี คือขั้นตอนแรกที่สำคัญอย่างยิ่ง
จุดเด่นของ Best Wallet คือฟีเจอร์ Native Bitcoin Swaps ที่ให้สลับเหรียญกับ BTC ได้ตรงบนเครือข่าย Bitcoin พร้อมระบบความปลอดภัย MPC จาก Fireblocks และไม่มีการบังคับยืนยันตัวตน (KYC) ผู้ใช้จึงถือคีย์เองเต็มที่
นอกจากนี้ โทเค็น $BEST — โทเค็นหลักของแพลตฟอร์มที่กำลังเปิดพรีเซล — ยังมอบสิทธิประโยชน์ เช่น Staking APY สูงถึง 91%, สิทธิ์เข้าร่วม Presale ก่อนใคร และค่าธรรมเนียมต่ำ เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการถือ BTC อย่างเดียว
ภาวะ Bitcoin Dominance ที่ลดลง เป็นสัญญาณว่าเงินทุนกำลังไหลไปยัง Altcoin มากขึ้น ดังนั้น ด้วยการใช้งาน Best Wallet การกระจายความเสี่ยงไปยังโปรเจกต์ใหม่ๆ เช่น เหรียญคริปโตพรีเซล ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีได้เช่นกัน อย่าพลาด!ไปที่เว็บพรีเซลของ Best Wallet Token
Bitcoin ทำจุดสูงสุดใหม่ ตลาดผันผวนแต่นักลงทุนยังมีความหวัง
สถานการณ์ Bitcoin ตอนนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การทำสถิติสูงสุดที่ 124,450 ดอลลาร์ สร้างความตื่นเต้นให้ตลาด แต่ก็มีสัญญาณเตือนทางเทคนิคที่ไม่ควรมองข้าม ข้อมูล On-chain ชี้ว่าพื้นฐานยังแข็งแกร่งและมีโอกาสไปต่อ ขณะที่สัญญาณเทคนิคเตือนถึงการปรับฐานในระยะสั้น สุดท้ายแล้ว ทิศทางราคาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยฝั่งไหนที่มีน้ำหนักมากกว่า นักลงทุนควรวิจัยและบริหารความเสี่ยงก่อนลงทุน
แต่ถึงแม้ว่ามุมมองระยะสั้นอาจผันผวน แต่สำหรับผู้ที่ลงทุนระยะยาว การศึกษา แนวโน้มราคา Bitcoin ในอนาคต จะช่วยวางกลยุทธ์ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025