Arthur Hayes ฟาดกำไร 8 แสนดอลล์จาก HYPE ก่อนจัด Ferrari
Arthur Hayes, ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX และหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของวงการคริปโต, ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดอีกครั้ง หลังจากมีรายงานว่าเขาได้เทขายโทเคน HYPE ที่ถือครองอยู่ทั้งหมด คิดเป็นกำไรมหาศาลกว่า 823,000 ดอลลาร์ โดยให้เหตุผลสั้นๆ ผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ต้องจ่ายค่ามัดจำ Ferrari คันใหม่” การเคลื่อนไหวครั้งนี้สวนทางกับการคาดการณ์ของเขาเองเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ทำให้เกิดคำถามว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้กันแน่
Ferrari แค่ข้ออ้าง? วิเคราะห์ลึกเกมเทขาย HYPE ของ Hayes
ตามรายงานจาก Lookonchain เมื่อวันที่ 21 กันยายน Arthur Hayes ได้ขายโทเคน HYPE จำนวน 96,628 HYPE ซึ่งเป็นการขายสินทรัพย์ทั้งหมดที่เขาถืออยู่ การขายครั้งนี้ทำให้เขาได้รับผลกำไรประมาณ 823,000 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นผลตอบแทน 19.2% ตามข้อมูลจาก HypurrScan หลังจากมีรายงานข่าวออกมาไม่นาน Hayes ก็ได้โพสต์บน X (Twitter) ยืนยันการขายดังกล่าว โดยระบุว่าเขาต้องจ่ายค่ามัดจำสำหรับ Ferrari 849 Testarossa คันใหม่
สิ่งที่น่าสนใจคือ การเทขายครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่ Hayes ได้คาดการณ์อย่างมั่นใจในงาน WebX 2025 ที่โตเกียวว่า ราคา HYPE อาจพุ่งสูงขึ้นถึง 126 เท่าในอีกสามปีข้างหน้า โดยอ้างถึงการเติบโตของระบบนิเวศ Hyperliquid และการขยายตัวของตลาด Stablecoin ที่จะผลักดันให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดอนุพันธ์ DeFi มากขึ้น การตัดสินใจทำกำไรในระยะสั้นของเขาจึงขัดแย้งกับมุมมองระยะยาวที่เคยประกาศไว้
การคาดการณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นนี้มักเป็นที่จับตาของตลาดเสมอ ซึ่งนอกเหนือจากการวิเคราะห์ของมนุษย์แล้ว ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ก็เข้ามามีบทบาทในการคาดการณ์มากขึ้นเช่นกัน โดยมีการวิเคราะห์จาก DeepSeek AI ที่ชี้ว่า XRP และ Dogecoin มีโอกาสทำกำไรได้ ขณะที่นักลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงให้ความสำคัญกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ปลดล็อก HYPE 11.9B ดอลล์! ปัจจัยลับหลังดีลของ Hayes?
แม้เหตุผลเรื่อง Ferrari จะดูน่าสนใจ แต่สาเหตุที่แท้จริงอาจซับซ้อนกว่านั้น จากข้อมูลของ Maelstrom เผยว่า Hyperliquid กำลังจะมีการปลดล็อกโทเคนครั้งใหญ่ (Token Unlock) เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน โดยจะมีการทยอยปล่อยโทเคน HYPE จำนวน 237.8 ล้านโทเคนออกมาสู่ตลาดตลอดระยะเวลา 24 เดือน
เมื่อคำนวณจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ 50 ดอลลาร์ต่อโทเคน การปลดล็อกนี้มีมูลค่าสูงถึง 11.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะสร้างแรงกดดันในการขาย (Sell Pressure) ต่อเดือนราว 500 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่กลไกการซื้อคืน (Buyback) ของแพลตฟอร์มสามารถดูดซับอุปทานได้เพียง 17% เท่านั้น สถานการณ์นี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Arthur Hayes ตัดสินใจชิงขายทำกำไรออกมาก่อนที่ตลาดจะเผชิญกับอุปทานมหาศาล
อย่างไรก็ตาม Hayes ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดคริปโตโดยรวม โดยยังคงเป้าหมายราคา Bitcoin ไว้ที่ 250,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 และเตือนนักลงทุนว่า Bitcoin ไม่ใช่หนทางสู่ความร่ำรวยในชั่วข้ามคืน แต่เป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งในระยะยาวเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อ
มุมมองเชิงบวกต่อตลาดในระยะยาวนี้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวในภาพใหญ่ของอุตสาหกรรม ซึ่งไม่เพียงแต่ Bitcoin เท่านั้นที่น่าจับตา แต่สินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ก็เริ่มมีสัญญาณบวกเช่นกัน โดยมีบทวิเคราะห์ชี้ว่า XRP กำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างน่าจับตา นอกจากนี้ ตลาดยังคาดการณ์ว่า Solana, XRP, และ Dogecoin อาจได้รับอนุมัติ Spot ETF ในอนาคต ซึ่งจะยิ่งเป็นปัจจัยบวกที่ดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันเข้ามามากขึ้น
