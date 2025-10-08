BTC $122,493.30 -1.41%
ETH $4,487.45 -4.12%
SOL $222.19 -3.54%
PEPE $0.0000093 -5.59%
SHIB $0.000012 -4.10%
BNB $1,321.79 3.45%
DOGE $0.24 -4.57%
XRP $2.87 -3.43%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

XRP จ่อพุ่ง! นักวิเคราะห์ลั่นเป้า $4.75 ภายในสิ้นเดือนนี้

XRP
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
นักวิเคราะห์คาดการณ์ราคา XRP พุ่งสู่เป้าหมาย $4.75

กระแสความคาดหวังในเหรียญ XRP กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากนักวิเคราะห์ตลาดชื่อดัง ได้ออกมายืนยันความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายราคาที่เคยประกาศไว้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินและพัฒนาการของผลิตภัณฑ์การลงทุนคริปโตที่ส่งผลต่อทิศทางตลาด นักวิเคราะห์ได้ย้ำมุมมองเดิมว่าราคา XRP จะพุ่งไปถึง $4.75 ภายในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ แม้ว่าราคาในช่วงที่ผ่านมาจะยังไม่แสดงการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นก็ตาม ถึงแม้ว่าในระยะสั้น ราคา XRP จะเผชิญแรงกดดันหนัก และยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่นักวิเคราะห์อย่าง CryptoBull ยังคงเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มในอนาคต

การคาดการณ์ของ CryptoBull เป็นหนึ่งในหลายมุมมองที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของเหรียญในระยะยาว

XRP ขยับใกล้เป้า! CryptoBull ย้ำเป้า $4.75 ไม่เปลี่ยนใจ

CryptoBull ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่หนักแน่น เพื่อย้ำการคาดการณ์ของเขาว่า XRP จะไปถึงราคา $4.75 ภายในวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นการตอกย้ำมุมมองเดิมที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ และส่งสัญญาณว่าเขายังไม่เปลี่ยนใจแม้ราคาจะยังซบเซา การยืนยันครั้งนี้สร้างความน่าสนใจให้กับนักลงทุนที่กำลังจับตาดูว่าสินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้จะสามารถทำราคาได้ตามเป้าภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ที่เหลืออยู่หรือไม่

ก่อนหน้านี้ เขาเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะแจก 100 XRP ให้กับสมาชิกชุมชนแบบสุ่ม หากการคาดการณ์ของเขาผิดพลาด ซึ่งการกลับมาย้ำจุดยืนเดิมอีกครั้งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจอย่างสูงในบทวิเคราะห์ของเขา

นอกเหนือจากมุมมองของนักวิเคราะห์ที่เป็นมนุษย์แล้ว เทคโนโลยี AI อย่าง ChatGPT ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการคาดการณ์ตลาดเช่นกัน โดยมี การวิเคราะห์ราคา XRP โดย ChatGPT ที่ให้มุมมองเชิงบวก และคาดว่าราคาอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

XRP ได้แรงส่ง! Fed ลดดอกเบี้ยเพิ่มความหวังตลาดคริปโต

ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ได้ปรับลดกรอบเป้าหมายกองทุนรัฐบาลกลาง (Federal Funds Target Range) ลง 25 basis points มาอยู่ที่ 4.00-4.25 เปอร์เซ็นต์

ในอดีต การผ่อนคลายนโยบายการเงินในลักษณะเดียวกันนี้เคยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคา XRP ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และนักลงทุนหลายคนคาดว่าสินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้อาจเริ่มเห็นการเติบโตตามวัฏจักรเดิมเมื่อใกล้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม

ETF ใกล้ตัดสิน! XRP จ่อรับแรงซื้อสถาบันรอบใหม่

อีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความคาดหวังให้กับตลาดคือความคืบหน้าของกองทุน Spot XRP ETF หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้อนุมัติมาตรฐานการจดทะเบียนใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ และมีใบสมัครหลายฉบับที่กำลังจะถึงวันตัดสินในเดือนนี้

หากกองทุนใดกองทุนหนึ่งได้รับการอนุมัติ ก็อาจเป็นช่องทางให้เงินทุนจากสถาบันไหลเข้าสู่ XRP และเพิ่มความต้องการในตลาดได้อย่างมหาศาล ตลาดกำลังตื่นเต้นอย่างมาก เนื่องจากกองทุน ETF ในประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา ก็เคยสร้างผลตอบแทนได้ดีเกินคาด และผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความต้องการในระดับเดียวกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นตัวเร่งสำคัญที่ผลักดันราคาให้ไปถึงเป้าหมาย $4.75 ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่ว่า ETF XRP ที่รอไฟเขียว SEC อาจดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามหาศาล และเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนเกมสำหรับตลาด XRP ในอนาคตอันใกล้นี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองว่า XRP คือหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ควรจับตาอย่างใกล้ชิด

ข่าว XRP อื่นๆ ล่าสุด
XRP จ่อพุ่ง! นักวิเคราะห์ลั่นเป้า $4.75 ภายในสิ้นเดือนนี้
XRP สวนทางตลาด! ลุ้นฝ่าแนวต้าน $3 หรือดิ่งสู่ $2
ChatGPT คาดการณ์ราคา XRP ว่ามีโอกาสทะลุ 9 ดอลลาร์ในอีก 2 ปี
ChatGPT v5.0 คาด XRP, Solana, และ Litecoin อาจทะยานครั้งใหญ่ภายใน 2026
ลุ้นนิวไฮ! Bitcoin พุ่งทะลุ $126,000 รับปัจจัยบวกหนุน
XRP จ่อพุ่งแตะ $12 หาก ETF ได้ไฟเขียว! นักวิเคราะห์ชี้ชัด

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,387,263,050,860
3.4
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Strategy ทุ่มสุดตัว! ถือ Bitcoin จนคลังใหญ่คับ NVIDIA, Apple, & Tesla!
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-08 15:48:54
ข่าว Altcoin
FARTCOIN มีโอกาสพุ่ง? – ดูวิธีสะสมเหรียญผ่านกลไก Mine-to-Earn
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-10-08 15:09:19
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า