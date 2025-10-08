XRP จ่อพุ่ง! นักวิเคราะห์ลั่นเป้า $4.75 ภายในสิ้นเดือนนี้
กระแสความคาดหวังในเหรียญ XRP กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากนักวิเคราะห์ตลาดชื่อดัง ได้ออกมายืนยันความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายราคาที่เคยประกาศไว้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินและพัฒนาการของผลิตภัณฑ์การลงทุนคริปโตที่ส่งผลต่อทิศทางตลาด นักวิเคราะห์ได้ย้ำมุมมองเดิมว่าราคา XRP จะพุ่งไปถึง $4.75 ภายในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ แม้ว่าราคาในช่วงที่ผ่านมาจะยังไม่แสดงการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นก็ตาม ถึงแม้ว่าในระยะสั้น ราคา XRP จะเผชิญแรงกดดันหนัก และยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่นักวิเคราะห์อย่าง CryptoBull ยังคงเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มในอนาคต
การคาดการณ์ของ CryptoBull เป็นหนึ่งในหลายมุมมองที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของเหรียญในระยะยาว
XRP ขยับใกล้เป้า! CryptoBull ย้ำเป้า $4.75 ไม่เปลี่ยนใจ
CryptoBull ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่หนักแน่น เพื่อย้ำการคาดการณ์ของเขาว่า XRP จะไปถึงราคา $4.75 ภายในวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นการตอกย้ำมุมมองเดิมที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ และส่งสัญญาณว่าเขายังไม่เปลี่ยนใจแม้ราคาจะยังซบเซา การยืนยันครั้งนี้สร้างความน่าสนใจให้กับนักลงทุนที่กำลังจับตาดูว่าสินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้จะสามารถทำราคาได้ตามเป้าภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ที่เหลืออยู่หรือไม่
ก่อนหน้านี้ เขาเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะแจก 100 XRP ให้กับสมาชิกชุมชนแบบสุ่ม หากการคาดการณ์ของเขาผิดพลาด ซึ่งการกลับมาย้ำจุดยืนเดิมอีกครั้งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจอย่างสูงในบทวิเคราะห์ของเขา
นอกเหนือจากมุมมองของนักวิเคราะห์ที่เป็นมนุษย์แล้ว เทคโนโลยี AI อย่าง ChatGPT ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการคาดการณ์ตลาดเช่นกัน โดยมี การวิเคราะห์ราคา XRP โดย ChatGPT ที่ให้มุมมองเชิงบวก และคาดว่าราคาอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
XRP ได้แรงส่ง! Fed ลดดอกเบี้ยเพิ่มความหวังตลาดคริปโต
ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ได้ปรับลดกรอบเป้าหมายกองทุนรัฐบาลกลาง (Federal Funds Target Range) ลง 25 basis points มาอยู่ที่ 4.00-4.25 เปอร์เซ็นต์
ในอดีต การผ่อนคลายนโยบายการเงินในลักษณะเดียวกันนี้เคยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคา XRP ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และนักลงทุนหลายคนคาดว่าสินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้อาจเริ่มเห็นการเติบโตตามวัฏจักรเดิมเมื่อใกล้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม
ETF ใกล้ตัดสิน! XRP จ่อรับแรงซื้อสถาบันรอบใหม่
อีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความคาดหวังให้กับตลาดคือความคืบหน้าของกองทุน Spot XRP ETF หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้อนุมัติมาตรฐานการจดทะเบียนใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ และมีใบสมัครหลายฉบับที่กำลังจะถึงวันตัดสินในเดือนนี้
หากกองทุนใดกองทุนหนึ่งได้รับการอนุมัติ ก็อาจเป็นช่องทางให้เงินทุนจากสถาบันไหลเข้าสู่ XRP และเพิ่มความต้องการในตลาดได้อย่างมหาศาล ตลาดกำลังตื่นเต้นอย่างมาก เนื่องจากกองทุน ETF ในประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา ก็เคยสร้างผลตอบแทนได้ดีเกินคาด และผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความต้องการในระดับเดียวกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นตัวเร่งสำคัญที่ผลักดันราคาให้ไปถึงเป้าหมาย $4.75 ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่ว่า ETF XRP ที่รอไฟเขียว SEC อาจดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามหาศาล และเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนเกมสำหรับตลาด XRP ในอนาคตอันใกล้นี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองว่า XRP คือหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ควรจับตาอย่างใกล้ชิด