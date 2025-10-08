BTC $121,478.24 -2.99%
ETH $4,478.70 -4.78%
SOL $221.73 -5.39%
PEPE $0.0000095 -6.93%
SHIB $0.000012 -5.36%
BNB $1,295.66 5.98%
DOGE $0.24 -6.98%
XRP $2.87 -4.95%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

ChatGPT คาดการณ์ราคา XRP ว่ามีโอกาสทะลุ 9 ดอลลาร์ในอีก 2 ปี

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
xrp

ChatGPT ได้ออกมาคาดการณ์ทิศทางราคา XRP โดยมองว่ามีโอกาสพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 5 ดอลลาร์ในอีก 6 เดือน และอาจทะยานสู่ 9 ดอลลาร์ภายใน 2 ปีข้างหน้า ท่ามกลางความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

การวิเคราะห์ครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสนับสนุนหลายประการที่อาจผลักดันราคา XRP รวมถึงความเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ และการเกิดขึ้นของ Altcoin น้องใหม่ที่น่าจับตาอย่าง Bitcoin Hyper

วิเคราะห์ราคา XRP: ChatGPT ชี้เป้า 9 ดอลลาร์

จากการวิเคราะห์ราคา XRP โดย ChatGPT ได้ให้มุมมองเชิงบวกต่ออนาคตของเหรียญนี้ โดยคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งขึ้นถึง 5 ดอลลาร์ภายในอีก 6 เดือน และมีศักยภาพที่จะทะลุระดับ 9 ดอลลาร์ได้ในระยะเวลาประมาณ 2 ปี

ปัจจุบัน ราคา XRP กำลังเคลื่อนไหวใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณ 3-3.2 ดอลลาร์ ซึ่งหากสามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้ ก็จะเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญต่อแนวโน้มขาขึ้นในระยะต่อไป

ในมุมมองทางเทคนิค กราฟ ราคา XRP กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ “สามเหลี่ยมกลับหัว” (Inverse Triangle Pattern) ซึ่งมักเป็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้น นอกจากนี้ ราคายังปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วกว่า 4% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง

ปัจจัยหนุนราคา XRP และความเคลื่อนไหวของเหล่าวาฬ

ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ XRP คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Ripple ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารต่อสำนักงานกำกับดูแลการเงินของสหรัฐฯ สะท้อนว่าบริษัทกำลังพยายาม “ขยับจากโลกคริปโต” เข้าสู่ “โลกการเงินมาตรฐาน” อย่างจริงจัง มากกว่าพยายามรักษาตำแหน่งเป็นเพียงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหรือผู้ให้บริการชำระเงินดิจิทัลเฉย ๆ

ข้อมูลจาก Santiment ยังเปิดเผยว่า ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา นักลงทุนรายใหญ่ได้เข้าซื้อ XRP ไปแล้วกว่า 250 ล้าน XRP ขณะที่ข้อมูลจาก CryptoRank ก็ยืนยันแนวโน้มนี้ โดยชี้ว่าไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 มีการเติบโตสูงสุดถึง 27% และไตรมาสที่ 4 ก็เริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคา XRP จะรักษาระดับขาขึ้นต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptodnes.bg/jp/chatgpt-xrp-price-prediction-new-altcoin-gaining-attention/

Bitcoin Hyper: Altcoin น้องใหม่ที่น่าจับตา

ในขณะที่เหรียญหลักอย่าง XRP กำลังได้รับความสนใจ ตลาดก็เริ่มหันมามองเหรียญใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและเทคโนโลยี หนึ่งในนั้นคือ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ Layer-2 ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความสามารถในการขยายขนาด ความล่าช้าในการทำธุรกรรม และค่าธรรมเนียมที่สูงของ Bitcoin

Bitcoin Hyper ใช้วิธีการที่น่าสนใจโดยการผสานรวม Solana Virtual Machine เข้ามา ทำให้สามารถใช้งาน Bitcoin ได้ภายในไม่กี่วินาทีและมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก ผู้ใช้งานสามารถล็อก Bitcoin ของตนบน Layer-1 เพื่อรับ “Wrapped Bitcoin” มาใช้บน dApps และ DeFi ได้อย่างราบรื่น

ปัจจุบัน โปรเจกต์นี้สามารถระดมทุนในช่วงพรีเซลไปได้แล้วกว่า 23 ล้านดอลลาร์ ทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนคาดการณ์ว่าอาจมีโอกาสเติบโตได้ถึง 100 เท่าในอนาคต

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปยัง Bitcoin Hyper

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,388,345,281,904
7.43
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
ChatGPT v5.0 คาด XRP, Solana, และ Litecoin อาจทะยานครั้งใหญ่ภายใน 2026
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-08 00:21:40
XRP ข่าวล่าสุด
ลุ้นนิวไฮ! Bitcoin พุ่งทะลุ $126,000 รับปัจจัยบวกหนุน
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-07 21:21:17
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า