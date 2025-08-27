Altcoin ฟื้นแรง! เม็ดเงินทะลักจาก Bitcoin มุ่งตรง ETH, SOL, XRP
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังแสดงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อ Bitcoin (BTC) เริ่มชะลอตัวหลังทำราคาสูงสุดใหม่ ทำให้นักลงทุนและนักเทรดเริ่มหันเหความสนใจและเม็ดเงินไปยัง Ethereum (ETH) และเหรียญ Mid-cap อื่นๆ นักวิเคราะห์ชี้ว่านี่คือรูปแบบคลาสสิกที่บ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของ “Altcoin Season” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เงินทุนจะหมุนเวียนจาก Bitcoin ไปสู่ Ethereum และกระจายไปยังตลาด Altcoin ในวงกว้างในที่สุด
นอกจากการเปลี่ยนแปลงภายในตลาดคริปโตแล้ว ปัจจัยภายนอกจากเศรษฐกิจมหภาคก็ส่งผลต่อทิศทางของสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นกัน ซึ่งล่าสุด Bitcoin ถูกมองเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง จากความไม่แน่นอนของค่าเงินดอลลาร์
Altcoin ฟื้นทัพ! เงินย้ายจาก Bitcoin ชี้จุดเริ่มต้นของกระแสใหม่
Lark Davis นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังชี้ว่า สภาวะตลาดปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างวัฏจักรตลาดในอดีตอย่างมาก โดยในอดีต Bitcoin มักจะเป็นผู้นำตลาดพุ่งขึ้นก่อน ตามมาด้วยการที่ Ethereum ทำผลงานได้ดีกว่า จากนั้นสภาพคล่องจึงจะไหลเข้าสู่เหรียญขนาดกลางและขนาดเล็ก (Mid-cap และ Small-cap) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของ Altcoin Season
อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของ Bitcoin ก็มาพร้อมกับความผันผวนที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด โดยนักวิเคราะห์กำลังจับตาดูว่า ราคา Bitcoin ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง หรือจะสามารถกลับตัวได้ที่แนวรับสำคัญ
Davis กล่าวว่าการหมุนเวียนของเงินทุนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว สังเกตได้จากดัชนี Bitcoin Dominance ที่เริ่มแสดงสัญญาณการอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเม็ดเงินกำลังถูกย้ายออกจาก Bitcoin ไปยัง Ethereum และเหรียญ Altcoin ที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อมองหาโอกาสในการเติบโตที่สูงกว่า นี่จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตาการมาถึงของ Altcoin Season อย่างใกล้ชิด
แม้ว่าเงินทุนจะไหลออกจาก Bitcoin ไปยัง Altcoin แต่ในมุมมองของนักลงทุนระดับตำนานบางคนมองว่า การแข่งขันจาก Altcoin เป็นผลดีต่อ Bitcoin และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ BTC ในระยะยาว
ETH จุดชนวน! SOL-XRP รอลุ้นขึ้นรอบใหญ่รับกระแสเงินไหลเข้า
Ethereum (ETH) ยังคงเป็นตัวจุดชนวนหลักสำหรับตลาด Altcoin ในภาพรวม เมื่อใดก็ตามที่ ETH สามารถทำผลงานได้ดีกว่า Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ตลาด Altcoin ทั้งหมดมักจะได้รับแรงหนุนตามไปด้วย ประกอบกับกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ Spot Ethereum ETF อย่างต่อเนื่อง ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำของ ETH ในรอบ Altcoin Season ที่กำลังจะมาถึง
ถึงแม้ว่าแนวโน้มของ Ethereum จะดูสดใส แต่ก็ยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญ โดยนักลงทุนกำลังจับตาว่า การปลดล็อกเหรียญ ETH ครั้งใหญ่อาจสร้างแรงเทขาย และส่งผลกระทบต่อราคาในระยะสั้นหรือไม่
ขณะเดียวกัน Solana (SOL) ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าจับตาอย่างยิ่ง ด้วยปัจจัยหนุนจากการเก็งกำไรเรื่องการเปิดตัว Solana ETF ในอนาคต รวมถึงระบบนิเวศ DeFi และ NFT ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ SOL กลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว นอกจากนี้ XRP ก็เป็นอีกเหรียญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกระแสการเก็งกำไรเรื่อง XRP ETF ทวีความรุนแรงขึ้น ก็อาจเป็นตัวเร่งให้ราคาพุ่งสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วในรอบ Altcoin Season นี้
Altcoin Season เปิดฉาก! Meme Coins–AI–Gaming โดดเด่นน่าลงทุน
นอกเหนือจากเหรียญยักษ์ใหญ่แล้ว Lark Davis ยังได้แนะนำกลยุทธ์การลงทุนใน Altcoin Season โดยชี้ไปที่สินทรัพย์ที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ Reflexive เช่น dYdX และ Hyperliquid (Hype) ซึ่งใช้กลไกการซื้อคืนและเผาเหรียญ (Buyback-and-burn) เพื่อสร้างแรงหนุนให้กับราคาโทเค็น โดย Hyperliquid ได้นำค่าธรรมเนียมการซื้อขายกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ไปใช้ในการซื้อคืนเหรียญแล้ว
เหรียญมีม (Meme coins) ก็เป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจในมุมมองของนักเทรด เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงง่ายและมีสภาพคล่องสูง การพุ่งขึ้นของราคาเหรียญอย่าง BONK, PENGU และ FART ในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ากระแสเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อยสามารถจุดประกายตลาดกลุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือกลุ่มโทเค็นเกิดใหม่อย่าง AI และ Gaming ที่อาจดึงดูดเงินทุนได้เมื่อมีธีมการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้นในตลาด Altcoin
ลุ้นพุ่งแรง! Bitcoin Hyper ($HYPER) โดดเด่นในตลาด Altcoin รอบนี้
จากการวิเคราะห์แนวโน้ม Altcoin Season ที่กำลังก่อตัว นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่มีนวัตกรรมโดดเด่น โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะโปรเจกต์ Layer-2 ที่จะปลดล็อกศักยภาพใหม่ให้กับ Bitcoin
Bitcoin Hyper คือ Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อเปลี่ยน Bitcoin จากแค่สินทรัพย์เก็บมูลค่า ให้กลายเป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความสามารถในการประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาทีและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก ทำให้ $HYPER เป็นการยกระดับที่น่าตื่นเต้นสำหรับเครือข่าย Bitcoin
ในช่วงที่ Bitcoin กำลังลุ้นทำ ATH และกระแส Altcoin Season เริ่มร้อนแรง โครงการอย่าง Bitcoin Hyper จึงโดดเด่นขึ้นมา โดยล่าสุดสามารถระดมทุน Presale ไปได้แล้วเกือบ 10 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก จุดเด่นคือการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงก่อนกองทุนใหญ่ (VC) และสามารถนำเหรียญไป Stake เพื่อรับผลตอบแทน (APY) สูงสุดถึง 2,000% ได้ทันที นักวิเคราะห์หลายรายมองว่านี่คือหนึ่งในโครงการที่มีโอกาสเติบโตสูงในตลาดกระทิงรอบนี้
- ศึกษาวิธี: ซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
- เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper: https://bitcoinhyper.com/th
- ติดตามใน X: https://x.com/BTC_Hyper2
- ช่อง Telegram: https://t.me/btchyperz
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิงรวม $900M
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 27 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ดิ่งหนัก! ล้างพอร์ตกระทิงรวม $900M
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 27 สิงหาคม 2025