มุมมองนักลงทุนชื่อดัง Tim Draper: Altcoin เสริมพลัง Bitcoin พร้อมลุ้นราคาแตะ 250,000 ดอลลาร์

ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
นักลงทุน Tim Draper ยืนคู่สัญลักษณ์ Bitcoin และ Altcoin เป้าหมายราคา 250,000 ดอลลาร์

Tim Draper นักลงทุนสาย Venture Capital และผู้ก่อตั้ง Draper Associates เชื่อว่า Altcoin มีบทบาทสำคัญในการทำให้ Bitcoin แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว โดยทำหน้าที่เป็นเสมือน “ห้องทดลอง” สำหรับการทดสอบนวัตกรรมและการอัปเกรดใหม่ ๆ ที่อาจถูกนำไปใช้ในเครือข่ายหลักของ Bitcoin ในอนาคต

เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่า โลกคริปโตยังคงมีโอกาสเห็นการเกิดขึ้นของคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ อีกมากมาย และสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมให้ Bitcoin รักษาความเป็นผู้นำได้ต่อไป

“การแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีต่อโลก และเมื่อมองย้อนกลับไป Bitcoin เคยครองตลาดเพียง 40% ในรอบบูมแรก ก่อนจะเพิ่มเป็น 50% และปัจจุบันก็อยู่ที่ราว 61–62%” Draper กล่าว

เขาย้ำว่า เมื่อเวลาผ่านไป เครือข่ายที่ครองความเป็นใหญ่จะดึงดูดนักพัฒนาและนักลงทุนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด จนเกิดเอฟเฟกต์เครือข่ายที่ทำให้ Bitcoin แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

Bitcoin และ Microsoft: บทเรียนจากอดีต

Draper เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin คล้ายกับ Microsoft ในยุค Web2 เพราะในช่วงเริ่มต้น นักพัฒนาส่วนใหญ่เลือกสร้างซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มของ Microsoft ส่งผลให้ Windows กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 71% ทั่วโลกในปัจจุบัน

เขากล่าวว่า ตอนนี้ Bitcoin ก็กำลังอยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน โดยที่ Altcoin ต่าง ๆ ทำการทดลองและสร้างนวัตกรรมใหม่ แต่สุดท้ายเทคโนโลยีเหล่านี้ก็มักถูกนำมาปรับใช้กับ Bitcoin ซึ่งดึงดูดเหล่าวิศวกรและนักพัฒนาที่เก่งที่สุดเข้ามามีส่วนร่วมกับเครือข่าย

“แน่นอนว่ายังมีสกุลเงินดิจิทัลอีกหลายตัวที่อาจดังขึ้นมาแล้วดับไป แต่ในภาพรวมแล้ว ผมเชื่อว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่เทรนด์ใหญ่ที่ Bitcoin จะเป็นศูนย์กลาง” Draper กล่าว

อย่างไรก็ตาม รายงานจาก Electric Capital ชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่า ปัจจุบันจำนวน Developer ที่ทำงานกับ Bitcoin มีเพียง 2,583 คน ซึ่งน้อยกว่าบน Ethereum (9,094 คน) และระบบ EVM Stack ทั้งหมดที่มีมากถึง 12,931 คน

Bitcoin: ทางเลือกป้องกันความเสี่ยงจากการใช้จ่ายเกินตัวของรัฐบาล

อีกหนึ่งประเด็นที่ Draper ย้ำคือ Bitcoin เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedge) ต่อการบริหารการเงินที่ล้มเหลวและการใช้จ่ายอย่างไร้การควบคุมของรัฐบาล เขาอธิบายว่าตลอดร้อยปีที่ผ่านมา การใช้จ่ายภาครัฐในสัดส่วนของ GDP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัว

ข้อมูลล่าสุดของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า หนี้สาธารณะสหรัฐฯ เติบโตจาก 395,000 ล้านดอลลาร์ในปี 1924 มาสู่กว่า 37.2 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งสะท้อนปัญหาที่รุนแรงขึ้นทุกปี

Draper กล่าวติดตลกว่า “หากคุณไม่อยากถือทองคำซึ่งเหมือนกับการเก็บเปลือกหอยไว้ใช้แลกเปลี่ยนเหมือนคนโบราณ ทางเลือกเดียวที่จะป้องกันคุณจากความเสี่ยงนี้ก็คือ Bitcoin”

เขายังเสริมว่า Bitcoin เป็น “ทางเลือกที่ทำให้คุณสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของนโยบายภาครัฐในระยะยาวได้อย่างแท้จริง”

การคาดการณ์ราคา 250,000 ดอลลาร์ ยังไม่ถูกปัดตก

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Draper เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มองบวกต่อราคา Bitcoin เขาเคยทำนายว่า BTC จะพุ่งแตะ 250,000 ดอลลาร์ และกลายเป็นสกุลเงินที่แทนที่ดอลลาร์สหรัฐได้ แม้การคาดการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เขาก็ยังเชื่อมั่นอย่างเต็มที่

“ผมเคยทายว่า Bitcoin จะไปถึง 250,000 ดอลลาร์มานานแล้ว แม้มันยังไม่ถึง แต่เราก็มาได้ครึ่งทางแล้ว ซึ่งก็น่าตื่นเต้นไม่น้อย” Draper กล่าว

ในอดีตเขาเคยทำนายว่า Bitcoin จะถึง 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งก็เกิดขึ้นจริงในปี 2017 และเป็นเหตุผลที่ทำให้เขากล้าออกมาพูดถึงเป้าหมายใหม่ที่สูงกว่ามาก

ตามข้อมูลล่าสุดจาก CoinGecko ราคา Bitcoin เคยทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 124,450 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนจะปรับตัวลงราว 11.8% มาอยู่ที่ระดับประมาณ 109,144 ดอลลาร์ในปัจจุบัน

Bitcoin Hyper: Layer-2 ปฏิวัติวงการคริปโต

หนึ่งสิ่งที่จะมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับ Bitcoin ก็คือ Bitcoin Hyper ซึ่งเปิดตัวในฐานะ Layer-2 ที่สร้างบน Bitcoin โดยผสานเทคโนโลยี Solana Virtual Machine และ Zero-Knowledge Proofs เพื่อแก้ปัญหาความเร็วและค่าธรรมเนียมสูง ปัจจุบันระดมทุน Presale ได้ทะลุ 11.5 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความมั่นใจจากนักลงทุนทั่วโลก

ด้วยโมเดล Canonical Bridge ที่ให้ผู้ใช้ล็อก BTC และแปลงเป็นสินทรัพย์บน Layer-2 รวมถึงระบบ Staking ที่มอบผลตอบแทนสูงกว่า 100% APY ทำให้ Bitcoin Hyper โดดเด่นเหนือคู่แข่ง การออกแบบนี้เปิดทางให้ Bitcoin รองรับ DeFi และ dApps ได้จริง กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ดาวรุ่ง ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้

นักวิเคราะห์มองว่า หากโครงการพัฒนาได้ตาม Roadmap และดึงดูดนักพัฒนาได้สำเร็จ ราคาของ $HYPER อาจพุ่งขึ้นหลายร้อยเท่า ไม่ต่างจากปรากฏการณ์ เหรียญมีมมาแรง ที่เคยสร้างกำไรทะลุกรอบ แต่ครั้งนี้มากับ Utility จริงและการตรวจสอบความปลอดภัยที่รัดกุม ทำให้ Bitcoin Hyper น่าจับตาสำหรับนักลงทุนสาย Altcoin

สรุป

มุมมองของ Tim Draper ชี้ให้เห็นว่า Altcoin ไม่ได้เป็นเพียงคู่แข่งของ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการทดลองสิ่งใหม่ ๆ ที่อาจถูกนำไปใช้พัฒนาเครือข่าย Bitcoin ให้แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว ขณะเดียวกัน Bitcoin เองก็ยังคงรักษาภาพลักษณ์ในฐานะสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาการเงินของรัฐบาล และยังเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน ที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองเสมอ

ในแง่ของภาพรวมตลาดคริปโต การเกิดขึ้นของ เหรียญ Altcoin หลากหลายตัวอาจเป็นเพียง “ประกายไฟ” ชั่วคราว แต่ทั้งหมดนี้ล้วนช่วยผลักดันให้ Bitcoin เดินหน้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินดิจิทัลในอนาคต

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
