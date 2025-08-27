Fed วุ่นวายกดดันดอลลาร์ นักลงทุนหันมาจับตา Bitcoin สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
ราคาของ Bitcoin ล่าสุดอยู่ที่ 111,700 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.75% ในรอบ 24 ชั่วโมง ทำให้มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 2.22 ล้านล้านดอลลาร์ เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คือการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของสถาบันการเงินและรัฐบาล ที่กำลังวาง Bitcoin ให้กลายเป็นสินทรัพย์สำรองระดับโลก
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Arkham Intelligence เปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ถือครอง 6,300 BTC หรือราว 700 ล้านดอลลาร์ ผ่านการขุดที่สนับสนุนโดยรัฐโดยตรง การถือครองนี้เชื่อมโยงกับ Citadel Mining บริษัทที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อาบูดาบีผ่านเครือ International Holding Company (IHC)
ข้อมูลใหม่นี้ยืนยันว่า UAE มีสถานะผู้ถือ Bitcoin ในระดับชาติที่ใหญ่กว่าประเทศเอลซัลวาดอร์ แต่ยังตามหลังภูฏาน ปัจจุบัน UAE อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุด ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือว่าพวกเขาถือมากถึง 420,000 BTC แต่ถูกหักล้างแล้ว
แม้จะยังห่างไกลจากจีน สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ที่รวมกันถือครองเกือบ 200,000 BTC แต่กลยุทธ์การขุดของ UAE บ่งบอกถึงการผลักดันเพื่อสะสม Bitcoin อย่างเป็นระบบในฐานะทุนสำรองระยะยาว
ความปั่นป่วนใน Fed เสริมบทบาท BTC ในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
นอกจากการสะสมของรัฐแล้ว บทบาทของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์สำรองทางเลือกยังถูกขับเน้นขึ้นจากความวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐฯ เมื่อประธานาธิบดี Donald Trump สั่งปลด Lisa Cook ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยอ้างการทุจริตเกี่ยวกับเอกสารจำนอง แม้ Cook จะปฏิเสธข้อกล่าวหาและนักกฎหมายก็ยืนยันว่า Trump ไม่มีสิทธิ์ปลดก่อนหมดวาระ
เหตุการณ์นี้สร้างความกังวลต่อความเป็นอิสระของ Fed ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกใช้ประเมินความเชื่อมั่น นักวิเคราะห์อย่าง Alex Obchakevich เตือนว่าการทำให้ Fed ถูกครอบงำทางการเมือง อาจลดบทบาทของดอลลาร์ในฐานะเงินสำรองโลก
ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตชี้ว่า ความไม่มั่นคงเช่นนี้กำลังเร่งบทบาทของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ที่ “เป็นกลางทางการเมือง” ซึ่งใช้ป้องกันความเสี่ยงจากการแทรกแซงของธนาคารกลาง ถึงแม้ BTC จะยังไม่สามารถแทนที่ดอลลาร์ได้ในเร็ววัน แต่ความน่าเชื่อถือที่กำลังเพิ่มขึ้นทำให้มันเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน ในสายตาของนักลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ
แผนทุน 200 ล้านดอลลาร์ของ Sequans เพื่อสะสม Bitcoin
ขณะเดียวกัน การยอมรับในภาคเอกชนก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ Sequans Communications (NYSE: SQNS) จากฝรั่งเศส ได้ประกาศแผนระดมทุนสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์ ผ่านการขายหุ้น เพื่อเพิ่มการถือครอง Bitcoin ในคลังของบริษัท
ปัจจุบัน Sequans มี Bitcoin มากกว่า 3,000 BTC (ราว 331 ล้านดอลลาร์) และตั้งเป้าที่จะถือครองให้ได้ถึง 100,000 BTC ภายในปี 2030 ดร. Georges Karam ซีอีโอกล่าวว่าเงินที่ระดมได้จะถูกนำมาใช้ “อย่างรอบคอบ” เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสินทรัพย์คลัง แม้การออกหุ้นเพิ่มทุนอาจทำให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันถูกเจือจาง แต่หลายฝ่ายมองว่านี่สะท้อนแนวโน้มที่บริษัทมหาชนมากขึ้นจะใช้ Bitcoin เป็นฐานในการขยายธุรกิจ
กลยุทธ์ของ Sequans สะท้อนถึงแนวทางของ Strategy ที่ใช้ Bitcoin เป็นเสาหลักของงบดุล และยิ่งทำให้ BTC กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตาสำหรับการสะสมของสถาบัน
แนวโน้มราคา Bitcoin: เส้นทางสู่ 130,000 ดอลลาร์
ในเชิงเทคนิค Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวในกรอบขาลง (descending channel) หลังแตะจุดสูงสุดที่ 124,450 ดอลลาร์ ต้นเดือนนี้ ขณะนี้เส้นค่าเฉลี่ย SMA 50 วันบริเวณ 113,495 ดอลลาร์ กำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ ส่วนแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 112,000 ดอลลาร์
ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังผสมผสาน RSI อยู่ที่ 46 บ่งบอกสัญญาณฟื้นตัวเริ่มต้น ขณะที่ MACD กำลังทรงตัว สะท้อนว่าแรงกดดันขาลงอาจเริ่มอ่อนกำลัง
หาก BTC สามารถทะลุระดับ 116,850 ดอลลาร์ ได้ จะมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 120,900 ดอลลาร์ และสูงสุดเดิมในเดือนสิงหาคมที่ 124,450 ดอลลาร์ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือ 110,000 ดอลลาร์ ได้ ก็เสี่ยงที่จะปรับฐานลงไปที่ 108,695–105,150 ดอลลาร์
โดยรวมแล้ว การสะสมจากภาครัฐ การเพิ่มทุนจากบริษัทใหญ่ และความวุ่นวายใน Fed กำลังทำให้ความเสี่ยงที่ Bitcoin จะร่วงแรงลดลง และเพิ่มโอกาสให้ราคากลับขึ้นไปแตะ 130,000 ดอลลาร์ พร้อมยืนยันบทบาทของมันในฐานะ “ทุนสำรองดิจิทัลระดับโลก”
Bitcoin Hyper ($HYPER): ผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วของ Solana
Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังวางตัวเป็น Layer 2 แรกบน Bitcoin ที่ใช้พลังของ Solana Virtual Machine (SVM) เป้าหมายหลักคือการต่อยอดระบบนิเวศของ Bitcoin ให้รองรับสัญญาอัจฉริยะ ความเร็วสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ ไปจนถึงการสร้าง dApp และมีมคอยน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การผสานความปลอดภัยของเครือข่าย Bitcoin เข้ากับความเร็วของ Solana ทำให้เปิดโอกาสสู่การใช้งานใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ BTC Bridging หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับผู้ใช้จำนวนมหาศาล ทีมงานยังให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ โดยผ่านการตรวจสอบจาก Consult เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน
แรงสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะนี้การ Presale ระดมทุนได้แล้วกว่า 12.1 ล้านดอลลาร์ โดยราคาโทเค็น HYPER อยู่ที่เพียง 0.012805 ดอลลาร์ และจะขยับสูงขึ้นเมื่อรอบการขายดำเนินต่อไป
นักลงทุนสามารถซื้อโทเค็น HYPER ได้ผ่าน เว็บไซต์ทางการ Bitcoin Hyper ทั้งด้วยคริปโตและบัตรธนาคาร จึงไม่แปลกที่มันถูกยกให้เป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale มาแรง ที่น่าจับตามองในปีนี้ไปที่เพจ BTC Hyper
