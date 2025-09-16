แรงเทขายหนัก! Dogecoin ร่วง 4% เสี่ยงปรับฐานระยะสั้น
ราคา Dogecoin ปรับตัวลดลงอย่างน่าจับตาโดยร่วงลงกว่า 4% มาอยู่ที่ระดับ 0.26 ดอลลาร์ การปรับตัวลงครั้งนี้เป็นผลมาจากแรงกดดันการขายที่แผ่ขยายไปทั่วตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคและความกังวลเกี่ยวกับการปลดล็อกโทเคนจำนวนมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาของ Dogecoin
ปัจจัยมหภาคและความเชื่อมั่นตลาดที่ส่งผลต่อ Dogecoin
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโตได้รับอานิสงส์ชั่วคราวจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภค และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง สิ่งนี้ได้กระตุ้นความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย
แม้ว่า Dogecoin จะปรับตัวขึ้นตามกระแสนี้ในช่วงแรก แต่โมเมนตัมดังกล่าวก็ไม่ยั่งยืนและกลับตัวเป็นขาลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ เนื่องจากตลาดได้คาดการณ์โอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงินจะลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 17 กันยายน 2025 ไปแล้ว แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงยังคงสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินโดยรวม
การปลดล็อกโทเคนครั้งใหญ่กดดันอุปทาน Dogecoin
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อราคา Dogecoin คือการปลดล็อกโทเคนครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า 790 ล้านดอลลาร์ การปลดล็อกครั้งนี้จะเพิ่มอุปทานของเหรียญต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างมหาศาล
ในจำนวนนี้ มีการปลดล็อกเหรียญ Dogecoin จำนวน 96.5 ล้าน DOGE (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 27 ล้านดอลลาร์) รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีเหรียญอื่น ๆ ที่จะถูกปลดล็อกเช่นกัน เช่น Solana (มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์), Worldcoin (60 ล้านดอลลาร์) และโทเคนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Trump (42 ล้านดอลลาร์)
การเพิ่มขึ้นของอุปทานนี้ย่อมสร้างแรงกดดันด้านการขายในระยะสั้น โดยเฉพาะกับ Meme Coin อย่าง Dogecoin ที่ราคาอ่อนไหวต่อความเชื่อมั่นของตลาดเป็นอย่างมาก
วิเคราะห์ทางเทคนิค: จับตาแนวรับสำคัญและเป้าหมายราคา Dogecoin
เมื่อพิจารณาจากกราฟทางเทคนิค จะเห็นสัญญาณที่น่าสนใจหลายประการสำหรับแนวโน้มราคา Dogecoin ในอนาคต
ในกราฟรายสัปดาห์ ราคา Dogecoin ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว โดยเกิดสัญญาณ Golden Cross (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 สัปดาห์ ตัดเหนือเส้น 100 สัปดาห์) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024
ปัจจุบัน Dogecoin กำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 20 สัปดาห์ที่โซน 0.20 ดอลลาร์ หากสามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้ มีโอกาสที่ราคาจะกลับไปทดสอบแนวต้าน 0.307 ดอลลาร์ และอาจพุ่งสู่เป้าหมาย 0.40 ดอลลาร์ต่อไป แต่หากหลุดแนวรับ 0.20 ดอลลาร์ อาจเกิดการปรับฐานลงไปยังโซน 0.15-0.16 ดอลลาร์
ส่วนในกราฟรายวันพบว่า Dogecoin ยังคงรักษาแนวรับสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ย 100 วันบริเวณ 0.20 ดอลลาร์ และมีแนวรับระยะสั้นที่เส้นค่าเฉลี่ย 20 วันบริเวณ 0.23 ดอลลาร์ หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง เป้าหมายต่อไปคือ 0.40 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ดัชนี RSI อยู่ในระดับ 60-70 ซึ่งเริ่มเข้าใกล้ภาวะซื้อมากเกินไป นักลงทุนจึงต้องระมัดระวังแรงเทขายทำกำไรในระยะสั้น
