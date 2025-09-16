BTC $115,346.79 0.31%
Dogecoin สะดุด! ราคาดิ่ง 7% สวนทางเหรียญใหม่ลุ้นโต 100 เท่า

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Dogecoin ดิ่งแรง 9% ก่อนฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญ — ลุ้นไปต่อ?

Dogecoin กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจนราคาดิ่งลงกว่า 7% ในวันนี้ สวนทางกับข่าวดีเรื่องการอนุมัติ ETF อย่างสิ้นเชิง

ในขณะเดียวกัน เหรียญดาวรุ่งอย่าง Pepenode กลับขโมยซีนด้วยการระดมทุน Presale ที่ร้อนแรงและศักยภาพการเติบโตที่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจสูงถึง 25 เท่า สร้างคำถามสำคัญว่าระหว่างยักษ์ใหญ่ที่กำลังสะดุดกับดาวรุ่งดวงใหม่ นักลงทุนควรจับตาเหรียญใดเป็นพิเศษ

วิเคราะห์ราคา Dogecoin ดิ่ง 7% สวนกระแสข่าวดี ETF

Dogecoin ปรับตัวลดลงอย่างน่าใจหายถึง 7% มาอยู่ที่ระดับ 0.28 ดอลลาร์ท่ามกลางแรงเทขายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นักเทรดชื่อดังอย่าง ‘Trader Rai’ ได้ให้ความเห็นผ่านโพสต์ของเขาว่า “กราฟแสดงให้เห็นถึงแรงขายที่ต่อเนื่อง โดยมีการถูกสักดที่แนวต้านหลายครั้ง และฝั่งซื้อที่มีแรงส่งยังไม่พอ” ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะตลาดที่ไม่สู้ดีในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นสวนทางกับข่าวใหญ่ที่น่าจะส่งผลบวก เมื่อ Dogecoin เพิ่งได้รับการอนุมัติ REX-Osprey ETF ซึ่งถือเป็นกองทุน ETF ของ Dogecoin ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก สิ่งนี้ส่งสัญญาณถึงการยอมรับใน Meme Coin จากกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และอาจเป็นประตูสู่เม็ดเงินมหาศาลในอนาคต

แม้แต่บิลลี่ มาร์คัส (Billy Markus) ผู้ร่วมก่อตั้ง Dogecoin ยังกล่าวว่าการอนุมัติ ETF ครั้งนี้ถือเป็น “ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์” ที่แสดงให้เห็นว่า Dogecoin มีศักยภาพที่จะยืนเคียงข้างกับสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำอื่น ๆ ได้

ดังนั้น แม้ราคาในปัจจุบันจะดูน่ากังวล แต่ปัจจัยพื้นฐานจากกระแส ETF อาจเป็นแรงหนุนสำคัญให้ Dogecoin กลับมาผงาดได้อีกครั้งในปี 2025

Pepenode: ดาวรุ่ง MINE-TO-EARN น่าจับตา

Pepenode เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเริ่มขุดและรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่ช่วงพรีเซลก่อนการลิสต์เหรียญอย่างเป็นทางการ เป็นโทเคน ERC-20 บน Ethereum ที่ผสานการจำลองการขุดเสมือน ระบบ Staking และกลไกการเผาเหรียญแบบ Deflationary เข้าไว้ด้วยกัน ผู้ใช้สามารถสร้าง “เหมืองเสมือน” อัปเกรดอุปกรณ์ และรับรางวัลแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ

Pepenode แก้ปัญหาความน่าเบื่อของพรีเซลทั่วไปที่ไม่มีกิจกรรมก่อน TGE และความยุ่งยากของการขุดแบบเดิม ด้วยการนำเสนอประสบการณ์การลงทุนเชิงเกม ผู้เข้าร่วมสามารถ “ขุด-อัปเกรด-เผาโทเคน” โดยมีระบบเผาเหรียญสูงถึง 70% ของโทเคนที่ใช้ในการซื้อหรืออัปเกรด เพื่อสร้างความขาดแคลนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้แนะนำ ระบบ Staking ยังให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ พร้อมโบนัสพิเศษสำหรับผู้เล่นที่อัปเกรด Node หรือมีประสิทธิภาพดีใน Leaderboard

การออกแบบของ Pepenode เน้นการเข้าถึงที่เท่าเทียม ไม่มีรอบพิเศษสำหรับกองทุนใหญ่ ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมในพรีเซลได้อย่างเท่าเทียมและซื้อโทเคนในราคาที่ปรับขึ้นตามช่วงเวลา โดยผู้ที่เข้าร่วมช่วงแรกจะได้ราคาที่ดีกว่าและมีโอกาสได้รับ Node ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ซึ่งส่งผลดีต่อผลตอบแทนในระยะยาว

การผสานธีม Pepe ที่เป็นที่รู้จักเข้ากับประโยชน์ใช้งานที่จับต้องได้ เช่น การขุดเสมือนและการ Staking ทำให้ Pepenode มีศักยภาพในการดึงดูดความสนใจและการเติบโตในตลาด Meme Coin ได้อย่างรวดเร็ว

การระดมทุนรอบพรีเซลทะลุเป้า 1 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็วและตัวเลขก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนว่านักลงทุนมองเห็นศักยภาพในการเติบโต

จับตาอนาคต: Dogecoin หรือ Pepenode เหรียญไหนน่าลงทุนกว่ากัน?

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว Dogecoin ยังคงมีข้อได้เปรียบในด้านการเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ชุมชนที่แข็งแกร่ง และล่าสุดคือการได้รับการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันผ่านกองทุน ETF

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาและอุปทานที่ไม่มีจำกัดยังคงเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องพิจารณา

ในทางกลับกัน Pepenode แม้จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ แต่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง มีกรณีการใช้งานที่ชัดเจน และกลไกการเผาเหรียญแบบ Deflationary นอกจากนี้ยังมีกลไกการแบ่งรายได้ที่โปร่งใส ซึ่งสร้างผลตอบแทนโดยตรงให้กับผู้ถือเหรียญ

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาผลตอบแทนสูงในช่วงตลาดกระทิงปี 2025 แม้ Dogecoin จะยังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม แต่ Pepenode ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจน ทำให้ Pepenode กลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่นักวิเคราะห์มองว่าไม่ควรมองข้าม

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

เยี่ยมชม Pepenode.io

ขอบคุณข้อมูลจาก https://blockchainreporter.net/dogecoin-price-struggles-to-rebound-as-rollblock-captures-attention-for-a-potential-25x-breakout/

เหรียญยอดนิยม

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
