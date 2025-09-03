Bitcoin ยังไม่ถึงจุดสูงสุดรอบนี้! 4 ผู้เชี่ยวชาญชี้โอกาสพุ่งแตะ 250,000 ดอลลาร์ปลายปี 2025
การปรับฐานของ Bitcoin ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลายรายเชื่อว่านั่นยังไม่ได้เป็นสัญญาณว่าตลาดได้แตะ “จุดสูงสุดของรอบ” แต่อย่างใด และยังคงเชื่อมั่นว่า ราคามีโอกาสพุ่งขึ้นสู่กรอบเป้าหมายราว 180,000 – 250,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ แต่พวกเขาวิเคราะห์กันไว้อย่างไรบ้าง?
การคาดการณ์ราคา Bitcoin ชี้ว่ายังไม่ถึงจุดสูงสุดรอบ
CryptoQuant ออกมาโต้แย้งกระแสข่าวที่มองว่าการร่วงลงของราคา Bitcoin ล่าสุดเป็นจุดสูงสุดของรอบ โดยยืนยันว่าฝั่งกระทิงยังคงเป็นผู้คุมเกม และไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่าตลาดเข้าสู่ช่วงหมีแล้ว
บริษัทวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่า ปริมาณ Bitcoin บนกระดานแลกเปลี่ยนลดลงต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังไม่พร้อมที่จะขายออก สัญญาณนี้ถือเป็นแรงหนุนให้การเติบโตยังเดินหน้าต่อไปได้ อีกทั้งนักลงทุนระยะยาวก็ยังคงสะสมเหรียญแทนที่จะขายออก ขณะที่ดัชนี MVRV ยังไม่ถึงระดับ 3.6 ซึ่งเป็นโซนที่มักสอดคล้องกับจุดสูงสุดของตลาดในอดีต
ในอีกด้านหนึ่ง ปัจจัยมหภาคอย่าง El Salvador จัดเทศกาล Bitcoin ยกระดับ BTC สู่เวทีโลก ก็สะท้อนว่าความต้องการและภาพลักษณ์ของ Bitcoin ยังคงถูกผลักดันให้แข็งแกร่งขึ้นบนเวทีระหว่างประเทศ
เป้าหมาย 150,000 ดอลลาร์ หากวาฬ 2 รายหยุดขาย
David Bailey ซีอีโอของ Nakamoto เปิดเผยว่า ราคา Bitcoin สามารถพุ่งไปแตะ 150,000 ดอลลาร์ได้ หากวาฬรายใหญ่เพียง 2 รายหยุดการเทขาย โดยเขาเสริมว่าหนึ่งในวาฬเหล่านั้นได้ขายเสร็จสิ้นไปแล้ว ขณะที่อีกหนึ่งรายอยู่ระหว่างดำเนินการ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม วาฬรายหนึ่งขาย BTC ออกไปกว่า 24,000 เหรียญ มูลค่าประมาณ 2.7 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดแรงเทขายกระทันหัน และทำให้สัญญาณในตลาดระยะสั้นเข้าสู่โหมด “Fear” อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีวาฬอีกรายที่ถือเหรียญยาวนานกว่า 5 ปี ขายออกไปมูลค่ารวมกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ พร้อมโยกเงินบางส่วนไปยัง Ether ผ่าน DEX อย่าง Hyperliquid
แม้สถานการณ์ดังกล่าวจะสร้างความผันผวน แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังมั่นใจว่าราคา Bitcoin พุ่งขึ้นแน่ หากแรงขายจากวาฬหมดไป ซึ่งจะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาอีกครั้ง
Bitcoin เคลื่อนไหวตามแพทเทิร์น Megaphone
Merlijn Trader นักวิเคราะห์สายเทคนิค ชี้ว่า Bitcoin กำลังซื้อขายอยู่ในกรอบ “Megaphone Pattern” หรือรูปแบบเมกะโฟน ซึ่งมักสะท้อนถึงแรงกดดันด้านสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากฝั่งซื้อและฝั่งขาย
เขาอธิบายว่า ทุกครั้งที่ราคาทะลุกรอบของแพทเทิร์น การเคลื่อนไหวจะยิ่งรุนแรงขึ้น และยิ่งยืนยันว่าตลาดกำลังมองหาสภาพคล่องในระดับราคาที่สูงกว่า หากรูปแบบนี้ยังคงอยู่ มีโอกาสที่ราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 130,000 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านี้เพียงเล็กน้อย
ในบริบทเดียวกัน นักลงทุนที่กำลังค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ยังหันไปให้ความสนใจกับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ซึ่งอาจสร้างผลตอบแทนที่น่าจับตาได้ไม่แพ้ BTC ในรอบตลาดกระทิงครั้งนี้
วัฏจักรเดิมบ่งชี้จุดสูงสุดราว 200,000 ดอลลาร์ช่วงปลายปี 2025
นักวิเคราะห์นาม JDK99 มองว่า หากเทียบกับวัฏจักรเดิม ๆ จุดสูงสุดของตลาดอาจเกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2025 โดยประเมินจากช่วงบนของ Power Law Band ที่ระดับประมาณ 200,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือว่าเป็นโซนอันตรายที่นักลงทุนต้องระวัง
เขายังแนะนำให้จับตาปัจจัยผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลออนเชน การเคลื่อนไหวของนักลงทุนระยะยาว และสมดุลของเหรียญบนกระดานซื้อขาย มากกว่าจะใช้การคาดการณ์จากราคาในอดีตเพียงอย่างเดียว
แม้ในบางช่วงราคาจะเผชิญแรงกดดัน แต่การที่สถาบันยังคงเชื่อมั่น เช่น การที่ Metaplanet ยังเดินหน้าซื้อต่อแม้ราคา Bitcoin ร่วง สิ่งเหล่านี้ส้วนสะท้อนถึงความมั่นใจในระยะยาวที่ยังไม่หายไปจากตลาด และอาจเป็นสัญญาณว่าราคายังมีเส้นทางขาขึ้นที่น่าสนใจในอนาคต
