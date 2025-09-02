El Salvador จัดเทศกาล Bitcoin ครั้งแรกของโลก! ปั้นเมืองหลวงคริปโต
Bitcoin กำลังถูกยกระดับสู่เวทีโลก เมื่อเอลซัลวาดอร์ (El Salvador) ประกาศจัดงานเทศกาล BTC ครั้งแรกของโลกที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาล
งานจะมีขึ้นในวันที่ 12-13 พฤศจิกายนนี้ โดยไม่ได้จำกัดแค่เวทีด้านเทคโนโลยี แต่ยังเป็นงานวัฒนธรรมครั้งใหญ่ ที่จะเปลี่ยนโฉมเมืองหลวงซานซัลวาดอร์ (San Salvador) ให้กลายเป็นศูนย์กลางของ BTC และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการผลักดันราชาคริปโตนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ชาติ
พลิกโฉมเมืองหลวงสู่เทศกาล BTC ระดับโลก
ความพิเศษของงาน “Bitcoin Histórico” คือการไม่จำกัดพื้นที่อยู่แค่ในศูนย์ประชุม แต่จะใช้ทั้งย่านเมืองเก่า (Centro Histórico) เป็นสถานที่จัดงาน โดยมีพระราชวังแห่งชาติเป็นเวทีสำหรับกล่าวสุนทรพจน์หลัก พร้อมจอ LED ขนาดยักษ์ถ่ายทอดสดทั่วทั้งจัตุรัส Plaza Gerardo Barrios
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่อยกระจายไปตามหอสมุดแห่งชาติและโรงละครแห่งชาติ เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมเก่าแก่เข้ากับการถกเถียงถึงอนาคตของโลกการเงินได้อย่างลงตัว
ผู้จัดงานตั้งเป้าสร้างประสบการณ์ที่สมจริง เชื่อมโยงการเงิน วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชาติเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า BTC สามารถกำหนดทิศทางของประเทศได้อย่างไร สะท้อนความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าผ่านการเปิดขายตั๋วรอบ Early-bird ด้วย BTC โดยเฉพาะ ก่อนจะเปิดให้ชำระด้วยสกุลเงินเฟียตในภายหลัง
อนาคตของ Bitcoin และบทบาทของประธานาธิบดี Nayib Bukele
การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญทางการเมืองของเอลซัลวาดอร์ หลังจากประธานาธิบดี Nayib Bukele ได้รับอาณัติที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการผลักดันวาระ BTC ของเขาต่อไป นับตั้งแต่ปี 2021 รัฐบาลได้เข้าสะสม BTC ไปแล้วกว่า 6,200 เหรียญ และส่งเสริมให้เป็นเครื่องมือสู่อิสรภาพทางการเงินของประเทศ
แม้จะมีเสียงวิจารณ์ถึงความเสี่ยงจากความผันผวน แต่ผู้สนับสนุนมองว่าการดำรงตำแหน่งของ Bukele จะรับประกันความต่อเนื่องของนโยบาย และตอกย้ำสถานะของเอลซัลวาดอร์ในฐานะสนามทดลองของ BTC ที่สำคัญที่สุดในโลก
ภายในงานยังคับคั่งไปด้วยบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในวงการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Ricardo Salinas มหาเศรษฐีชาวเม็กซิกัน, Jack Mallers ผู้บุกเบิก Lightning Network, Max Keiser และ Stacy Herbert สองผู้สนับสนุน BTC ตัวยง รวมถึงนักพัฒนาชื่อดังอย่าง Jimmy Song และ Pierre Rochard ซึ่งจะมาร่วมพูดคุยในหัวข้อที่ครอบคลุมตั้งแต่การลงทุน กฎระเบียบ ไปจนถึงการบูรณาการพลังงานหมุนเวียน และการสร้างความเท่าเทียมทางการเงิน
