วงการคริปโต

El Salvador จัดเทศกาล Bitcoin ครั้งแรกของโลก! ปั้นเมืองหลวงคริปโต

Bitcoin BTC El Salvador ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อัปเดตล่าสุด: 
เอลซัลวาดอร์จัดใหญ่! เปิดเทศกาล Bitcoin ครั้งแรกของโลก

Bitcoin กำลังถูกยกระดับสู่เวทีโลก เมื่อเอลซัลวาดอร์ (El Salvador) ประกาศจัดงานเทศกาล BTC ครั้งแรกของโลกที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาล

งานจะมีขึ้นในวันที่ 12-13 พฤศจิกายนนี้ โดยไม่ได้จำกัดแค่เวทีด้านเทคโนโลยี แต่ยังเป็นงานวัฒนธรรมครั้งใหญ่ ที่จะเปลี่ยนโฉมเมืองหลวงซานซัลวาดอร์ (San Salvador) ให้กลายเป็นศูนย์กลางของ BTC และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการผลักดันราชาคริปโตนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ชาติ

พลิกโฉมเมืองหลวงสู่เทศกาล BTC ระดับโลก

ความพิเศษของงาน “Bitcoin Histórico” คือการไม่จำกัดพื้นที่อยู่แค่ในศูนย์ประชุม แต่จะใช้ทั้งย่านเมืองเก่า (Centro Histórico) เป็นสถานที่จัดงาน โดยมีพระราชวังแห่งชาติเป็นเวทีสำหรับกล่าวสุนทรพจน์หลัก พร้อมจอ LED ขนาดยักษ์ถ่ายทอดสดทั่วทั้งจัตุรัส Plaza Gerardo Barrios

งาน Bitcoin Histórico
ที่มา: bitcoinhistorico.com

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่อยกระจายไปตามหอสมุดแห่งชาติและโรงละครแห่งชาติ เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมเก่าแก่เข้ากับการถกเถียงถึงอนาคตของโลกการเงินได้อย่างลงตัว

ผู้จัดงานตั้งเป้าสร้างประสบการณ์ที่สมจริง เชื่อมโยงการเงิน วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชาติเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า BTC สามารถกำหนดทิศทางของประเทศได้อย่างไร สะท้อนความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าผ่านการเปิดขายตั๋วรอบ Early-bird ด้วย BTC โดยเฉพาะ ก่อนจะเปิดให้ชำระด้วยสกุลเงินเฟียตในภายหลัง

อนาคตของ Bitcoin และบทบาทของประธานาธิบดี Nayib Bukele

การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญทางการเมืองของเอลซัลวาดอร์ หลังจากประธานาธิบดี Nayib Bukele ได้รับอาณัติที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการผลักดันวาระ BTC ของเขาต่อไป นับตั้งแต่ปี 2021 รัฐบาลได้เข้าสะสม BTC ไปแล้วกว่า 6,200 เหรียญ และส่งเสริมให้เป็นเครื่องมือสู่อิสรภาพทางการเงินของประเทศ

แม้จะมีเสียงวิจารณ์ถึงความเสี่ยงจากความผันผวน แต่ผู้สนับสนุนมองว่าการดำรงตำแหน่งของ Bukele จะรับประกันความต่อเนื่องของนโยบาย และตอกย้ำสถานะของเอลซัลวาดอร์ในฐานะสนามทดลองของ BTC ที่สำคัญที่สุดในโลก

ภายในงานยังคับคั่งไปด้วยบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในวงการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Ricardo Salinas มหาเศรษฐีชาวเม็กซิกัน, Jack Mallers ผู้บุกเบิก Lightning Network, Max Keiser และ Stacy Herbert สองผู้สนับสนุน BTC ตัวยง รวมถึงนักพัฒนาชื่อดังอย่าง Jimmy Song และ Pierre Rochard ซึ่งจะมาร่วมพูดคุยในหัวข้อที่ครอบคลุมตั้งแต่การลงทุน กฎระเบียบ ไปจนถึงการบูรณาการพลังงานหมุนเวียน และการสร้างความเท่าเทียมทางการเงิน

ส่อง Bitcoin Hyper เหรียญ Layer-2 ที่จะช่วยหนุน BTC อีกแรง

Bitcoin Hyper ตัวยกระดับเครือข่าย BTC

จากการที่ BTC กำลังถูกผลักดันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ นักลงทุนจำนวนมากจึงเริ่มมองหาโอกาสในโปรเจกต์ที่เข้ามาเสริมศักยภาพของ BTC โดยตรง และหนึ่งในนั้นที่กำลังมาแรงคือ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็น Layer-2 ที่สร้างบนเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อปลดล็อกให้ BTC ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

HYPER เข้ามาแก้ปัญหาคอขวดของ BTC เดิม ทั้งความช้า (เพียง 7 TPS) และค่าธรรมเนียมที่แพง ด้วยความสามารถในการประมวลผลหลายหมื่นรายการต่อวินาทีและค่า Gas ที่ต่ำมาก ทำให้ BTC สามารถนำไปใช้ในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มศักยภาพ

โครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยระดมทุนไปแล้วกว่า $13.07M และเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าร่วม Presale ได้โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับกองทุนใหญ่ (VC) พร้อมเสนอผลตอบแทน (APY) จากการ Stake ในช่วงเริ่มต้น

โปรเจกต์อย่าง HYPER จึงถูกจับตาว่าอาจเป็นหนึ่งในเหรียญใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงในปีนี้ ในฐานะเครื่องมือยกระดับ BTC ให้เป็นมากกว่าแค่ตัวเก็บมูลค่า

ไปยัง BTC Hyper

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
