Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin ร่วงแล้วไง Metaplanet ซื้อต่อแล้วกัน! ตอนนี้ถือ 20,000 BTC แล้ว

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
อัปเดตล่าสุด: 
Bitcoin ในคลัง Metaplanet แตะ 20,000 BTC แล้ว

Bitcoin ราคาลดลงราว 1.4% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่ Metaplanet บริษัทด้านการลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นที่หันมาใช้กลยุทธ์ถือครอง BTC เป็นสินทรัพย์หลัก ได้ประกาศเข้าซื้อ BTC เพิ่มเติมครั้งใหญ่ โดยทุ่มเงินกว่า 112 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.65 หมื่นล้านเยน) เพื่อซื้อ BTC จำนวน 1,009 เหรียญ ส่งผลให้ยอดการถือครองทั้งหมดของบริษัทพุ่งทะยานสู่ 20,000 BTC ตอกย้ำความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง ท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวน

เจาะลึกการซื้อ BTC ครั้งล่าสุดของ Metaplanet

ตามประกาศล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน Metaplanet ได้เข้าซื้อ BTC เพิ่มเติมจำนวน 1,009 เหรียญ ในราคาเฉลี่ยประมาณ 111,068 ดอลลาร์ต่อเหรียญ การเข้าซื้อครั้งนี้จะทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ถือครอง BTC รายใหญ่อันดับ 6 ของโลกในกลุ่มบริษัทมหาชน แซงหน้าบริษัทเหมืองขุดอย่าง Riot Platforms ไปเป็นที่เรียบร้อย

การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ดุดันของบริษัท หลังจากที่เพิ่งประกาศถือครองครบ 10,000 เหรียญไปเมื่อไม่ถึง 3 เดือนก่อน การเพิ่มขึ้นเท่าตัวในระยะเวลาอันสั้นแสดงให้เห็นว่า Metaplanet กำลังเร่งสะสม BTC อย่างจริงจัง

เป้าหมายต่อไปของ Metaplanet กับ Bitcoin

Metaplanet ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ ก่อนหน้านี้บริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการถือครอง BTC ภายในสิ้นปี จากเดิม 10,000 เหรียญ เป็น 30,000 เหรียญ ซึ่งการเข้าซื้อล่าสุดก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทยังได้เปิดเผยแผนการระดมทุนมูลค่ากว่า 1.3 แสนล้านเยน (ประมาณ 880 ล้านดอลลาร์) ผ่านการเสนอขายหุ้นในต่างประเทศ โดยจะนำเงินส่วนใหญ่ไปใช้ในการซื้อ BTC เพิ่มเติมภายใน 2 เดือนข้างหน้า

Simon Gerovich ซีอีโอของ Metaplanet เคยกล่าวไว้ว่า ในอนาคตบริษัทอาจใช้ BTC ที่ถือครองอยู่เป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงิน สำหรับนำไปซื้อกิจการอื่น ๆ ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกับ MicroStrategy ในสหรัฐอเมริกา

อยากเติบโตไปพร้อมกับ BTC? Bitcoin Hyper คือคำตอบ

HYPER เหรียญ L2 ของเครือข่าย Bitcoin

ขณะที่หลายๆ สถาบันยักษ์ใหญ่อย่าง Metaplanet แสดงความเชื่อมั่นในอนาคตของ BTC อย่างจริงจัง ไม่หวั่นแม้ตลาดสั่นคลอน นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสเติบโตในโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของ BTC เช่นกัน และหนึ่งในนั้นคือ Bitcoin Hyper ($HYPER) ที่กำลังเป็นไวรัลด้วยยอดระดมทุนทะลุ $12.84M แล้ว

HYPER คือโปรเจกต์ Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาดั้งเดิมของเครือข่าย BTC ในด้านความเร็วและความสามารถในการเขียนโปรแกรม ทำให้ BTC สามารถใช้งานในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก

HYPER จัดเป็นหนึ่งในเหรียญ presale ที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้ เพราะมันเหมาะกับคนที่เเชื่อมั่นในอนาคตของ BTC และมองว่า BTC สามารถเป็นได้มากกว่าแค่ตัวเก็บมูลค่า

โครงการนี้โดดเด่นด้วยการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงรอบ Presale ที่ราคาจะปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง สร้างแรงจูงใจให้เข้าร่วมก่อนใคร แถมยังสามารถนำโทเค็นไป Stake เพื่อรับผลตอบแทน (APY) ได้ทันทีด้วย

ไปยัง BTC Hyper

