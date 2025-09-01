Bitcoin ร่วงแล้วไง Metaplanet ซื้อต่อแล้วกัน! ตอนนี้ถือ 20,000 BTC แล้ว
Bitcoin ราคาลดลงราว 1.4% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่ Metaplanet บริษัทด้านการลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นที่หันมาใช้กลยุทธ์ถือครอง BTC เป็นสินทรัพย์หลัก ได้ประกาศเข้าซื้อ BTC เพิ่มเติมครั้งใหญ่ โดยทุ่มเงินกว่า 112 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.65 หมื่นล้านเยน) เพื่อซื้อ BTC จำนวน 1,009 เหรียญ ส่งผลให้ยอดการถือครองทั้งหมดของบริษัทพุ่งทะยานสู่ 20,000 BTC ตอกย้ำความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง ท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวน
เจาะลึกการซื้อ BTC ครั้งล่าสุดของ Metaplanet
ตามประกาศล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน Metaplanet ได้เข้าซื้อ BTC เพิ่มเติมจำนวน 1,009 เหรียญ ในราคาเฉลี่ยประมาณ 111,068 ดอลลาร์ต่อเหรียญ การเข้าซื้อครั้งนี้จะทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ถือครอง BTC รายใหญ่อันดับ 6 ของโลกในกลุ่มบริษัทมหาชน แซงหน้าบริษัทเหมืองขุดอย่าง Riot Platforms ไปเป็นที่เรียบร้อย
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ดุดันของบริษัท หลังจากที่เพิ่งประกาศถือครองครบ 10,000 เหรียญไปเมื่อไม่ถึง 3 เดือนก่อน การเพิ่มขึ้นเท่าตัวในระยะเวลาอันสั้นแสดงให้เห็นว่า Metaplanet กำลังเร่งสะสม BTC อย่างจริงจัง
เป้าหมายต่อไปของ Metaplanet กับ Bitcoin
Metaplanet ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ ก่อนหน้านี้บริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการถือครอง BTC ภายในสิ้นปี จากเดิม 10,000 เหรียญ เป็น 30,000 เหรียญ ซึ่งการเข้าซื้อล่าสุดก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดังกล่าว
นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทยังได้เปิดเผยแผนการระดมทุนมูลค่ากว่า 1.3 แสนล้านเยน (ประมาณ 880 ล้านดอลลาร์) ผ่านการเสนอขายหุ้นในต่างประเทศ โดยจะนำเงินส่วนใหญ่ไปใช้ในการซื้อ BTC เพิ่มเติมภายใน 2 เดือนข้างหน้า
Simon Gerovich ซีอีโอของ Metaplanet เคยกล่าวไว้ว่า ในอนาคตบริษัทอาจใช้ BTC ที่ถือครองอยู่เป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงิน สำหรับนำไปซื้อกิจการอื่น ๆ ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกับ MicroStrategy ในสหรัฐอเมริกา
