นักวิเคราะห์คาดอีก 2 วันราคา Bitcoin ขึ้นแน่เหตุตัวชี้วัด 3 ตัวชี้ชัด

อัปเดตล่าสุด: 
Bitcoin ทองยักษ์ตั้งบนซุ้มประตูหินแตก แสงทองส่องทะลุท้องฟ้ามีเมฆพายุ

ในขณะที่ตลาดคริปโตยังคงผันผวน นักวิเคราะห์นามแฝง Colin Talks Crypto ได้ออกมาคาดการณ์ว่าในอีก 2 วันข้างหน้า ราคาของ Bitcoin มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

โดยการคาดการณ์นี้อ้างอิงมาจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ 3 ตัวซึ่งเขาเรียกว่า Triple Confluence ที่แสดงทิศทางที่ชัดเจนและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน

การทำนายราคา Bitcoin ในระยะสั้นจาก Triple Confluence

หลังจากที่ Colin Talks Crypto ได้ออกมาคาดการณ์ว่า Bitcoin จะพุ่งแรงในวันที่ 23 สิงหาคมได้อย่างแม่นยำ ล่าสุดเขาได้เปิดเผยการคาดการณ์อีกครั้งผ่าน X ว่า ราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นอีกครั้งในเร็วๆ นี้

“ถ้าผมจะทายราคา Bitcoin ในอีก 2 วันข้างหน้า ผมมั่นใจว่าเราจะเห็นราคาขึ้น” นักวิเคราะห์กล่าว โดยอ้างถึงการรวมตัวของตัวชี้วัดสำคัญ 3 ตัวที่ยืนยันการคาดการณ์นี้ ได้แก่ Global M2, Inverse DXY, และ ทองคำ

ทั้ง 3 ตัวชี้วัดนี้กำลังเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะ Global M2 ซึ่งเป็นปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจโลกที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ และมักจะส่งผลดีต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin

นอกจากนี้ การวิเคราะห์จาก Inverse DXY หรือดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาดการเงินโลกก็มีความสำคัญ เพราะเมื่อ DXY ลดลง มักจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น Bitcoin จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การเคลื่อนไหวของทองคำยังสะท้อนถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลดีต่อราคา Bitcoin ในระยะสั้น เนื่องจากทองคำมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน เมื่อราคาทองคำลดลง แสดงให้เห็นว่านักลงลงทุนกำลังสนใจในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ เช่น Bitcoin

นักวิเคราะห์ยังได้กล่าวถึงการร่วงลงอย่างหนักของราคา Bitcoin ในวันนี้ ซึ่งลดลงจนถึงขอบล่างของรูปแบบเมกาโฟน (Megaphone) ซึ่งถือเป็นสัญญาณของการขายมากเกินไป (Oversold) และคาดว่าจะทำให้เกิดการฟื้นตัวในระยะสั้น

“การดิ่งลงอย่างรวดเร็วนี้น่าจะทำให้เกิดการฟื้นตัวอย่างน้อยในระดับหนึ่งในระยะสั้น” เขากล่าว

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ย้ำว่าการคาดการณ์ในระยะสั้นมีความเสี่ยงสูง และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการฟื้นตัวในครั้งนี้จะเป็นการฟื้นตัวระยะยาวหรือไม่

“เราอาจจะยังเห็นราคา Bitcoin ลดลงในอนาคต แต่ในช่วง 2 วันข้างหน้า ผมมั่นใจว่าเราจะได้เห็น Bitcoin ฟื้นตัวอย่างแน่นอน” เขากล่าวทิ้งท้าย

จับตา Bitcoin ทำจุดสูงสุดใหม่ในเดือนตุลาคม

อีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่ต้องจับตามองคือเดือนตุลาคม เพราะก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ Colin Talks Crypto ได้ออกมาคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจทำจุดสูงสุดใหม่ในเดือนตุลาคม 2025 โดยอ้างอิงจากวัฏจักรของราคา Bitcoin ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

เขากล่าวว่า “หากระยะเวลาในแต่ละรอบจริง ๆ อยู่ที่ประมาณ 35 เดือนจากจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุด เดือนตุลาคม 2025 จะเป็นจุดสูงสุดถัดไปหากมันยังคงเป็นไปตามรูปแบบนี้”

การคาดการณ์นี้ฟังดูน่าสนใจและทำให้หลายฝ่ายจับตาดูการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในช่วงเวลานั้นอย่างใกล้ชิด

จับตา Bitcoin Hyper เหรียญพรีเซลที่อาจพุ่งแรงตาม Bitcoin

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) เป็นเหรียญพรีเซลที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากตลาด เพราะได้รับการออกแบบมาเพื่อขยายขีดความสามารถของ Bitcoin ให้เป็นได้มากกว่าสินทรัพย์เก็บมูลค่าในระยะยาว

Bitcoin Hyper ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine สร้างเป็น Layer-2 ที่รองรับ DeFi, dApps และเหรียญมีม โดยแก้ปัญหาคลาสสิกของ Bitcoin อย่างความช้าและค่าธรรมเนียมสูง ด้วยความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นต่อวินาทีและค่าธรรมเนียมต่ำ

ปัจจุบัน Bitcoin Hyper กำลังอยู่ในช่วงพรีเซลและสามารถระดมทุนได้กว่า 13 ล้านดอลลาร์ มีระบบการ Stake ที่มอบผลตอบแทนสูง และได้ถูกวางแผนจะนำขึ้นสู่กระดานเทรดหลังสิ้นสุดพรีเซล

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper และวิธีการเข้าร่วมในรอบพรีเซล

ไปยัง BTC Hyper

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
