นักวิเคราะห์คาดอีก 2 วันราคา Bitcoin ขึ้นแน่เหตุตัวชี้วัด 3 ตัวชี้ชัด
ในขณะที่ตลาดคริปโตยังคงผันผวน นักวิเคราะห์นามแฝง Colin Talks Crypto ได้ออกมาคาดการณ์ว่าในอีก 2 วันข้างหน้า ราคาของ Bitcoin มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
โดยการคาดการณ์นี้อ้างอิงมาจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ 3 ตัวซึ่งเขาเรียกว่า Triple Confluence ที่แสดงทิศทางที่ชัดเจนและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน
การทำนายราคา Bitcoin ในระยะสั้นจาก Triple Confluence
หลังจากที่ Colin Talks Crypto ได้ออกมาคาดการณ์ว่า Bitcoin จะพุ่งแรงในวันที่ 23 สิงหาคมได้อย่างแม่นยำ ล่าสุดเขาได้เปิดเผยการคาดการณ์อีกครั้งผ่าน X ว่า ราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นอีกครั้งในเร็วๆ นี้
“ถ้าผมจะทายราคา Bitcoin ในอีก 2 วันข้างหน้า ผมมั่นใจว่าเราจะเห็นราคาขึ้น” นักวิเคราะห์กล่าว โดยอ้างถึงการรวมตัวของตัวชี้วัดสำคัญ 3 ตัวที่ยืนยันการคาดการณ์นี้ ได้แก่ Global M2, Inverse DXY, และ ทองคำ
ทั้ง 3 ตัวชี้วัดนี้กำลังเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะ Global M2 ซึ่งเป็นปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจโลกที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ และมักจะส่งผลดีต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin
นอกจากนี้ การวิเคราะห์จาก Inverse DXY หรือดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาดการเงินโลกก็มีความสำคัญ เพราะเมื่อ DXY ลดลง มักจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น Bitcoin จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
การเคลื่อนไหวของทองคำยังสะท้อนถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลดีต่อราคา Bitcoin ในระยะสั้น เนื่องจากทองคำมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน เมื่อราคาทองคำลดลง แสดงให้เห็นว่านักลงลงทุนกำลังสนใจในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ เช่น Bitcoin
นักวิเคราะห์ยังได้กล่าวถึงการร่วงลงอย่างหนักของราคา Bitcoin ในวันนี้ ซึ่งลดลงจนถึงขอบล่างของรูปแบบเมกาโฟน (Megaphone) ซึ่งถือเป็นสัญญาณของการขายมากเกินไป (Oversold) และคาดว่าจะทำให้เกิดการฟื้นตัวในระยะสั้น
“การดิ่งลงอย่างรวดเร็วนี้น่าจะทำให้เกิดการฟื้นตัวอย่างน้อยในระดับหนึ่งในระยะสั้น” เขากล่าว
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ย้ำว่าการคาดการณ์ในระยะสั้นมีความเสี่ยงสูง และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการฟื้นตัวในครั้งนี้จะเป็นการฟื้นตัวระยะยาวหรือไม่
“เราอาจจะยังเห็นราคา Bitcoin ลดลงในอนาคต แต่ในช่วง 2 วันข้างหน้า ผมมั่นใจว่าเราจะได้เห็น Bitcoin ฟื้นตัวอย่างแน่นอน” เขากล่าวทิ้งท้าย
จับตา Bitcoin ทำจุดสูงสุดใหม่ในเดือนตุลาคม
อีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่ต้องจับตามองคือเดือนตุลาคม เพราะก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ Colin Talks Crypto ได้ออกมาคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจทำจุดสูงสุดใหม่ในเดือนตุลาคม 2025 โดยอ้างอิงจากวัฏจักรของราคา Bitcoin ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
เขากล่าวว่า “หากระยะเวลาในแต่ละรอบจริง ๆ อยู่ที่ประมาณ 35 เดือนจากจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุด เดือนตุลาคม 2025 จะเป็นจุดสูงสุดถัดไปหากมันยังคงเป็นไปตามรูปแบบนี้”
การคาดการณ์นี้ฟังดูน่าสนใจและทำให้หลายฝ่ายจับตาดูการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในช่วงเวลานั้นอย่างใกล้ชิด
จับตา Bitcoin Hyper เหรียญพรีเซลที่อาจพุ่งแรงตาม Bitcoin
Bitcoin Hyper ($HYPER) เป็นเหรียญพรีเซลที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากตลาด เพราะได้รับการออกแบบมาเพื่อขยายขีดความสามารถของ Bitcoin ให้เป็นได้มากกว่าสินทรัพย์เก็บมูลค่าในระยะยาว
Bitcoin Hyper ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine สร้างเป็น Layer-2 ที่รองรับ DeFi, dApps และเหรียญมีม โดยแก้ปัญหาคลาสสิกของ Bitcoin อย่างความช้าและค่าธรรมเนียมสูง ด้วยความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นต่อวินาทีและค่าธรรมเนียมต่ำ
ปัจจุบัน Bitcoin Hyper กำลังอยู่ในช่วงพรีเซลและสามารถระดมทุนได้กว่า 13 ล้านดอลลาร์ มีระบบการ Stake ที่มอบผลตอบแทนสูง และได้ถูกวางแผนจะนำขึ้นสู่กระดานเทรดหลังสิ้นสุดพรีเซล
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper และวิธีการเข้าร่วมในรอบพรีเซลไปยัง BTC Hyper
