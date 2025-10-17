XRP, Solana, ETH… plus de 5 demandes d’ETF crypto déposées cette semaine

« ETFtober » prend de l’ampleur. Malgré le shutdown à Washington, les émetteurs accélèrent et déposent une salve de dossiers auprès de la SEC. Au menu, revenus sur bitcoin, produits à effet de levier, et même exposition au staking de Solana et d’Ethereum via Lido. L’accès côté Bourse gagne du terrain, et le narratif institutionnel s’étoffe.

Vague de dépôts : le compteur s’emballe

Cette semaine, au moins cinq nouveaux ETF crypto ont été déposés à la SEC, ce qui confirme un véritable rush. VanEck a transmis un S-1 pour un Lido Staked Ethereum ETF indexé sur stETH, le jeton de liquid staking de Lido. Le trust s’attend à encaisser des récompenses de staking, puisqu’il détiendrait directement du stETH.

En parallèle, VanEck a actualisé son projet d’ETF Solana Staking avec des frais indiqués à 0,30 %. Dans les mêmes heures, 21Shares a lancé un dossier pour un ETF 2x exposé au jeton HYPE de Hyperliquid, avec levier quotidien et non multijournalier.

De son côté, ARK Invest a déposé trois ETF bitcoin. Le ARK Bitcoin Yield ETF vise des revenus grâce à des stratégies de vente d’options et de collecte de primes. Deux produits « DIET » proposent une protection partielle à la baisse, avec des mécanismes d’encadrement de pertes par trimestre.

Enfin, Volatility Shares a ajouté une série d’ETF à levier 3x et 5x liés à des cryptos et à de grands indices actions américains. L’offre se segmente, de l’exposition simple aux stratégies emballées plus sophistiquées.

21Shares filing for a 2x HYPE ETF. This is the kind of filing where you're like man, that is SO niche, idk.. but then you could look up in 3-4yrs it's got a few billion. Just a total land rush right now, just like with themes, curr hedging and smart beta in eras past. pic.twitter.com/7UiLP5AlnK — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 17, 2025

Pourquoi ces ETF font parler : accès, sécurité, liquidité

D’abord, ces dépôts répondent à une demande d’accès standardisé. Un ETF se loge dans un compte-titres classique, sans gestion des clés ni KYC crypto spécifique.

Ensuite, les variantes « yield », « staked » ou protégées traduisent une quête d’ingénierie du risque : produire du cash-flow (options), caper la baisse (produits DIET), ou monétiser le staking tout en restant coté. Enfin, la brique levier vise les investisseurs avertis qui cherchent un bêta amplifié sur des mouvements journaliers, avec des garde-fous de rebalancing.

Mais tout n’est pas acquis. Le shutdown a ralenti la machine administrative et gelé des décisions. Les dossiers s’empilent et les autorisations dépendront du rythme de reprise des agences.

VolShares filed for 5x single stock and crypto ETFs incl COIN, CRCL, GOOG, MSTR, NVDA, PLTR, TSLA, Bitcoin, Ether, Solana, XRP… They haven't even approved 3x and VolShares is like let's try 5x. Maybe an option on long term govt shutdown (if no govt in 75 days they can… https://t.co/rVaYDcn9H0 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 14, 2025

Focus actifs : XRP et Solana au centre des regards

Le flux de dépôts conforte les narratifs XRP et Solana. Pour Solana, la combinaison d’un ETF en vue et d’un cadre staking chez VanEck ajoute un argument de distribution auprès des portefeuilles traditionnels. Un produit coté qui intègre la profondeur de Solana et, demain, ses flux de staking, change l’échelle de visibilité. Quant à XRP, il profitera de l’alignement des planètes, entre regain d’intérêt institutionnel pour les rails de paiements et rumeurs de trésorerie. L’indice boursier devient une porte d’entrée vers des thèses d’usage déjà actives on-chain.

L’impact à court terme restera conditionné par les flux. Si les souscriptions s’alignent dès les premières cotations, l’effet signal peut être puissant. À l’inverse, une ouverture sans volumes limiterait la portée. Les investisseurs guetteront donc les tickets initiaux, la structure des frais et la tenue du tracking par rapport aux sous-jacents (prix spot, stETH, rendements d’options).

À surveiller : les procédures telles que publication des comment letters, précisions sur le prospectus et, surtout, date de mise en marché. Mais aussi les chiffres : taille des seeds à l’ouverture, présence de market makers solides, et profondeur immédiate des carnets. Enfin, on reste attentif à une confirmation officielle sur l’ETF Solana et le Lido stETH de VanEck et des détails concrets sur les mécanismes DIET d’ARK, pour évaluer la robustesse des produits.

Source : U.S. Securities and Exchange Commission

