L’ETF le plus rentable de BlackRock est à deux doigts de 100 milliards

L’appétit des investisseurs pour le Bitcoin propulse BlackRock vers un nouveau sommet. Moins de deux ans après son lancement, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) est sur le point de devenir le premier ETF crypto à franchir la barre symbolique des 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Mais encore, l’histoire va bien plus loin que cela.

IBIT, la nouvelle machine à cash de BlackRock

L’IBIT totalise actuellement 97,8 milliards de dollars d’encours, à seulement 2,2 milliards du seuil historique. En 435 jours d’existence, ce fonds dépasse en performance, tous les autres ETFs de l’histoire. À titre de comparaison, il a fallu plus de 2 000 jours au Vanguard S&P 500 (VOO) pour atteindre le même niveau.

En outre, l’ETF IBIT n’a pas seulement battu le record de vitesse mais aussi celui de la rentabilité. En effet, ce produit à lui seul, a permis de générer environ 245 millions de dollars de frais générés en un an. Cela lui permet notamment de surpasser les géants traditionnels comme le Russell 1000 Growth ETF (IWF) ou le MSCI EAFE (EFA), avec 25 millions de dollars de revenus supplémentaires.

Un champion hors catégorie

Le secret de cette performance ? Des frais de gestion fixés à 0,25 % et un actif directement indexé sur les mouvements de cours du Bitcoin. En d’autres terme, cela veut dire que plus le BTC monte, plus IBIT est rentable. Et avec un Bitcoin récemment passé au-dessus des 125 000 dollars, la formule tourne à plein régime.

La semaine dernière, le fond représentait à lui seul 1,8 milliard de dollars sur les 3,2 milliards d’entrées enregistrés par les ETF Bitcoin aux États-Unis. Une domination écrasante.

Le virage Bitcoin de BlackRock

La montée en flèche de cet ETF est une véritable ode à la transformation de BlackRock. Après avoir adopté une position très réservée vis-à-vis de la crypto, le géant américain en est aujourd’hui, l’un des porte-étendards.

BlackRock est ainsi passé du scepticisme à la conviction sous la présidence de Larry Fink. Aujourd’hui, IBIT est devenue la vitrine de cette nouvelle politique qui redessine le paysage de l’investissement institutionnel.

L’administration américaine joue aussi un rôle clé. Sous le gouvernement Trump, la rhétorique pro-crypto a favorisé une détente réglementaire et une montée des flux institutionnels. Washington parle désormais de faire des États-Unis la “crypto capital du monde”.

Un nouveau produit en préparation

Mais BlackRock ne compte pas s’arrêter là. Fin août, le géant a déposé une demande pour enregistrer un nouveau véhicule : le Bitcoin Premium Income ETF. Ce fonds, basé dans le Delaware, serait conçu pour vendre des options d’achat couvertes sur des contrats à terme Bitcoin, afin de générer un revenu régulier à partir des primes.

$IBIT a hair away from $100 billion, is now the most profitable ETF for BlackRock by a good amount now based on current aum. Check out the ages of the rest of the Top 10. Absurd. pic.twitter.com/E8ZMI2wynx — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 6, 2025

L’idée est d’offrir une alternative au simple suivi du prix du Bitcoin, avec un rendement distribué périodiquement. En contrepartie, les détenteurs sacrifieraient une partie du potentiel haussier à long terme.

C’est une stratégie déjà courante sur les actions, mais encore inédite dans l’univers crypto. Cette approche novatrice grâce à laquelle BlackRock peut déjà renforcer son avance sur ses concurrents comme Fidelity ou Ark.

L’histoire d’une hégémonie naissante

IBIT est aussi bien le symbole de l’efficacité de la machine BlackRock de même que celui de la maturité croissante du marché crypto. Le fonds a réussi à battre tous les records de vitesse et de rentabilité, tout en prouvant que le Bitcoin pouvait séduire les investisseurs institutionnels les plus conservateurs.

Si la tendance se maintient, IBIT pourrait franchir les 100 milliards de dollars dans les prochains jours, devenant le premier ETF Bitcoin au monde à atteindre ce cap. Et pour BlackRock, ce ne serait qu’un début : l’entreprise semble décidée à bâtir un empire crypto à coup d’ETFs ; à la fois.

Source : BlackRock

