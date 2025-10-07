Solana : une explosion du prix pour cette semaine ? Les ETFs comme solution

Cette semaine, Solana est sur le devant de la scène. Une combinaison de catalyseurs techniques et fondamentaux fait du SOL, probablement le token du top 10 à surveiller dans les prochains jours. Principalement, la forte attente des ETFs spot, qui, après confirmation aux États-Unis, va provoquer un afflux de capitaux institutionnels sans précédent sur l’une des blockchains les plus utilisées et adorées des aficionados de la crypto. Focus sur l’actualité chargée du projet qui sait toujours comment capturer la hype et électriser sa communauté.

Récapitulatif de la tendance haussière pour Solana

Le token montre une très forte résilience ces dernières semaines. En effet, lorsque certains peinent à tenir leur support à la moindre secousse, le prix du SOL reste au-dessus de 230 dollars et sa capitalisation se propulse de nouveau par l’engouement qu’occasionne l’arrivée des ETFs notamment sur AVAX, XRP, et bien d’autres. Les analystes techniques, se basant sur des signaux chartistes positifs et spéculant sur une issue favorable pour SOL au pays des ETFs spots, visent désormais des hausses qui pourraient propulser le token vers les 300 dollars, ou voir même vers les 500 dollars pour les plus optimistes d’entre eux.

Et c’est le 10 octobre que nous serons fixés sur ces fameux ETFs spots. En effet, c’est cette semaine que la SEC va se prononcer favorablement ou non sur la possibilité de créer des ETFs spot pour le SOL. Quand nous voyons la hype et le tsunami de capitaux institutionnels que cela a provoqué sur les autres projets comme ETH ou BTC, qui ont eu droit au fameux sésame des institutions américaines, on comprend mieux cet engouement. Les amendements récents des formulaires S-1 et un optimisme qui semble s’accélérer en ce mois d’octobre sur le marché crypto s’ajoutent à la tendance et semblent présager une probable forte accélération haussière dans les prochaines semaines. Sauf catastrophe ou événement qui viendrait briser cette tendance.

L’afflux institutionnel a déjà commencé

Cette semaine, nous pouvons dire que les afflux de capitaux venant du monde institutionnel vers Solana explosent les records. En effet, ce n’est pas moins de 706,5 millions de dollars d’entrées qu’on observe sur les produits ETFs exposés au token. C’est une première. On observe également des volumes qui doublent par rapport à la période d’août. Ce qui veut dire que la confiance des acteurs institutionnels en Solana se porte tout bonnement à merveille en ce début de mois d’octobre, et confirme la tendance dont je vous parle dans le paragraphe au-dessus.

Les utilisateurs de Polymarket sont également extrêmement optimistes. Ils sont 99 % à envisager une issue favorable pour la validation des ETFs spot par la SEC. Si tel est le cas, Solana devient le premier altcoin après l’ETH à obtenir cette autorisation sur les marchés. Ce qui le place symboliquement en tête de peloton dans la course effrénée et très concurrentielle à laquelle s’adonnent les Ethereum-killers. Et c’est peut-être même une chance d’aller titiller le mastodonte ETH que pourrait s’offrir à moyen terme ce projet qui a toujours su attirer les investisseurs au fur et à mesure des bull-runs.

Le tournant décisif pour Solana

En bref, vous allez entendre beaucoup parler de Solana cette semaine, qui cumule les facteurs positifs et tente une bonne fois pour toutes de rentrer dans la légende. Avec des flux records sur les ETF exposés à l’écosystème, les memes coins qui attirent énormément de capitaux sur des plateformes comme Pump.fun, un intérêt croissant des institutions, mais surtout, l’approbation de plus en plus probable des ETFs spot, Solana est sur la rampe de lancement pour partir s’approcher de la Lune. La cible court terme entre les 300 et les 520 dollars semble tout à fait envisageable pour les analystes et nous promet une semaine passionnante pour l’écosystème Solana. Et ce, quel que soit le sens du vent.

Sources : Polymarket, CoinMarketCap

