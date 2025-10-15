Les ETF Bitcoin et Ethereum rebondissent après ce signal de Powell

Après plusieurs jours de sortie de capitaux, les ETF Bitcoin et Ethereum américains ont enfin retrouvé des couleurs. Mardi, les marchés spot de ces deux produits ont enregistré d’importants afflux, marquant un net rebond après la vague de froid de la semaine dernière. Les ETF Bitcoin ont ainsi attiré 102,58 millions de dollars de flux entrants, effaçant partiellement les 326 millions de sorties observées la veille.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Un retournement inattendu des flux

En tête de cette reprise, le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), avec 132,67 millions $ d’entrées nettes. À l’inverse, le BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) a connu une légère décollecte d’environ 30,79 millions $.

Au total, les actifs sous gestion des ETF Bitcoin atteignent désormais 153,55 milliards $, soit 6,82 % de la capitalisation totale du Bitcoin. Cumulé depuis leur lancement, ce segment du marché affiche 62,55 milliards $ d’afflux nets. Un niveau record qui souligne la solidité de l’appétit institutionnel.

L’effet Powell : un signal fort pour les marchés

Ce retournement de situation coïncide avec les déclarations de Jerome Powell, lors de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics. Le patron de la Fed a notamment laissé entendre que la banque centrale pourrait bientôt mettre fin à son programme de resserrement monétaire.

Il évoque même la possibilité d’une nouvelle baisse de taux d’ici la fin de l’année. Le genre de phrase qui suffit souvent à mettre les marchés en émoi. Et cette fois, il n’en aura pas fallu plus aux investisseurs crypto pour se mettre en marche.

Les perspectives d’une fin d’année sur les chapeaux de roue

Powell a notamment reconnu que les réserves bancaires étaient “légèrement supérieures au niveau compatible avec une liquidité abondante”. Autrement dit, la banque centrale prépare le terrain à un assouplissement monétaire.

Pour Vincent Liu, directeur des investissements chez Kronos Research, la lecture est claire. Une baisse des taux en octobre ferait décoller les marchés. Les cryptos et les ETF en seraient les premiers bénéficiaires. Dans un environnement plus souple, le capital chercherait à nouveau des placements à rendement élevé. Et peu d’actifs répondent mieux à cette logique que Bitcoin et Ethereum.

Ethereum suit la dynamique

Les ETF Ethereum ont également surfé sur la vague. Après avoir subi 428 millions $ de sorties lundi, ils ont enregistré 236,22 millions $ d’entrées nettes le lendemain.

Le Fidelity Ethereum Fund (FETH) a dominé le classement avec 154,62 millions $ de flux entrants, suivi du Grayscale Ethereum Fund (34,78 millions $) et du Bitwise Ethereum ETF (13,27 millions $).

Ce renversement intervient dans un contexte où l’Ether se maintient autour de 3 990 $, en légère reprise après la chute de la semaine dernière. La corrélation entre les flux ETF et le prix spot reste forte : plus les entrées s’intensifient, plus la pression acheteuse se renforce.

Une résilience qui surprend

Malgré le krach récent provoqué par les tensions commerciales États-Unis–Chine, les produits d’investissement crypto font preuve d’une résilience impressionnante. Selon CoinShares, les flux hebdomadaires d’investissement dans les produits liés aux actifs numériques atteignent déjà 3,17 milliards $. Cela porte le total de l’année 2025 à 48,7 milliards $ soit plus que l’ensemble de l’année 2024.

Même le flash crash de la semaine dernière, qui a liquidé près de 20 milliards $ de positions, n’a entraîné qu’environ 159 millions $ de sorties des produits institutionnels. Un chiffre dérisoire au regard de la panique sur les marchés dérivés. L’assouplissement monétaire anticipé et le retour de l’appétit pour le risque redonnent donc vie au marché des ETF crypto.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Farside

