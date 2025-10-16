Ripple rachète GTreasury pour 1 milliard $ : à la conquête des trésoreries corporate

Ripple continue sa mue avec l’acquisition de GTreasury, un leader mondial des logiciels de gestion de trésorerie d’entreprise. Montant de l’opération : environ 1 milliard de dollars. Cet achat doit encore être approuvée par l’autorité de régulation. Mais marque déjà un autre pas de taille dans le positionnement institutionnel de Ripple.

Intégrer la blockchain au cœur de la finance d’entreprise

GTreasury fournit aux grandes sociétés des outils de gestion de liquidités, de change et de risque. En intégrant cette technologie à ses propres solutions blockchain, Ripple veut créer une infrastructure complète de gestion financière, mêlant trésorerie traditionnelle et actifs numériques.

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, résume la vision :

« Pendant trop longtemps, l’argent est resté prisonnier de systèmes de paiement obsolètes et coûteux. Ensemble, Ripple et GTreasury vont libérer ce capital et permettre aux entreprises de traiter leurs paiements instantanément. »

L’ambition est de faire de Ripple un acteur incontournable pour les directions financières qui veulent moderniser leurs flux de trésorerie via la blockchain.

En expansion sur tous les fronts

Ripple Labs vient ainsi de marquer officiellement, son entrée dans la trésorerie des plus grandes entreprises du pays. En effet, parmi les clientes historiques de GTreasury, on retrouve d’illustres représentants du Fortune 500.

C’est une rampe de lancement stratégique vers un marché qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars en liquidités mondiales. Ce rachat s’inscrit donc dans une série d’opérations agressives. Depuis le début de l’année, Ripple a déjà mis la main sur :

Rail, une plateforme de paiements stablecoin (≈ 200 millions $) ;

Hidden Road, un prime broker multi-actifs (≈ 1,25 milliard $).

Nous sommes donc en face d’une stratégie d’intégration verticale. En réalité, Ripple ne souhaite plus être uniquement perçu en tant que réseau de paiements transfrontaliers. Le but à terme, est de mettre en place une infrastructure financière complète et subversif face à l’hégémonie des banques et les fintechs traditionnelles.

L’acquisition de GTreasury vise donc à compléter cet écosystème via un véritable “pont” entre le Web3 et la finance d’entreprise.

Un positionnement tourné vers les institutions

L’entreprise s’impose peu à peu comme un fournisseur d’infrastructure pour la finance tokenisée. Son stablecoin indexé sur le dollar, lancé l’an dernier, atteint déjà plus de 840 millions $ en circulation sur le XRP Ledger et Ethereum. En parallèle, Ripple a consolidé ses services de garde institutionnelle via l’acquisition du suisse Metaco en 2023.

Ces briques s’assemblent désormais : gestion de trésorerie, paiements instantanés, stablecoins et conservation d’actifs numériques. Ce faisant, Ripple assume totalement une concurrence ouverte à des mastodontes tels que FIS, Kyriba ou SAP dans la gestion des flux financiers d’entreprise.

Un pari tout aussi risqué que visionnaire

En théorie, cette initiative de Ripple présente de sérieux arguments d’un pari gagnant. La base de clientèle solide de GTreasury est une porte d’accès à forte valeur vers des volumes de trésorerie colossaux. Cela dit, les enjeux sont énormes. Il faudrait encore réussir à convaincre les différentes directions financières de la pertinence d’une intégration de la blockchain dans leurs processus critiques.

Today, Ripple is breaking into the $120T corporate treasury payments market with the $1B acquisition of GTreasury.



The past few years have reminded this industry why payments, first and foremost, is THE primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first… — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 16, 2025

Pour l’heure, le manque de maturation de l’écosystème crypto peut encore être perçu comme un handicap. Toutefois, Ripple joue une carte long terme. Celle d’un monde où la frontière entre la trésorerie d’entreprise et les actifs numériques s’efface progressivement.

Ripple se repositionne comme un géant de la finance numérique

Avec ce rachat à 1 milliard de dollars, Ripple ne souhaite plus se contenter d’être un simple acteur crypto. Brad Garlinghouse et son groupe ambitionnent clairement de devenir une pierre de la finance numérique mondiale. Entre paiements, garde, stablecoins et désormais trésorerie d’entreprise, la société tisse patiemment son réseau d’influence.

Le virage est audacieux, mais cohérent. Si l’intégration de GTreasury se déroule comme prévu, Ripple pourrait bien devenir le premier pont véritablement fonctionnel entre la blockchain et la finance institutionnelle.

Source : Bloomberg

