BlackRock dans la tempête : le crash du Bitcoin révèle la faille des ETF

Ce week-end, le Bitcoin a plongé… et les ETF n’ont rien pu faire. Pendant que le marché crypto s’effondrait en continu, les fonds de BlackRock ou Fidelity étaient à l’arrêt, fermés comme chaque week-end. Résultat : alors que la crypto vivait un de ses pires crashs depuis FTX, les ETF Bitcoin ont encaissé la chute sans pouvoir réagir.

Un crash d’une violence historique

Tout est parti d’une annonce surprise de Donald Trump. Le président américain a dévoilé une taxe de 100 % sur les importations chinoises, déclenchant instantanément une vague de panique sur les marchés mondiaux. Le Bitcoin, frôlant avec son plus haut historique à 125 000 $, a plongé sous les 107 000 $ en quelques minutes.

Selon les données de Derive.xyz, près de 19 milliards de dollars de positions ont été liquidées en 24 heures, un record absolu. Pire encore que les effondrements de l’ère FTX ou du Covid. Les altcoins n’ont bien sûr pas été épargnés certaines perdant jusqu’à 40% de leur valeur.

D’un coup, la capitalisation totale du marché est tombée à environ 3,9 trillions $, et les traders ont vu s’effondrer des mois de gains en quelques heures. Mais la vraie leçon, c’est que les ETF Bitcoin, censés offrir un accès plus “sûr”, se sont retrouvés impuissants face à la tempête.

Évolution quotidienne des flux nets dans les ETF Bitcoin au comptant depuis janvier 2024. Source : SosoValue.

Le talon d’Achille des ETF Bitcoin

Le problème est simple : les ETF spot Bitcoin, comme le IBIT de BlackRock, sont calés sur les horaires de Wall Street. Ils tradent du lundi au vendredi, pendant les heures d’ouverture de la bourse américaine. Sauf que le Bitcoin, lui, bouge 24 heures sur 24.

Résultat : quand le crash a eu lieu, les investisseurs en ETF ne pouvaient ni vendre, ni se couvrir. Pendant que les détenteurs de Bitcoin “réel” pouvaient agir, les investisseurs institutionnels étaient coincés.

Cette asymétrie devient un vrai casse-tête pour les fonds. Certains analystes demandent désormais des ETF plus flexibles, capables d’intégrer des outils de couverture automatique. D’autres, comme BlackRock, testent déjà de nouvelles solutions. Le futur Bitcoin Premium Income ETF, par exemple, vise à combiner rendement régulier et protection contre la volatilité. Une manière de lisser les secousses, sans renoncer à l’exposition au Bitcoin.

BlackRock reste debout, mais le doute s’installe

Malgré la tempête, BlackRock reste solidement ancré. Son IBIT pèse toujours près de 100 milliards de dollars d’actifs, et continue d’attirer des flux massifs d’investisseurs institutionnels.

Mais ce week-end a fissuré l’image de “sécurité” que le gestionnaire d’actifs voulait offrir. L’ETF le plus rentable du secteur crypto s’est retrouvé prisonnier de ses propres règles. Le Bitcoin n’obéit pas aux horaires de Wall Street. Et BlackRock et ses clients, se sont fait punir. Visé la simplicité et la sécurité vient avec un coût.

En interne, BlackRock réfléchirait déjà à des mécanismes d’ajustement, notamment autour de la liquidité hors marché. Les régulateurs, eux, observent de près. Car si l’idée d’un ETF crypto “sans interruption” paraît encore lointaine, la pression monte. Les investisseurs institutionnels veulent des produits à la fois encadrés et réactifs. Et la crypto, elle, continue d’imposer son rythme, loin de Wall Street.

La crypto ne dort jamais

Ce crash express aura eu au moins une bonne conséquence : rappeler à tout le monde que la crypto n’entre pas dans les cases de la finance classique. Même BlackRock, avec ses centaines de milliards sous gestion et sa réputation de forteresse, n’a pas pu échapper à la loi du marché. Le Bitcoin reste un actif sauvage, imprévisible, mais terriblement vivant.

Pour les investisseurs, la leçon est claire : si vous voulez jouer dans la cour de la crypto, il faut être prêt à bouger vite, ou accepter de regarder votre portefeuille fondre pendant le week-end. Le marché, lui, avance. Les ETF du futur devront peut-être, eux aussi, apprendre à ne jamais dormir.

Source : Derive.xyz

