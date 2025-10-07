VanEck : si le Bitcoin suit l’or, sa valeur grimperait à 644 000 $

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 7, 2025

C’est le scénario choc avancé par VanEck, le géant de la gestion d’actifs. Pour eux, le roi des cryptos pourrait atteindre la moitié de la valeur de l’or d’ici quelques années, notamment après le prochain halving. Une estimation qui relance le débat sur la place de Bitcoin dans le monde financier, et qui donne matière à rêver.

VanEck voit un Bitcoin à 644 000 $ : d’où vient ce chiffre ?

VanEck, l’un des plus gros gestionnaires d’actifs américains, vient de relancer le débat avec une estimation qui fait rêver. Son responsable de la recherche sur les actifs numériques, Matthew Sigel, affirme que « Bitcoin pourrait atteindre la moitié de la capitalisation de l’or après le prochain halving ».

We’ve been saying Bitcoin should reach half of gold’s market cap after the next halving. Roughly half of gold’s value reflects its use as a store of value rather than industrial or jewelry demand, and surveys show younger consumers in emerging markets increasingly prefer Bitcoin… — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 7, 2025

Donc, si l’or vaut environ 26 000 milliards $ explique-t-il, le Bitcoin pourrait capter la moitié, soit 13 000 milliards $, ce qui ramènerait chaque BTC autour de 644 000 $.

Cette déclaration intervient alors que l’or vient d’atteindre un sommet historique, flirtant avec les 4 000 $ l’once. Pour VanEck, le parallèle est évident : quand les investisseurs fuient le dollar ou les marchés d’actions, ils se réfugient dans les valeurs sûres. Hier, c’était l’or. Demain, ce pourrait bien être le Bitcoin. Et avec un halving prévu en 2028, la rareté du BTC risque d’accentuer ce mouvement.

Pourquoi cette comparaison entre or et Bitcoin revient souvent

Bitcoin et l’or ont plus en commun qu’on ne le pense. Déjà, ce sont deux valeurs refuges, qui protègent contre l’inflation et échappent au contrôle des banques centrales. Ensuite, leur rareté et le fait qu’ils soient à l’abri de la censure, en font des alliés précieux en cas de crise. Pas étonnant que Bitcoin soit souvent surnommé « l’or numérique » : une version moderne, portable et accessible du bon vieux métal jaune.

Mais attention, la comparaison a ses limites. Bitcoin va plus loin : il est divisible à l’infini, se transfère en quelques secondes et ne demande pas de coffre-fort pour être stocké. En plus, il attire surtout une nouvelle génération d’investisseurs, plus technophiles et plus connectés.

Et désormais, avec l’arrivée des ETF Bitcoin spot, même les institutions peuvent y accéder facilement. C’est sur cette base que VanEck fonde sa conviction : la “tokenisation” de la valeur refuge est en marche.

Ce que disent les sceptiques : entre rêve et réalité

Certains analystes plus sceptiques rappellent que cette vision reste très optimiste. Atteindre la moitié de la capitalisation de l’or suppose que Bitcoin remplace une bonne partie du rôle de réserve mondiale du métal jaune.

Or, même si la tendance est favorable, le BTC reste jeune, volatil, et dispose d’un cadre réglementaire encore flou dans certains pays. Une interdiction locale, une crise de confiance ou un ralentissement d’adoption pourraient changer la donne en un instant.

D’autres critiques, comme Peter Schiff, notent que même en “termes d’or”, Bitcoin reste loin du minerai. Ils jugent la comparaison trop simpliste : l’or est tangible, universellement accepté depuis des millénaires ; Bitcoin, lui, n’a que quinze ans.

Bitcoin also made a new high today, trading above $126K. But it terms of gold, it's still about 15% below its record high. I still think it's too early for Bitcoiners to get excited about the rally. Until Bitcoin can make a new high priced in gold, it's just a bear market rally. — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 6, 2025

Au moins ces débats montrent à quel point le Bitcoin s’impose désormais dans la conversation économique mondiale.

Bitcoin Hyper : le Layer 2 qui booste vraiment Bitcoin

Un nouveau projet fait parler de lui dans l’écosystème : Bitcoin Hyper. C’est le premier vrai Layer 2 pour Bitcoin, pensé pour rendre les transactions ultra rapides, moins chères et compatibles avec la DeFi. Le secret : il repose sur la Solana Virtual Machine (SVM), ce qui lui permet de mixer la sécurité du réseau Bitcoin avec la vitesse de Solana. Résultat, un combo idéal pour les paiements, les dApps et même les memecoins.

L’ambition du projet est grande, faire du Bitcoin une plateforme vraiment scalable, sans toucher à sa décentralisation. La prévente du token $HYPER est déjà lancée, et le succès est au rendez-vous : plus de 21 millions de dollars levés et jusqu’à 53 % de rendement en staking. Si le projet tient ses promesses, Bitcoin Hyper pourrait bien être le moment où Bitcoin devient aussi rapide qu’il est solide.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : VanEck

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :