Baisse des taux en vue : Bitcoin et les ETF prêts à en profiter

Jerome Powell n’a pas eu besoin d’en dire beaucoup. En laissant entendre que la Fed pourrait bientôt baisser ses taux, le président de la Réserve fédérale a mis les marchés en alerte. Résultat, des centaines de millions ont afflué vers les ETF Bitcoin et Ethereum, comme si les investisseurs avaient déjà compris le message. Et ce n’est peut-être que le début.

Powell desserre l’étau monétaire

Cette semaine, lors d’une conférence de la National Association for Business Economics, Jerome Powell a lâché quelques mots très attendus : la Fed est proche de la fin de son programme de « quantitative tightening » (réduction de bilan), et les taux pourraient être ajustés a la baisse s marchés en alerte. Résultat, bot fait le restresse mailes…re du insider knowledge, d;si le marché du travail continue de faiblir.

JEROME POWELL:



– Job creation has dropped sharply, possibly due to tariffs.



– We’re in a low-hire, low-fire economy.



– People will need new skills in the labor market.



– The stock market is fairly highly valued.



Powell continues to be concerned about the labor market… pic.twitter.com/VxgDgt8Bkw — amit (@amitisinvesting) September 23, 2025

Concrètement, cela veut dire que la politique monétaire pourrait devenir plus souple dans les mois à venir. Powell a même précisé que les réserves bancaires sont désormais « un peu au-dessus du niveau » qui garantit une bonne liquidité. Autrement dit : on n’est plus loin du point où la Fed pourrait relâcher la pression. Et pour les marchés, c’est un feu vert.

Les ETF crypto profitent déjà du tournant

La réaction a été quasi immédiate. Les ETF Bitcoin spot ont enregistré plus de 102 millions de dollars d’entrées nettes en l’espace de quelques heures. Une reprise nette après des jours plus hésitants après le crash du 11 octobre. Le total des actifs sous gestion dépasse désormais 153 milliards de dollars, soit près de 7 % de toute la capitalisation de Bitcoin.

Même ambiance côté Ethereum : les ETF liés à l’ETH ont vu plus de 236 millions de dollars affluer après les propos de Powell. Ce sont les plus gros flux depuis un mois. Pour Wall Street, le message est clair : si les taux baissent, les actifs numériques seront parmi les premiers à en profiter.

Pourquoi une baisse des taux stimule Bitcoin

Quand les taux d’intérêt baissent, emprunter coûte moins cher. Cela libère de la liquidité, pousse les investisseurs à prendre plus de risques… et à chercher de meilleurs rendements. Les obligations rapportent moins, donc les capitaux vont vers les actions, les ETF, et bien sûr, les cryptos.

Mais ce n’est pas tout. Une politique monétaire plus souple affaiblit aussi le dollar. Et un dollar faible, c’est une aubaine pour le Bitcoin. Il devient plus attractif à l’international, notamment comme réserve alternative ou actif de couverture. Selon certaines études, une baisse de 1 % du taux directeur pourrait pousser Bitcoin jusqu’à +20 % dans les mois suivants. De quoi réveiller les bulls.

Attention, rien n’est encore joué

Même si Powell se montre plus détendu, il reste prudent. L’inflation est encore un peu trop élevée pour que la Fed baisse les bras complètement. Si les prix repartent à la hausse, les baisses de taux pourraient être repoussées, voire annulées.

Du côté du marché crypto, la situation est encore fragile. Le krach du 11 octobre a laissé des traces, et une nouvelle vague de liquidations pourrait surgir à la moindre mauvaise nouvelle. Pour l’instant, tout repose sur les mots de Powell. Mais les actes devront suivre, sinon le soufflé pourrait retomber aussi vite qu’il est monté.

