Baisse du bitcoin et des cryptos : 3 altcoins pour profiter d’une hausse du marché en octobre

Les cryptomonnaies peinent à remonter la pente, bitcoin étant de retour sous les 110 000 dollars et ethereum sous les 4 000 dollars. Une situation qui va se débloquer avec un rebond en approche pour la majorité de l’industrie ? Malgré la baisse des majors, découvrez 3 altcoins à fort potentiel pour profiter d’un potentiel rebond.

Bitcoin en difficulté : le marché crypto accuse le coup

Bitcoin accuse le coup. D’après les données sur Coinglass, les ETF spot BTC ont marqué 530 millions de dollars de sorties. Une situation accentuant la pression vendeuse, expliquant la baisse de ces dernières 24 heures.

Se retrouvant à 105 000 dollars, bitcoin opère très clairement une sortie à la baisse de son range. Une situation qui s’empire à mesure que les vendeurs se multiplient, ouvrant la voie aux 100 000 dollars. Une chute impossible à contrer ? Pendant que le marché vire au rouge, certaines opportunités restent d’actualité. Découvrez trois altcoins à surveiller activement.

Best Wallet, le projet idéal pour s’exposer à l’ensemble de l’industrie crypto

Avec la diversité de l’écosystème et la fragmentation de la liquidité sur de nombreux protocoles, couplée à la centralisation du secteur, les portefeuilles non-custodial deviennent indispensables. C’est ici que Best Wallet se positionne comme une véritable opportunité, mais pour quelles raisons ?

En pleine prévente avec le jeton $BEST, en levant plus de 16 millions de dollars, c’est un écosystème sur-mesure qui a été construit : un DEX natif, un launchpad intégré, des airdrops pour les détenteurs de $BEST ainsi que des frais réduits, des rendements en staking et bien plus encore.

Couplant l’efficacité et la sécurité, Best Wallet se positionne à la même hauteur que la concurrence en terme de performances. Compatible avec plus de 60 blockchains, c’est très probablement l’un des projets avec le plus gros potentiel pour 2026.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

AAVE et ETHFI : deux altcoins complémentaires dépendants d’ethereum

Malgré un cours en difficulté avec un passage sous les 4 000 dollars, ethereum n’a pas donné son dernier mot. Avec une TVL qui s’approche des 83 milliards de dollars, la blockchain se rapproche des sommets du précédent cycle haussier.

Cela a pour conséquence de propulser sur le devant de la scène des projets qui sont d’ores et déjà solides et bien implantés dans l’industrie Web 3. $AAVE et $ETHFI sont très probablement les meilleurs altcoins en cas de rebond pour ETH.

Avec une TVL respective de 30 milliards de dollars et 9,5 milliards de dollars (données DeFiLlama), ces deux géants marquent des revenus sur les 24 heures qui dépassent très largement les 100 000 dollars. Idéal pour soutenir le cours de leurs jetons natifs.

Si ethereum revient en force, ils ont de fortes chances de surperformer le marché durant les prochains mois. Idéal à l’approche des fêtes de fin d’année.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

