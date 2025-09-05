XRP se estanca mientras la SEC retrasa decisión sobre ETF

Mientras la decisión sobre el ETF de XRP se retrasa, el precio se estanca: ¿qué esperar a corto plazo?

Las ballenas acumulan más de 340 millones de XRP mientras la SEC aplaza la aprobación del ETF.

El precio de Ripple (XRP) roza la barrera psicológica de los 3 dólares, pero se resiste y estanca debido a los atrasos por parte de la SEC al ETF solicitado por más de 5 instituciones, aunque aún los aspectos técnicos son positivos.

Hechos clave: XRP se estancó entre los 2,94 y 3,02 dólares.

Luego del fin del juicio Ripple vs. SEC los inversores aún esperan movimientos contundentes para la criptomoneda.

Está en espera la aprobación del ETF al contado de XRP, así como el de una de las mejores memecoins, Dogecoin.

Las reservas en exchanges ha disminuido y las ballenas están en fase de acumulación, indicando tenencia a largo plazo.

Analistas esperan movimientos sobre los 2,95 dólares para el alza.

A finales de agosto la SEC decidió tomarse más tiempo para decidir sobre la aprobación o no de ETFs como el de Solana, XRP o Dogecoin, esto causó una reacción inmediata en la comunidad de Ripple, cuando el precio de la criptomoneda cerró el mes con valores en rojo cercanos a su soporte de 2,82 dólares.

Valores técnicos positivos para XRP con fuerte resistencia

El precio en el que se han movido los intercambio de XRP está entre 2,94 y 3,02 dólares estos precios que se mueven tan poco podrían estar relacionados con la acumulación de más de 340 millones de XRP por parte de ballenas, como lo publicó el embajador de OKX ‘JR’ en su cuenta en X.

Whales Scoop Up $XRP In 2 weeks, whales grabbed 340M $XRP (~$962M) and pulled $268M off exchanges — a bullish signal of strong demand.$XRP at $2.80 Support Price is coiling in a symmetrical triangle. Holding $2.80 could spark a breakout above $3.20, targeting $4–$4.20. A drop… pic.twitter.com/dsXYwEMQ65 — JR (@jrcryptex) September 2, 2025

También se ha visto reducción de reservas en los exchanges y según datos divulgados en Santiment las billeteras con más de 100.000 dólares guardados han subido considerablemente desde julio, lo que podría indicar una mayor tenencia a largo plazo.

Ahora, la resistencia del precio entre 2,86 y 2,88 dólares, sin más catalizadores contundentes, no ha permitido que el movimiento alcista vaya más acelerado.

El precio de XRP ha estado formando un ‘triángulo descendente’ indicando es su mayoría un patrón bajista, aunque aún se esperan movimientos más contundentes para asegurar una predicción del precio de Ripple más concluyente.

Posibles catalizadores para XRP

El mercado podría estar esperando catalizadores como lo fue el fin del juicio contra la SEC. La aprobación de los ETF al contado o movimientos sostenidos por encima de los 2,95 dólares.

Y es que el volumen de transacciones también ha visto altibajos el último mes, cuando de más de 5 mil millones de dólares a inicios de agosto bajó a la mitad los primeros días de septiembre, analizando los datos mostrados por CoinMarketCap.

Entretanto, la comunidad espera noticias que muevan a XRP hacia precios con más rendimientos, por lo que anuncios como que ha sido el token en alcanzar más rápido los 1000 millones de dólares en interés abierto con su plataforma aliada, CME Group, aún no son suficientes.

XRP ya no es una de las nuevas criptomonedas, así que necesitaría catalizadores más poderosos.