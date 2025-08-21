Avances con el ETF de XRP: los expertos prevén una explosión en el precio de Ripple

La segunda mitad de 2025 será crucial para el lanzamiento de varios ETFs de XRP en el mercado estadounidense .

Autor Karime Rivas Autor Karime Rivas Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Divulgación de afiliados Divulgación de afiliados



Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones. Sin embargo, esta posible compensación nunca influye en nuestros análisis, opiniones o reseñas. Nuestro contenido editorial se crea independientemente de nuestras asociaciones de marketing y nuestras calificaciones se basan únicamente en nuestros criterios de evaluación establecidos. Leer más Última actualización: Agosto 21, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Algunos expertos cripto aseguran que los ETFs de XRP se encuentran en una encrucijada, mientras que otros solo lo ven como un periodo de espera.

La criptomoneda respaldada por Ripple Labs está avanzando rápidamente a un movimiento que podría cambiar el mercado a su favor.

Este anuncio ha generado un renovado optimismo en el mercado, que solo espera por una resolución favorable de la SEC.

Aunque no se ha materializado aún, su sola insinuación ha impactado el valor del XRP de forma anticipada.

Muchos se preguntan cuáles serían las mejores criptomonedas para invertir en este momento y prepararse para el anuncio de las ETF.

El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, ha declarado que la aprobación de un ETF de XRP es “inevitable”, destacando que la segunda mitad de 2025 será crucial para el lanzamiento de varios ETFs de XRP en el mercado estadounidense .

El camino hacia la aprobación del ETF

Analistas como Eric Balchunas y James Sayffart han elevado las probabilidades de aprobación del ETF spot de XRP al 95% para finales de año .

El optimismo se ve respaldado por el reciente avance en la resolución del caso con la SEC, lo que ha mejorado la percepción institucional sobre XRP. Este paso importante ha impactado directamente el precio de XRP, mostrando una tendencia alcista en los últimos meses, acercándose a su máximo histórico de 3.84 dólares alcanzado hace ocho años.

Algunos analistas entusiastas han proyectado un rango de precios entre 5 y 7 dólares para la primera mitad de 2025, alcanzado por el impulso post-electoral y los avances de Ripple.

¿XRP enfrentará nuevos contendientes?

Algunas nuevas cadenas laterales y soluciones EVM (Ethereum Virtual Machine) permiten transferencias rápidas y contratos inteligentes, lo que podría atraer parte del flujo que actualmente utiliza XRP. Por ejemplo, Remittix (RTX) ha captado la atención del mercado con su presale, que superó los 20 millones de dólares, ofreciendo retiros de cripto a fiat y tarifas reducidas.

A pesar de la competencia, XRP sigue siendo fuerte gracias a su red RippleNet, que facilita pagos institucionales y transfronterizos de manera eficiente. Las asociaciones con grandes bancos y empresas de remesas siguen siendo un diferenciador clave frente a competidores más nuevos.

En este sentido, el XRP tendrá que enfrentarse a un mercado cada vez más competitivo y trazar un camino que garantice la expansión continua. Especialmente para fortalecer su ecosistema y no perder terreno frente a nuevos competidores, aunque su posicionamiento institucional vaya a verse beneficiado por los ETFs de XRP, lo que le daría la ventaja competitiva, especialmente si estás dispuesto a invertir desde las mejores plataformas para operar con futuros.