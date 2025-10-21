Elon Musk lo hizo de nuevo: vídeo provoca repunte en el precio de FLOKI

Un simple video publicado por Elon Musk desató una ola especulativa en torno a FLOKI, la memecoin inspirada en su perro, que subió más del 27 % en pocas horas.

Elon Musk compartió un video generado con IA donde aparece su perro Floki vestido con traje y gafas de sol.

El video no mencionaba criptomonedas, pero fue interpretado como una señal hacia la comunidad memecoin.

El token FLOKI subió más del 27% en menos de un día, según datos de CoinGecko.

El fenómeno repite la influencia que Musk tuvo antes sobre Dogecoin y Shiba Inu.

Una vez más, Elon Musk encendió la chispa del mercado cripto. Un breve video publicado en su cuenta de X (antes Twitter) bastó para que el precio de FLOKI, la memecoin inspirada en su perro Shiba Inu, se disparara más de un 27 %, según CoinGecko.

El clip, creado con inteligencia artificial, muestra al perro de Musk luciendo traje, corbata y gafas oscuras, sentado como un ejecutivo en su despacho. Sin mencionar criptomonedas, el video fue interpretado como un guiño al proyecto homónimo, lo que desató compras masivas y un aumento repentino en el volumen de operaciones.

En cuestión de horas, FLOKI se colocó entre los tokens más comentados del día y volvió a recordar cuánto poder conserva Musk sobre los mercados digitales.

Un gesto y todo cambia en el mercado

No es nuevo. Cada vez que Elon Musk se cruza con el mundo cripto, el mercado responde. Ya lo hizo con Dogecoin, Bitcoin y ahora con FLOKI. Su influencia sigue siendo un fenómeno difícil de replicar: una mezcla de carisma, humor y el peso de sus millones de seguidores.

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

La publicación del video provocó un aumento inmediato de la actividad comercial, sobre todo en los principales exchanges asiáticos. Para muchos, fue una escena divertida; para los traders, una señal. FLOKI, cuyo origen se remonta a un tuit de Musk en 2021 (“Mi Shiba Inu se llamará Floki”), volvió a vivir un capítulo de euforia que recordó los primeros días del boom memecoin.

Mientras tanto, analistas y observadores del sector coinciden en que el repunte refleja más el magnetismo de Musk que el valor real del activo. El empresario no mencionó el token ni mostró intención promocional, pero su sola presencia bastó para mover millones.

Viralidad, humor y especulación

El video se propagó a una velocidad sorprendente. En cuestión de horas acumuló millones de reproducciones y dio lugar a una avalancha de memes, debates y predicciones. FLOKI subió más que otras memecoins como Dogecoin o Shiba Inu, impulsado por la narrativa colectiva que asocia cualquier gesto de Musk con una oportunidad de inversión.

Sin embargo, los expertos advierten que estas subidas relámpago suelen tener fecha de caducidad. Lo mismo ocurrió con anteriores repuntes ligados a Musk: entusiasmo inmediato seguido de corrección. FLOKI intenta sostener su comunidad y expandir su ecosistema hacia los NFT y el metaverso, pero la volatilidad sigue siendo su sello.

Aun así, la oleada de atención volvió a situarla entre las mejores memecoins del momento. La mezcla de humor, nostalgia y especulación la mantiene viva en un mercado que se mueve por emociones tanto como por gráficos.

Musk, el catalizador eterno del mercado cripto

El episodio dejó claro que la influencia de Elon Musk va más allá de la tecnología. Se ha convertido en una figura cultural capaz de mover capital con un simple gesto gracias a su influencia en redes sociales. Su estilo —irreverente, impredecible, mediático— sigue marcando la pauta.

FLOKI se benefició del momento y atrajo nuevos inversores, aunque la sostenibilidad de su impulso dependerá de que logre generar utilidad real. Por ahora, la atención está de su lado, y eso en el universo cripto vale más que cualquier anuncio formal.

Los analistas recomiendan mirar más allá del ruido y considerar proyectos con bases sólidas dentro de las mejores criptomonedas para invertir, donde la adopción tecnológica pese más que el entusiasmo viral.

Lo cierto es que, una vez más, Elon Musk no necesitó hablar de criptomonedas para hacer que todo el mundo lo hiciera. Bastó un video de su perro para encender la conversación global.