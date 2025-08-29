ETF de Bitcoin alcanzan 10.000 millones en operaciones diarias

Los ETF de Bitcoin al contado generaron 10.000 millones en operaciones diarias

Los ETF de Ethereum también ganan protagonismo, con entradas millonarias en agosto y mayor interés de inversores institucionales.

Los ETF de Bitcoin (BTC) están marcando un volumen importante de transacciones al contado, entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en los días más activos, según las plataformas de investigación cripto.

Hechos clave: Las transacciones de los ETF al contado de Bitcoin suben hasta los 10.000 millones de dólares.

Los ETF al contado representan una figura importante en la adopción institucional del Bitcoin.

La acumulación en los ETF asciende a 589.810 BTC respaldados por 145,23 mil millones de dólares en Bitcoin.

Binance sigue liderando el volumen de transacciones al contado de Bitcoin y otras criptomonedas como las mejores memecoins.

En Ethereum, sus ETF están ganando posición, con entradas mil millonarias solo en agosto.

Según un análisis del jefe de investigación de la web de análisis de blockchain, CryptoQuant, Julio Moreno, la participación institucional está teniendo impacto en el movimiento del mercado gracias a la participación en los ETF de Bitcoin, son “una fuente importante de exposición de los inversores a Bitcoin”, explicó Moreno.

El análisis gráfico también indica que Binance sigue liderando el volumen de transacciones de Bitcoin, “el volumen de trading de Bitcoin al contado de Binance asciende a entre 10 y 18 mil millones de dólares”.

Los ETF de Bitcoin predominan en el trading institucional

El director de la firma de Web3, LVRG Research, Nick Ruck declaró recientemente que “los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. han surgido como una fuerza dominante en los mercados de criptomonedas y demuestran su papel fundamental en el descubrimiento de precios y la adopción institucional”.

Destacando que, cada vez más, factores como el precio del Bitcoin y la liquidez en el mercado están más conectados al comportamiento de los ETF.

Según datos de Coinglass, la acumulación de Bitcoin en los ETF es de 589.810 BTC con entradas positivas y un volumen diario de 2,77 millones de dólares, respaldados por 145,23 mil millones de dólares en la criptomoneda. Con esta cifra, los ETF al contado concentran una parte significativa del activo, demostrando la magnitud de la participación institucional en el mercado descentralizado.

Los ETFs de Ethereum están ganando impulso

“Los ETF representan el 4,4 % del volumen de operaciones al contado de Ethereum”, destacó Moreno, y que, aunque aún tienen espacio de crecimiento en la adopción institucional estadounidense.

Los ETF de Ethereum (ETH) llevan acumulados 13.600 millones de dólares, la mayor parte recaudada en los últimos dos meses.

Como si estuviéramos hablando de nuevas criptomonedas, el ‘hype’ por parte de las instituciones para entrar a los fondos cotizados en bolsa de ETH continúa; 1.004 millones de dólares el 12 de agosto, más de 730 millones de dólares el 14 de agosto y superando los 300 millones de dólares para el 25 de agosto, según datos de Dune Analytics.