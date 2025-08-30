BTC $108,909.23 0.31%
ETH $4,371.54 0.67%
SOL $201.02 -1.24%
PEPE $0.0000098 2.75%
SHIB $0.000012 2.53%
BNB $858.39 0.10%
DOGE $0.21 1.83%
XRP $2.81 -0.51%
Cryptonews Noticias de Ethereum

Ethereum podría ser la elegida de Wall Street: Jan van Eck

Blockchain Ethereum Regulación
Jan van Eck destacó que Ethereum lidera la adopción institucional gracias a su red para stablecoins, DeFi y el impulso de los ETF millonarios.
Autor
Marianny Márquez
Autor
Marianny Márquez
Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Ethereum podría ser el “token de Wall Street”, según CEO de VanEck
Ethereum podría ser el “token de Wall Street”, según CEO de VanEck

El CEO de la gestora de inversiones VanEck, Jan van Eck llamó a Ethereum (ETH) el “token de Wall Street”, debido al importante papel de su red en las transacciones de stablecoins.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El empresario Jan van Eck, señaló que Ethereum podría ser el “token de Wall Street”.
  • Señaló que la red de ETH podría ser la “ganadora” para la adopción institucional de las stablecoins.
  • Luego de la Ley GENIUS el uso de criptomonedas estables podría ser masivo.
  • La adopción institucional de la blockchain sería inminente.
  • Ethereum mantiene la temporada de altcoins, en agosto alcanzó su ATH y los ETF recaudan cantidades millonarias.

Durante una entrevista para Fox News, el empresario destacó que la red de Ethereum está ganando protagonismo y que los servicios financieros tradicionales deberían sumarse a la infraestructura blockchain.

El próximo paso será integrar un blockchain como Ethereum

El gran potencial de Ethereum se ve reflejado en que gran parte de las aplicaciones DeFi, NFT, Web3 y las mejores memecoins están en su red. Los contratos inteligentes permiten que su tecnología sea tomada por las empresas como algo más allá que un activo de especulación, tiene una utilidad clara y escalable para muchos entornos.

Van Eck mencionó a Fox News la avalancha que se le viene a los bancos con la aprobación de la Ley GENIUS que regula y esclarece el uso de las criptomonedas estables en Estados Unidos. Así que los bancos deberán saber como enfrentar el uso cotidiano de las stablecoins, dijo el empresario.

Las empresas tendrán unos 12 meses, estimó el CEO de VanEck, para averiguar cómo incluir estas criptomonedas.

Los esfuerzos están siendo notorios con la gran adopción institucional vista los últimos meses, debido a los ETF de Ethereum y Bitcoin recaudando millones de dólares, ayudando a las nuevas criptomonedas a tener más visibilidad en el mercado.

El enfoque institucional ayuda al rendimiento de Ethereum

Agosto ha sido un excelente mes para la criptomoneda; alcanzó un nuevo ATH $4,950.50 y el medidor de temporada de CoinMarketCap se posiciona en temporada de altcoins, comúnmente sostenido por Ethereum.

Además, empresas como BitMine y SharpLink han adoptado estrategias de tesorería con ETH promoviendo la adopción en conjunto con el éxito de los ETF que han recaudado más de 28 mil millones de dólares, según datos de SoSoValue, la mayoría solo en agosto.

Luego de las declaraciones de van Eck el 27 de agosto, la predicción de precio de Ethereum se vio gratamente afectada, con un incremento ‘flash’ del 7,20%.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,974,222,704,542
-5.65

Más

Noticias de Finanzas
El creador de Cardano anticipa lo peor para el sistema financiero actual
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-08-30 12:20:28
Noticias de Blockchain
La IA de DeepSeek predice el precio de XRP para finales de 2025
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-08-30 10:04:00
Marianny Márquez
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores