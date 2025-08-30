Ethereum podría ser la elegida de Wall Street: Jan van Eck

Jan van Eck destacó que Ethereum lidera la adopción institucional gracias a su red para stablecoins, DeFi y el impulso de los ETF millonarios.

El CEO de la gestora de inversiones VanEck, Jan van Eck llamó a Ethereum (ETH) el “token de Wall Street”, debido al importante papel de su red en las transacciones de stablecoins.

Durante una entrevista para Fox News, el empresario destacó que la red de Ethereum está ganando protagonismo y que los servicios financieros tradicionales deberían sumarse a la infraestructura blockchain.

El próximo paso será integrar un blockchain como Ethereum

El gran potencial de Ethereum se ve reflejado en que gran parte de las aplicaciones DeFi, NFT, Web3 y las mejores memecoins están en su red. Los contratos inteligentes permiten que su tecnología sea tomada por las empresas como algo más allá que un activo de especulación, tiene una utilidad clara y escalable para muchos entornos.

Van Eck mencionó a Fox News la avalancha que se le viene a los bancos con la aprobación de la Ley GENIUS que regula y esclarece el uso de las criptomonedas estables en Estados Unidos. Así que los bancos deberán saber como enfrentar el uso cotidiano de las stablecoins, dijo el empresario.

Las empresas tendrán unos 12 meses, estimó el CEO de VanEck, para averiguar cómo incluir estas criptomonedas.

Los esfuerzos están siendo notorios con la gran adopción institucional vista los últimos meses, debido a los ETF de Ethereum y Bitcoin recaudando millones de dólares, ayudando a las nuevas criptomonedas a tener más visibilidad en el mercado.

El enfoque institucional ayuda al rendimiento de Ethereum

Agosto ha sido un excelente mes para la criptomoneda; alcanzó un nuevo ATH $4,950.50 y el medidor de temporada de CoinMarketCap se posiciona en temporada de altcoins, comúnmente sostenido por Ethereum.

Además, empresas como BitMine y SharpLink han adoptado estrategias de tesorería con ETH promoviendo la adopción en conjunto con el éxito de los ETF que han recaudado más de 28 mil millones de dólares, según datos de SoSoValue, la mayoría solo en agosto.

Luego de las declaraciones de van Eck el 27 de agosto, la predicción de precio de Ethereum se vio gratamente afectada, con un incremento ‘flash’ del 7,20%.