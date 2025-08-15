La SEC pospone la aprobación de los ETF de SOL hasta octubre

El sólido desempeño de los ETF de Ethereum y Bitcoin alimenta la confianza en que Solana y otras altcoins obtendrían luz verde regulatoria.

Este jueves 14 de junio la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) pospuso su decisión sobre las propuestas para los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Solana (SOL).

Hechos clave: La SEC pospone la decisión sobre los ETF de Solana (SOL) hasta el 16 de octubre de 2025

El retraso responde a “la necesidad de un periodo más largo”

El mercado indica que es un momento de fuerte interés institucional en las criptomonedas

El mercado de altcoins vive un repunte significativo con ETH a la cabeza

Ante las altas expectativas de los inversores y el aumento de la adopción institucional de las criptomonedas la posibilidad de un ETF de Solana, tenía al mercado a la expectativa.

Sin embargo, también la experiencia ha demostrado que la SEC ha mostrado un patrón de actuar despacio para los productos de alto riesgo, tal como pasó con el ETF de Truth Social, apoyado por el presidente Donald Trump.

Contratiempos con el ETF de SOL

El analista de ETFs James Seyffart trajo a colación en una publicación en X el comunicado de la SEC, indicando que las solicitudes de Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Grayscale y Marinade Finance.

NEW: Two delay orders on @BitwiseInvest & @21Shares' Solana ETF Filings. Suspect we wont see too many more of these pic.twitter.com/6XNQPuvErF — James Seyffart (@JSeyff) August 14, 2025

Esta extensión permite a la SEC más tiempo para evaluar más detalladamente las propuestas y considera “apropiado designar un periodo más largo para emitir una orden de aprobación o desaprobación”. Pero tienen una fecha definitiva para la decisión, el 16 de octubre.

Este retraso ocurre luego de que la SEC ordenara en el mes de julio a los solicitantes revisar sus propuestas para los ETF de SOL, ya que no se ajustaban a los requisitos regulatorios.

Pero analistas prevén que, ante una postura más amigable con las criptomonedas, puede venir un contundente avance regulatorio.

Nate Geraci, presidente de The ETF Store, realizó un seguimiento a los ETF de Ethereum (ETH), “los ETF de Ethereum al contado registran el cuarto mejor día de entradas de capital de su historia…Más de 600 millones de dólares”, publicó en su cuenta en X este jueves.

Así que el éxito de Ethereum y Bitcoin (BTC) cotizando en bolsa, forman un precedente para más ‘debuts’ de ETFs de altcoins próximamente.

Ola alcista de altcoins

Con Solana cotizando actualmente sobre los 184 dólares, Binance Coin (BNB) en 819 dólares y Ethereum punteando fuerte sobre nuevos máximos, la temporada de las altcoins está en pleno auge.

Nuestra guía sobre el índice de temporada de altcoins puede guiar a los inversores que desean seguir de cerca las últimas oportunidades.

Las preventas de Solana también se han visto catapultadas, con proyectos multicadena, la nueva blockchain capa 2 recientemente lanzada y buscadores de oportunidades en la blockchain, ahora el ecosistema cripto en SOL esta evolucionando hacia mejores soluciones on chain.