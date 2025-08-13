Arthur Hayes se integra al comité de tesorería cripto de Upexi

Arthur Hayes se une al Comité Asesor del Tesoro de Solana en Upexi

El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, es el primer miembro del Comité Asesor de Tesorería basada en Solana (SOL) de Upexi.

Hechos clave: Arthur Hayes es nombrado miembro en el Comité Asesor de tesorería en Solana de Upexi.

La compañía cotizada en Nasqad destacó a Hayes como “una figura legendaria y pionero” en la industria cripto.

La compañía de Hayes, Maelstrom, apoyó a Upexi en su plan de tesorería cripto.

Esto ocurre luego de que Hayes haya incluido 7.43 millones de dólares en altcoins a su cartera personal.

Hayes propone a Tom Lee como director de la Fundación Ethereum luego de que BitMine adquiriera el 1% del suministro circulante de ETH.

Lo noticia fue dada el martes 12 de agosto a través de la cuenta en X de Upexi, firma líder en gestión de tesorería basada en Solana cotizada en Nasqad, en un comunicado que destacan a Hayes como “una figura legendaria en el mundo de las criptomonedas y uno de los pioneros más influyentes de la industria”.

upexi forms advisory committee, welcoming arthur hayes (@CryptoHayes) as first member



arthur is cio of @maelstromfund and brings deep digital asset and institutional finance expertise



committee will drive strategy, expand visibility, and unlock capital for our $SOL treasury… pic.twitter.com/lBtzxziL3r — Upexi (@UpexiTreasury) August 12, 2025

Implicaciones para Solana con Arthur Hayes en el equipo

El CIO de Maelstrom, fondo de inversión a largo plazo, se ha unido al comité luego de agregar 7.43 millones de dólares en altcoins a su cartera.

Con esta alianza Upexi busca aumentar la visibilidad de las ICO de Solana y aún más su ecosistema hacia las finanzas institucionales y con la experiencia de Hayes catapultar la tesorería enfocada en SOL.

Por su parte, el CEO de Upexi, Allan Marshall destacó acerca del nombramiento que “el Comité Asesor será un catalizador para la próxima etapa de crecimiento de Upexi – impulsando el rendimiento, ampliando nuestra marca y desbloqueando oportunidades transformadoras”.

En el comunicado de Upexi también se recuerda el hecho en el que Maelstrom apoyó a Upexi anteriormente en la estrategia de inversión, siendo ya un fondo de inversión con tesorería cripto y trayectoria.

Hasta ahora se planean unir más miembros que aporten valor al objetivo de Upexi, de manera que el ecosistema de las preventas de Solana vea, más que avance, crecimiento en el mercado cripto.

Arthur Hayes propone a Tom Lee como director de Ethereum

Luego de su nombramiento en Upexi, el directivo de BitMEX asomó de manera jocosa a través de X la posibilidad de que Tom Lee sea nombrado director de la Fundación Ethereum.

Pero este comentario viene luego de que su empresa BitMine Immersion superara el millón en Ether acumulados como estrategia de tesorería en Ethereum.

Con la criptomoneda alcanzando nuevos máximos sobre los 4.600 dólares desde el martes 12 de agosto, Lee sigue firme con el objetivo de acumular el 5% de los tokens en circulación.