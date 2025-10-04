Ripple: análisis de mercado y resumen de la semana

Esto es lo que ha pasado con Ripple esta semana: análisis completo de mercado

La stablecoin RLUSD crece con fuerza y XRP Ledger se enfoca en privacidad y adopción institucional.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Esta semana Ripple está pasando por una buena racha de precios, se ha recuperado del comportamiento a la baja de septiembre y ha encontrado catalizadores frescos para comenzar octubre.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Para el cierre de la semana el precio de XRP se estabilizó en torno a los 3,04 dólares.

Las ballenas de Ripple aumentaron sus tenencias.

Analistas encontraron cruces alcistas en el precio de la criptomoneda.

Se espera la aprobación de seis ETF más.

RLUSD gana posición en el mercado.

La criptomoneda de Ripple Labs tuvo una recuperación de 14,44% los primeros días de octubre. Los mínimos de 2,65 dólares se están superando y el 02 de octubre conquistó de nuevo la barrera de los 3 dólares.

El volumen de operaciones alcanzó los 7.310 millones de dólares, las más grandes ballenas de XRP aumentaron sus tenencias de 13,85% a 14,6% y el ETF de REX-Osprey (XRPR) lleva acumulados 57,71 millones de dólares.

Los ETF de XRP desbloquearían millones de dólares en entradas

La decisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está programada entre el 18 y 25 de octubre para liberar los ETF de XRP al mercado.

🚨 XRP SPOT ETF TRACKER 🚨 📅 OCTOBER WILL BE HISTORIC: 🔹 Grayscale — OCT 18

🔹 21Shares — OCT 19

🔹 Bitwise — OCT 20

🔹 Canary Capital — OCT 23

🔹 WisdomTree — OCT 24

🔹 Franklin Templeton — OCT 25

🔹 CoinShares — OCT 25 🔥 $XRP Are you ready? 🤔 pic.twitter.com/PrNW0GevU4 — John Squire (@TheCryptoSquire) September 26, 2025

Son seis los gestores de inversiones que están esperando, entre ellos, Grayscale, 21Shares y Bitwise.

Estas firmas con gran manejo de capital podrían ingresar de 3 a 5 mil millones de dólares en el primer año, impactado positivamente en la capitalización de Ripple. Esto funcionaría como catalizador para una de las criptomonedas más rentables.

Indicadores técnicos de Ripple: próximos movimientos

En el gráfico BTC/XRP, el Ripple está buscando ascender y hacer una cruz dorada entre la media móvil de 23 periodos y de 50 periodos.

En términos del BTC, esto no se observaba desde el aumento del XRP en noviembre de 2024, ni siquiera durante el aumento del 300% en julio de 2025.

De concretarse el movimiento al alza, la predicción de precio de Ripple estaría sobre un crecimiento del 60%, situándose entre los 4,76 – 9,51 dólares.

Por otra parte, su stablecoin RLUSD también está ganando protagonismo, lo que podría hacer más fuerte a Ripple si se logra aumentar su adopción. El volumen de operaciones se disparó a 75%, su capitalización está cerca a los 800 millones de dólares y entró al top 100 de criptomonedas con menos de un año en el mercado.

XRPL se enfocará en la privacidad y seguridad

Los ingenieros dentro de Ripple están dando de qué hablar. Esta vez el director Sénior de Ingeniería en Ripple, Ayo Akinyele, habló sobre los avances en el nuevo enfoque de XRP Ledger; tomar un camino hacia la privacidad sin sacrificar confianza.

Así que, para el 2026 se espera que la red se acerque aún más hacia la adopción institucional y avance sobre los tokens multipropósito (MPT), garantías tokenizadas que preservan la privacidad en la red.

“Dar a los participantes honestos control sobre qué se revela, a quién y bajo qué circunstancias”, indica Akinyele y aprovechar la criptografía para garantizar seguridad sin necesidad de intermediarios.