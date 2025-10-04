BTC $121,933.59 -0.42%
Cryptonews Noticias de XRP

Esto es lo que ha pasado con Ripple esta semana: análisis completo de mercado

Blockchain ETF XRP
La stablecoin RLUSD crece con fuerza y XRP Ledger se enfoca en privacidad y adopción institucional.
Autor
Marianny Márquez
Autor
Marianny Márquez
Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Ripple: análisis de mercado y resumen de la semana
Ripple: análisis de mercado y resumen de la semana

Esta semana Ripple está pasando por una buena racha de precios, se ha recuperado del comportamiento a la baja de septiembre y ha encontrado catalizadores frescos para comenzar octubre.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Para el cierre de la semana el precio de XRP se estabilizó en torno a los 3,04 dólares.
  • Las ballenas de Ripple aumentaron sus tenencias.
  • Analistas encontraron cruces alcistas en el precio de la criptomoneda.
  • Se espera la aprobación de seis ETF más.
  • RLUSD gana posición en el mercado.

La criptomoneda de Ripple Labs tuvo una recuperación de 14,44% los primeros días de octubre. Los mínimos de 2,65 dólares se están superando y el 02 de octubre conquistó de nuevo la barrera de los 3 dólares.

El volumen de operaciones alcanzó los 7.310 millones de dólares, las más grandes ballenas de XRP aumentaron sus tenencias de 13,85% a 14,6% y el ETF de REX-Osprey (XRPR) lleva acumulados 57,71 millones de dólares.

Los ETF de XRP desbloquearían millones de dólares en entradas

La decisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está programada entre el 18 y 25 de octubre para liberar los ETF de XRP al mercado.

Son seis los gestores de inversiones que están esperando, entre ellos, Grayscale, 21Shares y Bitwise.

Estas firmas con gran manejo de capital podrían ingresar de 3 a 5 mil millones de dólares en el primer año, impactado positivamente en la capitalización de Ripple. Esto funcionaría como catalizador para una de las criptomonedas más rentables.

Indicadores técnicos de Ripple: próximos movimientos

En el gráfico BTC/XRP, el Ripple está buscando ascender y hacer una cruz dorada entre la media móvil de 23 periodos y de 50 periodos.

En términos del BTC, esto no se observaba desde el aumento del XRP en noviembre de 2024, ni siquiera durante el aumento del 300% en julio de 2025.

De concretarse el movimiento al alza, la predicción de precio de Ripple estaría sobre un crecimiento del 60%, situándose entre los 4,76 – 9,51 dólares.

Por otra parte, su stablecoin RLUSD también está ganando protagonismo, lo que podría hacer más fuerte a Ripple si se logra aumentar su adopción. El volumen de operaciones se disparó a 75%, su capitalización está cerca a los 800 millones de dólares y entró al top 100 de criptomonedas con menos de un año en el mercado.

XRPL se enfocará en la privacidad y seguridad

Los ingenieros dentro de Ripple están dando de qué hablar. Esta vez el director Sénior de Ingeniería en Ripple, Ayo Akinyele, habló sobre los avances en el nuevo enfoque de XRP Ledger; tomar un camino hacia la privacidad sin sacrificar confianza.

Así que, para el 2026 se espera que la red se acerque aún más hacia la adopción institucional y avance sobre los tokens multipropósito (MPT), garantías tokenizadas que preservan la privacidad en la red.

“Dar a los participantes honestos control sobre qué se revela, a quién y bajo qué circunstancias”, indica Akinyele y aprovechar la criptografía para garantizar seguridad sin necesidad de intermediarios.

Leer más:

Marianny Márquez
leer más
