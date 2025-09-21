¿Qué ha pasado con Ripple y su cripto esta semana? – Resumen

XRP recupera los 3 dólares tras el recorte de tasas de la Fed y la entrada de $17,7M en productos vinculados. Analistas ven posible rally hacia $4,50.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

La criptomoneda XRP está intentando tomar su propio rumbo, esta semana se consolidó su ETF, recuperó los 3 dólares en su precio y ha ganado más confianza en el mercado.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: El precio de XRP recuperó los 3 dólares.

Los comerciantes vieron con buenos ojos los recortes de la Fed y el precio subió 4%.

Analistas auguran que si conserva su soporte actual de 2,96 dólares se espera un rally alcista.

El nuevo ETF al contado de la criptomoneda atraerá más atención institucional.

Han entrado más de 14 millones de dólares a los instrumentos vinculados a XRP.

Ripple, progresivamente se ha desvinculado de la influencia directa del movimiento de Bitcoin (BTC) y está siendo afectado en más medida por los aspectos macroeconómicos y movimientos de XRP.

La adopción institucional de XRP es inminente

Luego del caso SEC vs. Ripple las instituciones estaban limitadas a invertir en XRP, ahora la SEC ha aprobado dos tipos de inversiones, aunque indirectas, para exposición a una de las criptomonedas con más futuro.

Por una parte, Grayscale tuvo la aprobación para el primer fondo multiactivo que cotiza en la bolsa estadounidense, con exposición a Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano.

Mientras que Rex-Osprey obtuvo el permiso para el primer ETF al contado Ripple que cerró en su primer día en la bolsa con 37,75 millones de dólares en ingresos, el debut más exitoso hasta ahora.

CoinShares también destacó la inversión a productos cripto en su informe de mercado. Han ingresado 17,7 millones de dólares, siendo XRP la segunda criptomoneda con más entradas, después de Solana, de lo que concluyen que la confianza en el activo está “intacta”.

Los holders tienen posiciones fuertes

El XRP ha tenido incrementos el último año de más de 430% siendo razón para que muchos holders mantengan sus posiciones, y ahora hay nuevas corto plazo, que apoyan el precio de la criptomoneda y aportan equilibrio al proyecto.

🚀Consolidation Ends, Momentum Builds: XRP Targets $4.50 🚀$XRP is heating up! 🔥It has broken out of its months-long consolidation, and confirmation of the breakout is occurring with the $3 test now in play. Looking at the daily timeframe, price has been battling this level… pic.twitter.com/UD06AoyWlW — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) September 10, 2025

La predicción de precio de Ripple de los analistas es que el token suba a 3,21 dólares, estableciendo un nuevo soporte con tendencias a un nuevo ATH 3,75 dólares. De cumplirse esta tendencia, el precio estaría apuntando hacia los 4,50 dólares, según algunas estimaciones.

El precio más alto de la semana fue de 3,13 dólares el jueves 18, después de la noticia de los recortes de interés, representando un 4% de aumento con respecto a la apertura de 3,01 dólares el lunes 15 de septiembre.