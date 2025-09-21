BTC $115,857.76 -0.03%
ETH $4,482.56 0.14%
SOL $240.15 0.72%
PEPE $0.000010 -0.10%
SHIB $0.000013 0.54%
BNB $1,074.77 7.47%
DOGE $0.26 1.20%
XRP $3.00 0.26%
Cryptonews Noticias de XRP

¿Qué ha pasado con Ripple y su cripto esta semana? – Resumen

Altcoins ETF XRP
XRP recupera los 3 dólares tras el recorte de tasas de la Fed y la entrada de $17,7M en productos vinculados. Analistas ven posible rally hacia $4,50.
Autor
Marianny Márquez
Autor
Marianny Márquez
Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

La criptomoneda XRP está intentando tomar su propio rumbo, esta semana se consolidó su ETF, recuperó los 3 dólares en su precio y ha ganado más confianza en el mercado.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El precio de XRP recuperó los 3 dólares.
  • Los comerciantes vieron con buenos ojos los recortes de la Fed y el precio subió 4%.
  • Analistas auguran que si conserva su soporte actual de 2,96 dólares se espera un rally alcista.
  • El nuevo ETF al contado de la criptomoneda atraerá más atención institucional.
  • Han entrado más de 14 millones de dólares a los instrumentos vinculados a XRP.

Ripple, progresivamente se ha desvinculado de la influencia directa del movimiento de Bitcoin (BTC) y está siendo afectado en más medida por los aspectos macroeconómicos y movimientos de XRP.

La adopción institucional de XRP es inminente

Luego del caso SEC vs. Ripple las instituciones estaban limitadas a invertir en XRP, ahora la SEC ha aprobado dos tipos de inversiones, aunque indirectas, para exposición a una de las criptomonedas con más futuro.

Por una parte, Grayscale tuvo la aprobación para el primer fondo multiactivo que cotiza en la bolsa estadounidense, con exposición a Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano.

Mientras que Rex-Osprey obtuvo el permiso para el primer ETF al contado Ripple que cerró en su primer día en la bolsa con 37,75 millones de dólares en ingresos, el debut más exitoso hasta ahora.

CoinShares también destacó la inversión a productos cripto en su informe de mercado. Han ingresado 17,7 millones de dólares, siendo XRP la segunda criptomoneda con más entradas, después de Solana, de lo que concluyen que la confianza en el activo está “intacta”.

Los holders tienen posiciones fuertes

El XRP ha tenido incrementos el último año de más de 430% siendo razón para que muchos holders mantengan sus posiciones, y ahora hay nuevas corto plazo, que apoyan el precio de la criptomoneda y aportan equilibrio al proyecto.

La predicción de precio de Ripple de los analistas es que el token suba a 3,21 dólares, estableciendo un nuevo soporte con tendencias a un nuevo ATH 3,75 dólares. De cumplirse esta tendencia, el precio estaría apuntando hacia los 4,50 dólares, según algunas estimaciones.

El precio más alto de la semana fue de 3,13 dólares el jueves 18, después de la noticia de los recortes de interés, representando un 4% de aumento con respecto a la apertura de 3,01 dólares el lunes 15 de septiembre.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,255,013,439,125
0.31

Más

Noticias de Blockchain
Google podría favorecer la adopción masiva con su propia blockchain, pero perjudicar la descentralización
Alejandro Serna
Alejandro Serna
2025-09-21 08:00:00
Noticias de Blockchain
¿Qué ha pasado con el mercado de las criptomonedas esta semana?
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-20 11:00:00
Marianny Márquez
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores