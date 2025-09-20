¿Qué ha pasado con el mercado de las criptomonedas esta semana?
Expectante ante la reunión de la Reserva Federal esta semana el mercado de criptomonedas permaneció cauto, la SEC ha pasado desapercibida, aunque ha permanecido activa y la actividad blockchain tiene buenos momentos. Aquí te explicamos todo lo que ha pasado.
Hechos clave:
- Este miércoles la Fed recortó 25 puntos en el interés de referencia.
- El mercado ya estaba preparado para la decisión de la Fed.
- Se lanzó el primer ETF de Dogecoin en el mercado estadounidense.
- La adopción institucional y las regulaciones son favorecedoras.
- El TVL de las DeFi se posiciona sobre los 170.000 millones, recuperándose de las pérdidas de la ‘era Terra’.
El comportamiento del mercado esta semana estuvo lleno de cautela antes del miércoles y un toque de euforia posterior a las declaraciones del presidente de la Fed Jerome Powell, al recortar las tasas de interés.
Ahora los nuevos catalizadores podrían ser las posiciones de la Reserva Federal y la SEC ante las criptomonedas con más futuro, la actividad interna del mercado como los DeFi y el comportamiento de las altcoins.
Impacto de las posturas oficiales en el mercado de criptomonedas
Históricamente, los recortes de intereses han tenido respuestas mixtas por parte del mercado de criptomonedas. En esta ocasión el precio ya estaba ‘preparado’ por lo que no se notaron movimientos aparentemente importantes.
Esta semana el Bitcoin (BTC) se negoció entre los 115.000 y 117.000 dólares, Ethereum entre 4.500 y 4600 dólares y Ripple entre 3,03 y 3,13 dólares.
Por otro lado, la SEC también ha estado actuando. Anunció que empezarán flexibilizar la aprobación de los ETFs a través de mecanismos estándar que permitan disminuir la espera de 240 a 75 días, según reportó Reuters.
Y junto a la noticia del primer ETF de Dogecoin una de las mejores memecoins, esta semana podría consolidar al mercado.
Recuperación del TVL y comportamiento de las altcoins
El Valor Total Bloqueado (TVL) de los protocolos de finanzas descentralizadas llegó a los 170.000 millones de dólares este jueves 18 de septiembre, que permite ver recuperación de lo que significó el colapso del ecosistema de Terra en 2022.
Ethereum y Solana han tenido el mayor crecimiento, con la primera acaparando el 59% del capital y la segunda 8,5%.
Para las altcoins el panorama también se ha tornado positivo, con una temporada de altcoins en ciernes criptomonedas como XRP, SOL y BNB coin han intentado desvincularse del Biitcoin. Su crecimiento y movimiento particular en el mercado, dejándose llevar más por el sentimiento de mercado y el camino de Ethereum.
