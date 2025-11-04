El precio de Ethereum cae poniendo en riesgo su soporte

El precio de Ethereum corrigió con fuerza y los flujos de los ETF spot encadenaron otra jornada de salidas.

En las últimas sesiones, los productos cotizados sobre ETH registraron reembolsos acumulados por más de 300 millones de dólares, enfriando la demanda institucional justo cuando el precio de Ethereum amenaza la zona de 3.000 dólares.

Hechos clave: Los ETF spot de ETH enlazan varios días en rojo, solo ayer se retiraron 136 M $.

En dos semanas, la demanda de ETF se ha enfriado y aumenta el sesgo de riesgo bajo 3.000 $.

El retroceso de hoy vino acompañado por ventas en cripto y repunte de la aversión al riesgo.

Precio de Ethereum: ¿Qué hay detrás de las ventas?

El deterioro de los flujos en ETF es el principal catalizador de la bajada del precio de Ethereum. Las salidas sostenidas recortan el “colchón” de compras que había apoyado a ETH durante el tercer trimestre. Al desaparecer ese soporte mecánico, el precio quedó más expuesto a tomas de beneficios y a liquidaciones en derivados.

Los datos de SoSoValue citados por distintos agregadores muestran un patrón claro: el 3 de noviembre los ETF de Ethereum registraron un neto de -136 millones. Con ello sumaron la cuarta sesión consecutiva de reembolsos.

La lectura para los traders de las mejores criptomonedas para invertir es sencilla: la demanda institucional está en pausa y el flujo marginal empuja a la baja.

A nivel técnico, varios analistas señalan que la estructura diaria apunta a probar la zona de 3.000 dólares si no aparecen entradas frescas. La narrativa de riesgo posterior a la última sacudida del mercado también pesa, con inversores reduciendo exposición a altcoins de gran capitalización.

¿Qué hacer en el corto plazo?

El rango 3.050–3.100 dólares es la primera resistencia intradía a considerar en el precio de Ethereum: recuperarlo permitiría construir un rebote técnico.

La zona psicológica de 3.000 dólares es el soporte clave del día, perderla con volumen abriría el escenario de barrer liquidez hacia 2.870–2.900 dólares, referencias marcadas por analistas como objetivo inmediato si persisten los reembolsos, empujando a los inversores hacia otras de las criptomonedas más rentables.

Ethereum (ETH) 24h 7d 30d 1y All time

Para marcos más amplios, 3.250–3.300 dólares vuelve a ser una línea de batalla para cambiar el tono semanal. Cierres por encima reducirían el riesgo de una corrección más profunda y devolverán momentum al ecosistema DeFi/L2.

Lo que puede cambiar la tendencia en 24 a 72 horas

Giro en los flujos: un día de entradas netas en los ETF spot sería la señal más limpia de estabilización. Es el dato a mirar en la apertura estadounidense. Derivados: caída del interés abierto con financiación estable sugeriría un desapalancamiento sano, limitando nuevas ventas forzadas. Macro y dólar: una sesión de “riesgo on” en bolsas aliviaría la presión vendedora en cripto. On-chain y L2: repunte en actividad y tarifas contenidas suelen acompañar fases de recuperación en ETH.