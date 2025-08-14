Ballenas cripto invierten 500 millones de dólares en Dogecoin

Posible apertura de fondo cotizado en la bolsa de Dogecoin despierta sospechas sobre información privilegiada entre las ballenas cripto.

Se han comprado 2.000 millones de Dogecoin en los últimos siete días, los analistas prevén que las ballenas podrían tener información privilegiada acerca de la memecoin.

Hechos clave: Se reportó la compra de 500 millones de dólares en Dogecoin por parte de ballenas cripto.

Analistas de criptomonedas han seguido la compra de 2.000 millones de Dogecoin en solo una semana.

La posibilidad de un próximo ETF de Dogecoin puede estar incentivando la compra de las próximas criptos en Binance.

Analistas indican que el BTC podría catapultar el precio de DOGE.

Las ballenas han ganado confianza en Dogecoin (DOGE) o al menos es lo que se muestra en los números.

La última semana se han reportado compras millonarias de la memecoin, aumentando las posesiones totales a más de 27.000 millones de tokens, aproximadamente el 18,3% del suministro en circulación.

¿Tienen las ballenas información privilegiada?

Ali Martinez, popular en X por sus análisis gráficos on chain, informó el jueves 14 de agosto el aumento exponencial de las compras de DOGE por parte de tenedores con más de 100 millones de tokens.

Y salió la duda por parte de la comunidad en la red social, “¿Doge 2.000 millones en 7 días? O saben algo que nosotros desconocemos… o estamos a punto de descubrirlo por las malas”.

A inicios de julio se conocieron cuatro solicitudes para abrir un ETF basado en Dogecoin, y varios analistas han destacado que hay posibilidades de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) apruebe estos fondos de inversión, sin embargo, ¿sabrán los grandes tenedores algo más?.

Desempeño de Dogecoin en temporada alcista

La comunidad se muestra positiva al alza de la memecoin originaria y analistas como Altcoin Sherpa han predicho que hay un entorno “favorable”. También ha mencionado en varias ocasiones que el Bitcoin (BTC) ayudaría a catapultar a DOGE, siendo ya una de las criptomonedas que más han subido este año.

We will buy all of the $DOGE at 200 sats to sell to the tik tok kids above 1000 sats. https://t.co/obFi07TUFB — K A L E O (@CryptoKaleo) August 13, 2025

KALEO, otro influencer cripto, también ha despertado el interés por Doge, con una publicación el 13 de agosto, en la que recuerda sus comentarios del 2020 sobre la oportunidad de acumulación, al hacer una predicción de precio de Dogecoin y luego de que el Bitcoin alcanzara los 124.000 dólares el mismo día.