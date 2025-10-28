BTC $114,764.15 -0.58%
Noticias de Blockchain

¿Podría el precio de Litecoin superar un récord con la salida de su primer ETF?

Altcoins Criptomonedas ETF
El ETF de Canary Capital marca un hito para las altcoins y podría atraer liquidez institucional fuera de Bitcoin y Ethereum.
Autor
Marianny Márquez
Autor
Marianny Márquez
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El precio de Litecoin marcaría un récord debido a su primer ETF

El precio de la criptomoneda que nació como alternativa al Bitcoin, Litecoin (LTC), podría tener más futuro con el estreno del ETF de Canary Capital, mayor adopción institucional y aún más casos de uso.

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Canary Capital cumple con la SEC y logra el primer ETF de Litecoin.
  • La ventaja de los ETF pasaría de Bitcoin y Ethereum, las altcoins también tienen potencial de crecer.
  • LTC ya ha crecido un 10% los últimos 7 días.
  • La flexibilización para nuevos ETF por parte de la SEC ha ayudado a que se creen nuevos instrumentos regulados.
  • Hedera (HBAR) y Solana (SOL) son otras criptomonedas que estarían estrenando ETF.

El lanzamiento de los nuevos ETF viene luego de los nuevos métodos que implementó la SEC para facilitar los procesos de estudio y aprobación, por lo que las posibilidades de distribución de liquidez, fuera de Bitcoin y Ethereum, podrán mejorar y hacer más atractivas a las altcoins.

Ahora Litecoin está más cerca de verse como una de las mejores criptomonedas para invertir, el apoyo institucional y las reglas claras son fundamentales para ver actuar al precio crecer.

Proyecciones del precio de Litecoin con un mayor apoyo institucional

En un reciente análisis del precio histórico de Litecoin muestra un posible repunte de la criptomoneda debido a patrones anteriores, ahora con su catalizador clave, un ETF cotizado en NASQAD. Mínimos más altos, estabilización del precio y repuntes posteriores.

El usuario de X Alex Shumsky especula que los movimientos de LTC podrían ser un ‘pista’ ante lo que podría pasar en el mercado cripto desde ahora.

Y es que la veteranía del proyecto lleva las de ganar, es estable dentro de la volatilidad natural del mercado, sus mínimos, los últimos años, han mantenido el token y los fundamentos técnicos son la clave para mantener a Litecoin.

Las criptomonedas están ganando terreno en las TradFi

Aquí no solo Litecoin ha tenido buenas noticias, Hedera (HBAR) y Solana (SOL) están en la lista de los nuevos ETFs y se suman a Ripple (XRP) y Dogecoin (DOGE) que vieron la luz a finales de septiembre.

Sin embargo, con los movimientos que se han visto el último mes, se puede notar que estos impulsos necesitan de una adopción real por parte de las instituciones y de los minoristas, uso de sus protocolos y volumen de comercio para un repunte sostenido en su precio.

Si la entrada institucional que generó el ETF se consolida y la red mantiene su fortaleza, Litecoin podría tener condiciones reales para buscar un nuevo máximo histórico en el mediano plazo. No obstante, esto dependerá de la magnitud del flujo de capital hacia el ETF y de la adopción sostenida del proyecto. En resumen: sí podría alcanzar un récord, pero no está garantizado.

Marianny Márquez
