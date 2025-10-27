Zcash sube 490% en el último mes: ¿cuál es el próximo ATH?

El repunte del token ZEC coincide con el lanzamiento del ETF de Grayscale y la tendencia alcista de proyectos de privacidad.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Una de las estrellas entre las criptomonedas de privacidad, Zcash (ZEC) ha tenido uno de los mejores rendimientos este mes, frente al declive del mercado en octubre, ganó un 490% en su valor los últimos 30 días.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Zcash repuntó su precio luego de los comentarios de Arthur Hayes sobre el rendimiento de la criptomoneda.

Estaba en 300 dólares antes de los comentarios, ahora cotiza sobre los 365 dólares.

Ha sido una de las criptomonedas más grandes con mejor rendimiento el último mes.

Los proyectos de privacidad han ganado protagonismo.

Los comentarios de Hayes han impactado positivamente en otros proyectos.

El estancamiento del proyecto había sido noticia durante años, luego de que se lanzara sobre los 4.000 dólares en el 2016, desde entonces situaciones como comprar Zcash habían despertado el interés de los inversores esperando el próximo repunte, pero solo lo vieron quienes tuvieron paciencia.

Según el gráfico de CoinMarketCap del último año, el desempeño había sido estacionario hasta septiembre, momento en el cual la criptomoneda empezó a ganar impulso hasta llegar hoy a los 365 dólares.

Disparo de Zcash producido por el FOMO

Arthus Hayes, cofundador de BitMEX y conocido inversor cripto, compartió a través de sus redes sus pronósticos sobre la criptomoneda cuando ya estaba sobre los 300 dólares, prediciendo el potencial de llegar a los 10.000 dólares.

El mercado reaccionó casi de inmediato, catapultando a ZEC rápidamente a los 365 dólares en 24 horas, superando el crecimiento de las primeras criptomonedas en capitalización de mercado. Los últimos 7 días Zcash ha acumulado 40% de rendimiento, según las estimaciones de CoinMarketCap, ubicándose de tercera en el ranking.

Hayes a sido catalizador para otros proyectos como Hyperliquid (HYPE), quien, en agosto durante una conferencia en Tokio, Japón, mencionó que el token podría multiplicarse en los próximos años. Lo que provocó la subida de 4% para el momento.

El interés por la privacidad está latente en el mercado

El lanzamiento del ETF de Grayscale de Zcash fue el principal catalizador, considerando que el token cotizaba por debajo de los 100 dólares para entonces.

Las posibilidades del proyecto para crecer pueden convertirla en una de las mejores criptomonedas para invertir, está listada en los exchanges más importantes como Binance, Coinbase, OKX, entre otros y desarrolla una de las narrativas de las criptomonedas con éxito, la privacidad. Los usuarios tienen el control de quien ve o no sus transacciones.

Y los patrones técnicos le ayudan, ¿su próximo ATH? Puede no saberse con seguridad, pero los analistas apuntan a un crecimiento mayor a 700% en los próximos tres meses.