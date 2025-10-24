¿Podría el precio de Bitcoin alcanzar los 180.000 dólares este año?
- El precio de Bitcoin muestra un repunte impulsado por la expansión de la liquidez global M2.
- VanEck plantea un escenario alcista con objetivo de hasta 180.000 dólares.
- Las probabilidades de un recorte de tipos por parte de la Fed superan el 97% de probabilidades.
- JPMorgan habilitará préstamos respaldados por Bitcoin y Ethereum, reforzando la legitimidad del mercado cripto.
El precio de Bitcoin vuelve a ocupar titulares. Tras un inicio de año irregular, el activo más conocido del mercado muestra señales de fortaleza y algunos analistas ya hablan de un posible repunte de precio que podría alcanzar los 180.000 dólares.
La idea gana peso por tres razones: la expansión de la liquidez global, la probabilidad de recortes de tipos en Estados Unidos y un aumento visible del interés institucional que no frena.
Aun así, la euforia no es unánime. Muchos expertos advierten que el avance dependerá de factores externos que pueden frenar la subida antes de alcanzar esos niveles.
Liquidez, tipos y narrativa alcista
En los últimos meses, la oferta monetaria global M2 ha vuelto a crecer. Ese aumento de liquidez suele beneficiar a los activos de oferta limitada, y Bitcoin encaja perfectamente en esa categoría.
El director ejecutivo de VanEck sostiene que la relación entre la expansión del dinero y el comportamiento del precio de Bitcoin refuerza la tesis de un nuevo ciclo alcista.
La expectativa de un recorte de tipos de interés, que los mercados sitúan en torno al 97% de probabilidades también aporta combustible al optimismo.
Un entorno de dinero más barato tiende a incentivar la búsqueda de riesgo, algo que históricamente impulsa al mercado cripto. Sin embargo, la respuesta no es inmediata: los efectos de la política monetaria se filtran con retraso y, mientras tanto, las correcciones de corto plazo pueden ser bruscas.
Por ahora, el sentimiento general es de cautela optimista. Los traders siguen atentos al volumen, y los fondos especializados en activos digitales reportan un flujo estable.
En paralelo, otras opciones que hemos detallado en nuestro listado con las mejores criptomonedas para invertir acompañan el movimiento, lo que sugiere una recuperación más amplia del sector.
La entrada de las instituciones al mercado
El paso dado por JPMorgan, que permitirá a grandes clientes obtener préstamos respaldados por Bitcoin y Ethereum, marca un cambio simbólico, según informes oficiales sobre préstamos respaldados por criptomonedas publicados por la SEC.
La medida legitima a los criptoactivos como colateral dentro del sistema financiero, un terreno hasta hace poco reservado a activos tradicionales.
Este avance institucional podría ofrecer un soporte estructural al precio de Bitcoin. Si más entidades adoptan estrategias similares, la demanda de BTC como activo de reserva aumentará. Analistas consultados prevén un rango razonable entre 120.000 y 160.000 dólares para los próximos meses, aunque alcanzar los 180.000 exigirá condiciones excepcionales: liquidez abundante, confianza sostenida y un entorno macro sin sobresaltos.
Riesgos y perspectivas a tener en cuenta
Nada garantiza el resultado. Si la Reserva Federal pospone los recortes o la inflación repunta, el mercado podría enfriarse rápidamente.
Aun así, Bitcoin mantiene su atractivo como refugio frente a la depreciación monetaria. Su papel dentro de las carteras institucionales se fortalece poco a poco, y ese proceso —más que un impulso puntual— podría definir el tono del año.
Por ahora, el consenso es prudente. El precio de Bitcoin tiene espacio para crecer, pero no sin turbulencias. Su evolución dependerá del flujo de liquidez, del apetito por riesgo y de la capacidad del mercado para absorber las correcciones.
Mientras tanto, los inversores siguen atentos a cualquier dato macro que confirme o cuestione las proyecciones incluidas en la última predicción de precio Bitcoin.
Leer más:
- La UE prohíbe la operativa de exchanges rusos y la stablecoin A7A5
- Donald Trump indulta al fundador de Binance: ¿regresará al exchange?
- El precio de HyperLiquid en la mira de los traders: ¿qué esperar a corto plazo?