¿Podría la computación cuántica desencadenar el peor mercado bajista para las criptomonedas?

Avances en computación cuántica reavivan temores sobre la seguridad de las blockchain y un posible mercado bajista si no prospera la defensa poscuántica.

Hechos claves: La computación cuántica amenaza algoritmos de clave pública usados en blockchain (p. ej., riesgo teórico con el algoritmo de Shor).

No existe fecha cierta: el impacto dependerá del salto en potencia y estabilidad de los qubits, además de la corrección de errores.

El “shock informativo” (anuncios sobre capacidad cuántica) podría provocar ventas masivas aun sin ataque efectivo.

La industria trabaja en criptografía poscuántica: nuevas firmas y esquemas de intercambio de claves para mitigar el riesgo.

La computación cuántica ya no es un tema de laboratorio aislado. Cada anuncio de progreso en qubits, corrección de errores o estabilidad vuelve a plantear la misma duda en el ecosistema cripto: ¿qué sucede si una máquina suficientemente potente rompe la criptografía que sostiene a Bitcoin y a las principales cadenas? El riesgo no es solo técnico. También es narrativo.

Un titular creíble sobre vulnerabilidades bastaría para agitar el sentimiento de mercado y empujar a los inversores a deshacer posiciones. Entre la fascinación y el miedo, el sector se pregunta si el siguiente salto cuántico será una oportunidad para re-arquitectar la seguridad… o el detonante de un mercado bajista histórico.

El riesgo detrás de la promesa

Las blockchain actuales dependen de supuestos matemáticos que, para un ordenador clásico, son inabordables. La computación cuántica altera esa escala: con algoritmos como Shor, una parte de la criptografía de clave pública queda teóricamente expuesta. No hay una “fecha X” para el colapso; sí hay umbrales técnicos que, de cruzarse, permitirían derivar claves privadas o acelerar ataques que hoy son impracticables.

I used to think future Bitcoin bear markets would have a lower drawdowns. But if we don't solve on Quantum next year, we probably get the biggest bear market ever. — Charles Edwards (@caprioleio) October 22, 2025

El impacto no requeriría un ataque exitoso. Bastaría el indicio de que “ya es posible” para erosionar la confianza. En un mercado acostumbrado a reaccionar en segundos, el precio caería antes de que los equipos técnicos pudieran desplegar parches.

Por eso el debate no gira solo en torno a la potencia cuántica, sino a la gestión del riesgo comunicacional y a los planes de migración cripto-resistentes.

La defensa ya está en marcha

Frente a ese escenario, el sector no está quieto. La comunidad trabaja en criptografía poscuántica: firmas y esquemas de intercambio de claves pensados para resistir a futuros ordenadores cuánticos.

Equipos de investigación en universidades y fundaciones exploran cómo introducir estos algoritmos sin fracturar redes ni perder compatibilidad con billeteras, nodos y smart contracts.

Ethereum ha financiado pruebas de esquemas alternativos; en otras cadenas se discuten rutas de actualización escalonadas (primero opt-in, luego obligatorias). El desafío real es operativo: coordinar a mineros/validadores, proveedores de infraestructura, exchanges y usuarios finales.

Migrar a tiempo exige una coreografía impecable y una comunicación transparente para evitar bifurcaciones innecesarias o pánicos infundados.

Escenarios y señales a vigilar

El primero, y más benigno, es la adaptación ordenada. La computación cuántica progresa, pero la industria logra adelantarse: pruebas en testnets, auditorías cruzadas, calendarios de activación y períodos de doble firma (esquema actual + poscuántico). Resultado: volatilidad, sí; colapso, no.

Un estudio del Federal Reserve advierte que los ataques “harvest now, decrypt later” podrían comprometer la privacidad de las transacciones registradas, incluso antes de que se rompa la criptografía actual.

El segundo es el “shock informativo”: un anuncio ambiguo dispara ventas, aunque el vector técnico aún no sea explotable. Aquí la clave será la respuesta coordinada de desarrolladores y actores de mercado.

El tercero, el más duro, combina avance técnico y reacción tardía.

En ese caso, algunas cadenas podrían sufrir ataques selectivos a direcciones expuestas o a infraestructuras periféricas (puentes, custodias). Sería el verdadero test de estrés del sector.

¿Riesgo existencial o impulso de madurez?

El desenlace dependerá de la preparación. Si la migración poscuántica se ejecuta con rigor, el episodio terminará elevando el estándar de seguridad y expulsando a actores improvisados.

🚨 JUST IN: 🇺🇸 Google unveils major quantum computing breakthrough Its new algorithm is running 13,000× faster than world’s best supercomputer Google says this clears the path for useful applications of quantum technology within 5 years Bitcoin has to stay ahead of this. pic.twitter.com/aJOsGzv8oD — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 22, 2025

Los proyectos que lideren esa transición —por coordinación, documentación y solvencia técnica— ganarán reputación y flujo de capital. En ese mapa, no extrañaría verlos entre las mejores criptomonedas para invertir de un ciclo postevaluación.

Si, por el contrario, prevalece la improvisación, el relato se contaminará de desconfianza y el precio lo reflejará. Para bien o para mal, la computación cuántica obligará a las criptomonedas a definirse: o evolucionan hacia una seguridad de nueva generación, o ceden terreno frente a quienes sí lo hagan. Y ese, más que el mercado bajista, es el mensaje de fondo.