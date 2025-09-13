Perplexity vs. ChatGPT5: ¿Qué IA tiene la razón sobre el precio de Pepe coin en octubre?

ChatGPT5 apuesta por consolidación, mientras Perplexity proyecta un alza moderada del 20% para Pepe coin en octubre.

Dos de las herramientas de inteligencia artificial más usadas, ChatGPT5 y Perplexity, han dado las proyecciones sobre Pepe coin, una de las memecoins con mayor capitalización de mercado.

Hechos clave: ChatGPT5 prevé un periodo de consolidación en el precio de Pepe coin los próximos meses.

Perplexity es un poco más optimista y augura una temporada moderadamente alcista para octubre.

Hay tendencia de holding en Pepe coin con más de 483.000 billeteras a largo plazo.

El bot de Perplexity estima un crecimiento de 20% para octubre.

Pepe coin tiene índices técnicos estables hasta ahora.

En algo que concuerdan ambos bots y es que Pepe coin se mueve principalmente por la volatilidad y aunque ya no es de las nuevas criptomonedas, aún no cuenta con fundamentos tecnológicos que podrían seguir impulsando su crecimiento.

Aunque progresivamente algunas plataformas le han dado uso a PEPE, su principal fuerza viene del movimiento y confianza en el mercado.

Proyecciones de ChatGPT5 y Perplexity: consolidación del precio vs alza moderada

Desde OpenAI las predicciones se auguran conservadoras y con ligeros repuntes si el mercado favorece. ChatGPT5 le da 50% de probabilidades a Pepe Coin de mantenerse estable debido a la liquidez que hay en los exchanges y la tendencia de guardar a largo plazo la criptomoneda, que para las direcciones en Ethereum corresponden a más de 483.000 billeteras de holders de PEPE.

Perplexity, por su parte, espera un “comportamiento alcista moderado” que le daría continuidad al crecimiento que ha tenido la memecoin. Por ello, el bot supone que Pepe coin se moverá entre 0,0000113 y 0,0000134 dólares, con un precio promedio de 0,0000123 dólares, lo que pondría la proyección de Perplexity en un crecimiento del 20% en comparación con el precio actual.

Al hacer estos análisis de IA hay que tener dos certezas; la primera es hacer un buen ‘prompt’ o solicitud al bot que permita la menor cantidad de sesgos para que se considere la mayor cantidad de datos posibles, lo segundo a tener en cuenta es que esta proyección no debe sustituir a una investigación propia, más se podría tener en cuenta como complemento.

Elementos técnicos: en dónde se encuentra Pepe coin

Actualmente, en el gráfico de trading de un día, Pepe coin se encuentra en zonas de constante volumen de negociación, variaciones entre presión vendedora y compradora, con niveles de comercio estables.

Los soportes evaluados de PEPE entre junio y septiembre se encuentran entre 0,00000823 y 0,0000090 dólares, mientras que la resistencia psicológica se marcó con su máximo en julio en 0,00001497 dólares.

Gráfico PEPE/USDC. Fuente: Binance

El RSI está en índices neutrales confirmando la estabilidad de los niveles de comercio e inclinándose hacia las proyecciones de ChatGPT5: una consolidación en el precio, por lo que podrían surgir dudas de cómo comprar Pepe coin.