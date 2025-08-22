OKX incorpora a Pi Network a pesar de la baja en el mercado cripto

El volumen de operaciones de Pi Network se desplomó de 18.000 millones en marzo a 2.600 millones en julio.

Uno de los principales exchanges, OKX, continúa mostrando apoyo por Pi Network (PI) al sumar el par PI/USDC a sus listas.

Hechos clave: OKX agrega el par PI/USDC a su lista

Esto demuestra el constante apoyo del exchange a Pi Network

El proyecto no ha tenido un buen desempeño en el mercado, sus operaciones han caído un 85% en cuatro meses

El inicio de Pi Network estuvo acompañado del típico hype de las nuevas criptomonedas

El proyecto ha iniciado su Hackathon con la esperanza de incentivar el uso

OKX, uno de los exchanges más grandes del mercado cripto, ha listado a Pi Network. Sin embargo, la criptomoneda sigue teniendo problemas para establecerse en el mercado.

La realidad de Pi Network al día de hoy

Tras la publicación del nuevo par cripto en OKX, PI sigue con problemas en el mercado. Las operaciones han pasado de 18.000 millones de dólares en marzo a 2.600 millones en julio, una caída del 85%.

Su precio actual es de 0,3558 dólares, sufriendo una caída del 21,36% en el último mes, por no mencionar la caída desde su precio máximo de 2,79 dólares durante su lanzamiento a inicios de año.

La recuperación no ha sido tan rápida como esperarían, aún con la Pi Hackathon que inició este mes de agosto y que esperaría dinamizar el proyecto.

🔥 New news updated $Pi 💹🚀@PiCoreTeam @nkokkalis @Chengdiao @okx(OKX) has added PI/USDC trading pair instead of just PI/USDT.

💹Just be patient, after open source there will be Smart Contract and Defi.#PiNetwork pic.twitter.com/mka8YYzxas — 𝕏 FireSide | Pi π (@fireside_pi) August 21, 2025

Esta iniciativa pretende incentivar a los tenedores de PI para utilizar sus tokens y crear dApps (aplicaciones descentralizadas) sobre la Pi Open Network -su red propia-, ya que la mayor parte de sus problemas es que los ‘Pioneers’, aún no utilizan el ecosistema completo, que podría prestarse para crear mejores memecoins, servicios financieros, juegos y más.

¿El lanzamiento en OKX ayudaría a Pi Network?

El par PI/USDC debería estabilizar la liquidez de Pi Network al dar más ventanas a los comerciantes para la compra/venta de la criptomoneda, en teoría.

Pero podría resultar contraproducente, ya que los tenedores de PI que deseen desvincularse tendrán una salida más sencilla y podrán venderlo, aumentando considerablemente la presión vendedora. Esto empuja inevitablemente el precio hacia abajo si no aparecen nuevos compradores en el mercado.

Hoy con un mercado en corrección, las esperanzas de la comunidad de Pi Network están en hacer más visible el proyecto y que estas iniciativas puedan atraer más inversores grandes y pequeños.