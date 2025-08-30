BTC $108,909.23 0.31%
La IA de DeepSeek predice el precio de XRP para finales de 2025

XRP
El patrón técnico “copa y asa” refuerza la proyección alcista de XRP, DeepSeek advierte que romper 3,40 USD sería clave para un salto hasta 8 dólares.
Marianny Márquez
Marianny Márquez
Última actualización: 
El chatbot Deepseek, ha destacado por sus análisis profundos para distintos fenómenos, entre ellos destacan la investigación sobre las criptomonedas, en esta ocasión un proyecto que ha estado en la mira XRP.

Hechos clave:

  • Deepseek la inteligencia artificial destacada en China, se ha popularizado por la profundidad de análisis.
  • Considerando factores macroeconómicos y técnicos, Deepseek considera que “XRP se encuentra en su posición más fuerte”.
  • Actualmente, XRP está pasando por una corrección en su precio luego de tocar máximos en julio.
  • La barrera a romper para una fase alcista, según Deepseek es entre 3,30 y 3,40 dólares.
  • Los movimientos de ballenas, utilidad expresa junto a la liquidez y las señales de tenencia a largo plazo son buenos indicadores para XRP.

El interés por la criptomoneda estadounidense de Ripple Labs ha estado en tendencia desde el hito del ATH en julio $3.92 y como comprar Ripple en España se ha vuelto tendencia; Deepseek nos ha dado sus apreciaciones poniéndola como “potencialmente explosiva”.

Análisis técnico y predicción de XRP según Deepseek para 2025

Deepseek comienza su análisis destacando el patrón que ha venido formando el precio de XRP este año, ‘copa y asa’, una tendencia alcista que termina en una consolidación del precio alrededor de los 3 dólares.

Si esto llegase a romperse y el precio pasa resistencia presentada entre 3,30 y 3,40 dólares, el XRP se proyectaría hacia alrededor de 4,95 y 5,75 dólares, confirmando el patrón y pudiendo extender sus máximos sobre los 8 dólares.

En tanto, en escenarios no tan positivos, indica Deepseek, como golpes macroeconómicos globales, regulaciones en contra o un cierre por debajo de 2,80 dólares podría llevar al XRP otra vez por debajo de los 3 dólares.

Consideraciones macro y on-chain sobre XRP

Factores como la disminución de XRP en los exchanges y la compra masiva de ballenas indican una “fuerte convicción en el precio futuro” explica Deepseek, la presión de venta no es significativa y la intención a largo plazo es notoria, convirtiéndose en una de las criptomonedas más rentables.

La inteligencia artificial expresa como conclusión que “XRP se encuentra en su posición más fuerte en años”. Explica que las regulaciones a favor, adopción institucional, volúmenes de transacciones que están sobre los mil millones de dólares, y la expansión de su blockchain hacia la tokenización y las DeFi marcan el alto objetivo en el precio de XRP para finales de año.

