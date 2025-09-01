Ethereum hoy, 1 de septiembre de 2025- EN DIRECTO

Ethereum navega por una red de actualizaciones de protocolo y movimientos de ballenas.

Ethereum cayó un 1,36% en las últimas 24 horas, con un rendimiento inferior al del mercado de criptomonedas en general. Entre los principales factores que han condicionado la caída de su precio, pueden estar: la cautela del mercado, un retroceso técnico o los riesgos de liquidación.

Conoce todas las actualizaciones en tiempo real que acontecen en el mercado de criptomonedas hoy, 1 de septiembre de 2025.