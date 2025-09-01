BTC $109,441.70 0.96%
ETH $4,415.67 -1.12%
SOL $200.68 -0.74%
PEPE $0.0000097 -0.84%
SHIB $0.000012 -0.48%
BNB $855.29 -0.64%
DOGE $0.21 -0.34%
XRP $2.77 -1.06%
Cryptonews Noticias

Ethereum hoy, 1 de septiembre de 2025- EN DIRECTO

Ethereum navega por una red de actualizaciones de protocolo y movimientos de ballenas.
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
ethereum hoy 1 de septiembre de 2025

Ethereum cayó un 1,36% en las últimas 24 horas, con un rendimiento inferior al del mercado de criptomonedas en general. Entre los principales factores que han condicionado la caída de su precio, pueden estar: la cautela del mercado, un retroceso técnico o los riesgos de liquidación.

Conoce todas las actualizaciones en tiempo real que acontecen en el mercado de criptomonedas hoy, 1 de septiembre de 2025.

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,981,577,021,714
-2.56

Más

Noticias
WLFI entra en escena: tras meses de recaudación y compras de insiders, analistas anticipan un movimiento explosivo
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-01 10:58:13
Noticias Altcoin
Los derivados de WLFI se disparan un 500% antes del desbloqueo de tokens de la criptomoneda vinculada a Trump
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-01 09:47:59
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores