Minero cripto borró 36 minutos de operaciones en Monero

Minero cripto borró 36 minutos de operaciones confirmadas en Monero
Monero sufrió la reorganización más grande en su historia, se invalidaron 118 transferencias confirmadas y reorganizaron 18 bloques en 36 minutos.
Hechos clave:
- La red Monero sufrió una reorganización de su red.
- Los hechos fueron adjudicados al pool de minería Qubic que tiene el 51% del hashrate de la red.
- 118 transacciones fueron invalidadas y se reorganizaron 18 bloques en 36 minutos.
- Fue posible debido a que el grupo hizo ‘selfish mining’ y mantuvo en privado varios bloques.
- El token XRM, sin embargo, no tuvo impacto negativo en su precio y se ubica sobre los 300 dólares.
Los hechos fueron adjudicados al grupo de minería Qubic que liberaron una cadena privada más grande que superó a la red principal.
Qubic es acusado de hacer ‘selfish mining’ en Monero
El pool de minería de Qubic acumuló el 51% del hasrate en Monero en el mes de agosto, concentrando gran parte del poder para cambiar la red casi a su antojo, luego de que probaron su poder reorganizando seis bloques.
Esto se debió a acciones de ‘selfish mining’ o minado egoísta por parte del grupo. Se retuvieron algunos bloques creados en privado hasta completar una cadena larga que pudiera pasar la política de 10-block lock para confirmar la acción, por lo que la nueva se sobrescribió y quedó como la principal.
La reorganización tuvo lugar a las 5:12 am UTC del domingo 14 de septiembre. Fue confirmada por algunos seguidores de la red que publicaron sus nodos de red y por el investigador de protocolo de criptomonedas Rucknium, seguido por la comunidad de Monero, en su red de GitHub.
“Esta es probablemente la última oportunidad para que los miembros de la comunidad Monero presenten objeciones firmes a los puntos de control DNS temporales y rotativos”, fue la recomendación, luego de la brecha de seguridad que sufrió la red y que afecta directamente a los usuarios.
¿Qué impacto tuvo XMR?
A pesar de la importante brecha de seguridad que esto significa para la blockchain, el token de Monero, XMR, se mantuvo estable durante los sucesos. Tuvo un comportamiento positivo durante el fin de semana visto desde la mejor app de criptomonedas, abriendo la jornada del lunes con 12,92% de crecimiento.
Aunque las cifras del mercado disminuyeron el domingo, XRM tuvo un repunte hacia las horas de la noche cuando alcanzó la cifra de los 300 dólares. Esto le puede atribuir un comportamiento similar al de las criptomonedas más rentables.
Leer más:
- El indicador OBV de ETH se mantiene sólido, respaldando la tendencia alcista de su precio
- Athena Bitcoin es demandada por permitir estafas y ocultar tarifas abusivas
- Bitcoin llegará al espacio: enviar BTC a Marte podría ser una realidad