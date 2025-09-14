Athena Bitcoin es demandada por permitir estafas y ocultar tarifas abusivas
El operador de cajeros cripto, Athena Bitcoin, fue demandada por presuntamente ocultar tarifas y permitir estafas en algunos depósitos.
Hechos clave:
- El fiscal general del Distrito de Columbia presentó una demanda contra Athena Bitcoin.
- Se le acusa de ocultar comisiones de hasta el 26% a sus clientes.
- También se alega que el operador de cajeros cripto ha “facilitado” estafas debido a políticas de seguridad débiles.
- En la acusación se señala que el 93% de los depósitos cripto fueron resultado de estafas.
- La compañía ha rechazado las acusaciones e indicó que comenzarán una “batalla legal” para defender su postura.
La demanda la interpuso el fiscal general de Washington D. C., Brian Schwalb, el pasado lunes 8 de septiembre. A Athena Bitcoin se le acusa de engañar a sus clientes, ocultándole comisiones de hasta 26% y por permitir transacciones que fueron probadas como fraude durante los primeros meses de operación en el distrito.
Athena Bitcoin es acusada por prácticas engañosas
En primer lugar, el fiscal acusa a la compañía de facilitar estafas debido a que sus protocolos de seguridad son muy débiles para proteger a sus consumidores del fraude.
“Durante sus primeros cinco meses de operaciones en el Distrito, el 48 % de los fondos depositados en los cajeros automáticos de la compañía dieron lugar a que los consumidores informaran directamente a Athena que habían sido víctimas de una estafa”, ha sido el principal argumento del fiscal.
Schwalb declaró que la compañía sabe que sus máquinas estarían siendo usadas para el fraude, pero prefería ignorarlas.
Por otro lado, están las tarifas que Athena Bitcoin oculta a sus clientes como “Margen de Servicio de Transacción” y que según la demanda no se establece como una comisión, negándose a reembolsar a los usuarios.
Hasta ahora el operador de cajeros rechazó las acusaciones e indicó que se defenderá sus protocolos de seguridad e instrucción al consumidor.
Y aunque es difícil que esto afecte la predicción de precio de Bitcoin, las regulaciones sí podrían endurecerse.
Los cajeros cripto están siendo fuertemente regulados
Este caso, de ser perdido por Athena Bitcoin, formaría un precedente para que se endurezcan las regulaciones de los cajeros cripto.
Hasta ahora, otros países y ciudades ya han tomado medidas regulatorias para los quioscos de criptomonedas.
En Australia, el regulador de delitos financieros impuso reglas más estrictas en los límites y monitoreos en los cajeros de criptomonedas más rentables, negándole incluso la renovación a Harro’s Empires, operador local cajeros cripto.
En Spokane, otra ciudad del estado de Washington, se prohibieron por completo estos cajeros tras las recientes investigaciones sobre estafas a residentes.
