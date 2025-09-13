Bitcoin llegará al espacio: enviar BTC a Marte podría ser una realidad

El proyecto PoTT abre la puerta a que Bitcoin sea la primera moneda con operaciones interplanetarias, aunque persisten retos técnicos de comunicación.

Las transferencias interplanetarias con Bitcoin (BTC) serán posibles aplicando el protocolo de validación Proof-of-Transit Timestamping (PoTT).

Hechos clave: Se desarrolló el primer protocolo que permitiría las transacciones interplanetarias.

Las operaciones se llevan a cabo utilizando la conexión entre satélites como paradas para cifrar los pagos.

Desarrollaron la teoría de nodos ligeros que permitirían trabajar solo con la información importante que no necesite validaciones constantes de la Tierra.

Utilizando el PoTT las transacciones serán seguras y rastreables.

Los pioneros de la teoría indican que ya el protocolo está listo para ponerse en práctica.

El pasado 28 de agosto, José E. Puente y Carlos Puente publicaron su trabajo sobre dinero interplanetario. En él se propone utilizar la comunicación a través de satélites y antenas terrestres para utilizarlas de ‘paradas’ y encriptar la información antes de llegar al destino final en Marte.

El protocolo está listo para probarse

Aunque hasta ahora es solo una teoría, se marca un avance para la comunicación interplanetaria y el uso de las criptomonedas junto a la exploración espacial.

Los desarrolladores del PoTT declararon a los medios que las pruebas podrían empezar a hacerse de inmediato, solo faltaría completar una conexión estable entre la Tierra y Marte y así convertir al Bitcoin en “la primera criptomoneda que opera de forma limpia entre planetas”.

Si bien en la teoría todo funciona, hay algunos desafíos como retrasos en la señal, poca potencia para transmitir y la falta de conectividad en tiempo real, y es que no es como pagar con Bitcoin en España, se trata de que el dinero ‘viajaría’ millones de kilómetros.

Estos problemas los abordan aplicando bloques extra para evitar el sobrecosto operativo en las operaciones, permitiendo que el pago se maneje en un entorno seguro y, por otro lado, idearon la teoría de nodos ligeros SPV (Simplified Payment Verification).

Debido a que no es posible utilizar toda la blockchain para llegar hasta Marte, con los SPV solo se necesitan las cabeceras de bloque para validar transacciones de manera local, sin solicitar comunicación con la Tierra constantemente y gracias al PoTT, todo queda guardado y ‘sellado’ en el historial.

Bitcoin ya es aceptada en el espacio

En 2018 Bitcoin fue probada en el espacio, cuando la blockchain se conectó a cinco satélites, y para el 2020 SpaceChain ya estaba haciendo la primera transacción en BTC desde la Estación Espacial Internacional (EEI) hacia la Tierra.

Blue Origin, la compañía de turismo espacial de Jeff Bezos, empezó a aceptar dinero descentralizado para sus viajes. Los interesados salir de la Tierra podrán hacerlo utilizando algunas de las criptomonedas más rentables como Ethereum, Solana y por supuesto Bitcoin.