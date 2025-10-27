Milei gana poder en el Congreso y los mercados reaccionan al alza

Milei amplía su poder en el Congreso argentino, EE. UU. espera que el mercado reaccione positivamente
La victoria del presidente Javier Milei podría traer alzas importantes en los bonos argentinos cotizados en Wall Street, es lo que esperan los analistas.
Hechos clave:
- El partido del presidente argentino, La Libertad Avanza, ganó en 14 de las 24 provincias.
- Obtuvo el 40% del voto argentino a nivel nacional.
- La Casa Blanca ha apoyado a la administración de Milei en su plan económico pro-capitalista.
- Luego de la victoria, el presidente Milei llamó al diálogo a “las segundas fuerzas”.
Luego de semanas de inestabilidad política y económica, Wall Street ve con buenos ojos los resultados de las recientes elecciones argentinas, donde el partido del presidente Javier Milei logró el 40,8% a nivel nacional, ganando provincias importantes como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos.
El representante de XP Investment, empresa brasilera de servicios financieros que cotiza en NASQAD, Alberto Bernal, indicó a medio web que, con estos resultados, “los mercados van a volar”.
Se pronostica que los bonos ganarían entre 10% y 20%, mientras que las acciones se impactarían entre 20 y 30 por ciento.
Donald Trump muestra apoyo al presidente Milei
El presidente de EE. UU. no demoró en felicitar a su homólogo argentino a través de su cuenta en Truth Social, ratificando la confianza que ha tenido su actual gobierno hacia el plan de Milei y calificándola como una “gran victoria”.
Asimismo, Javier Milei agradeció a través de X al mandatario estadounidense, al señalar: “Gracias presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina”, haciendo énfasis en la alianza entre ambas naciones y en la defensa de los valores de la libertad económica y occidental.
Desafíos inmediatos: Milei sin mayoría y una economía en tensión
Ahora empiezan los planes para encaminarse hacia el plan de Gobierno ‘libertario’ con el que Milei ganó la presidencia, donde una economía más abierta podría aportar futuro a los proyectos entre Milei y las criptomonedas.
“Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, expresó en las primeras declaraciones luego de los resultados.
Pero los últimos meses han sido accidentados, una economía en crisis -auxiliada por EE. UU.-, escándalos por corrupción y la derrota ante el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre.
Estas elecciones también fueron acompañadas de un importante ausentismo de los votantes, solo participó un 67%.
Ahora bien, los resultados por parte de La Libertad Avanza no alcanzan para una mayoría en el Congreso, por lo que al presidente le corresponde hacer coaliciones importantes con algunos partidos opositores, ante la idea de que el peronismo podría estar perdiendo presencia, “es por ello que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir estos acuerdos”.
